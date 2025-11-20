История Великой Отечественной войны — не просто набор дат и фактов, а поток человеческих судеб, страданий и героизма. Приглашаю в музей «Дорога Памяти», где мы вместе пройдём 1418 шагов — от последнего мирного дня до триумфального финала. Каждый зал — это напоминание о людях и семьях, чья жизнь изменилась навсегда.

Описание экскурсии

Вы увидите памятники и мемориалы, расположенные на территории музейно-храмового комплекса. Каждый экспонат и монумент здесь — символ мужества и жертвы, напоминание о тех, кто отдал жизнь за свободу страны.

Вы узнаете:

как простые граждане становились героями

как женщины и дети встали на защиту своей страны, проявляя стойкость и мужество

кто остался в тени истории, но чьи поступки были не менее значительными, чем подвиги полководцев

как литература, искусство и музыка отражали дух эпохи и они помогали людям справляться с ужасами войны

Примерный тайминг

12:00 — выезд из Москвы (м. «Внуково»)

13:00 — прибытие в музейно-храмовый комплекс ВС РФ

13:00–14:30 — экскурсия в музее «Дорога Памяти» (1,5 км маршрута, 1418 шагов)

14:30–15:30 — обед (по желанию)

15:30–16:30 — самостоятельная прогулка по территории комплекса: посещение Главного храма ВС РФ, смотровая площадка и «Поле Победы», возможность найти предков-участников ВОВ на интерактивных экранах и зажечь свечу памяти, а ещё полюбоваться вечерней подсветкой комплекса

16:30 — выезд в Москву

18:00 — прибытие к м. «Внуково»

Организационные детали