Лера Б. проводит ещё 6 экскурсий

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Мясницкая улица. Изысканная архитектура

Лера Б.
Лера Б. – Гид из Москвы
Дорогие друзья, я приглашаю вас в путешествие по одной из самых красивых 🤩 улиц нашего города — Мясницкой.

В процессе нашей прогулки нам откроется тайна перевоплощения этой местности из мрачного владения московских мясников в, пожалуй, самую изысканную территорий Столицы ⭐️.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 7 000 ₽ за экскурсию

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Мясницкая улица. Изысканная архитектура
Мясницкая улица. Изысканная архитектура
Архитектурное сокровище московских слободМы узнаем, какими были городские слободы; отчего дворяне стремились переселиться в одну из наиболее неприглядных местностей города; почему самая высокая башня Столицы ⭐️ пробыла таковой очень недолго и на многие годы стала грозным укором нарушению заветов о высотном строительстве в Москве, и выясним какое архитектурное сокровище этой улицы не имеет аналогов в мире. Великолепный градостроительный ансамбль улицыНаслаждаясь прекрасной Мясницкой, мы увидим театр, который демонстрирует своими необыкновенными архитектурными формами всё лучшее сразу; посмотрим на одну из немногих сохранившихся исторических вывесок Московского метрополитена; узнаем, какое хорошо знакомое каждому россиянину столичное здание было заложено почти на 60 лет раньше, чем нам представляется и разузнаем что за грандиозную роскошь скрывал в своих стенах Дом страхового общества «Россия». Интерьеры ушедших столетийА в завершении нашего путешествия мы поймём, где сегодня можно совершенно свободно полюбоваться восхитительными интерьерами XIX века; увидим владения прогрессивнейшего, предводителя московского дворянства, превратившего свой дом в настоящий культурный центр, и услышим мрачную историю 📖 каменных мешков «Тайной экспедиции».
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Радиогиды.
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало
🚩 Ст. м. «Чистые пруды».
Место завершения
🏁 Лубянская площадь.
Мясницкая улица. Изысканная архитектура
Мясницкая улица. Изысканная архитектура
Мясницкая улица. Изысканная архитектура

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Лера Б.
Лера Б.
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