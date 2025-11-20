История Великой Отечественной войны — не просто набор дат и фактов, а поток человеческих судеб, страданий и героизма.
Приглашаю в музей «Дорога Памяти», где мы вместе пройдём 1418 шагов — от последнего мирного дня до триумфального финала. Каждый зал — это напоминание о людях и семьях, чья жизнь изменилась навсегда.
Описание экскурсии
Вы увидите памятники и мемориалы, расположенные на территории музейно-храмового комплекса. Каждый экспонат и монумент здесь — символ мужества и жертвы, напоминание о тех, кто отдал жизнь за свободу страны.
Вы узнаете:
- как простые граждане становились героями
- как женщины и дети встали на защиту своей страны, проявляя стойкость и мужество
- кто остался в тени истории, но чьи поступки были не менее значительными, чем подвиги полководцев
- как литература, искусство и музыка отражали дух эпохи и они помогали людям справляться с ужасами войны
Примерный тайминг
12:00 — выезд из Москвы (м. «Внуково»)
13:00 — прибытие в музейно-храмовый комплекс ВС РФ
13:00–14:30 — экскурсия в музее «Дорога Памяти» (1,5 км маршрута, 1418 шагов)
14:30–15:30 — обед (по желанию)
15:30–16:30 — самостоятельная прогулка по территории комплекса: посещение Главного храма ВС РФ, смотровая площадка и «Поле Победы», возможность найти предков-участников ВОВ на интерактивных экранах и зажечь свечу памяти, а ещё полюбоваться вечерней подсветкой комплекса
16:30 — выезд в Москву
18:00 — прибытие к м. «Внуково»
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Hyundai Palisade, трансфер оплачивается дополнительно — 4000 ₽ за группу. Если с вами дети, сообщите об этом заранее. Можно провести экскурсию для группы до 10 человек без трансфера — детали уточняйте в переписке
- Дополнительные расходы: право проведения экскурсии в музее — 3500 ₽ за группу
- Дополнительные расходы по желанию: обед в трапезной — примерно 450 ₽, перекусить можно и в кафе на территории парка; в программу можно добавить посещение Музейной площадки №1 (Партизанская деревня, музей танков и экспозиция военной техники — без гида) — стоимость и детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 267 туристов
Меня зовут Татьяна. Я аккредитованный гид по Москве. Люблю свой город, его шумные площади и тихие переулочки. Люблю наблюдать, как меняется город, как растёт, как развивается, как многовековая история уживается в гармонии с современностью и прогрессом. И обо всём этом и многом другом обязательно вам расскажу. Приглашаю на прогулки по Москве!
Входит в следующие категории Москвы
