Лера Б. проводит ещё 6 экскурсий

Архитектурное сокровище московских слободМы узнаем, какими были городские слободы; отчего дворяне стремились переселиться в одну из наиболее неприглядных местностей города; почему самая высокая башня Столицы ⭐️ пробыла таковой очень недолго и на многие годы стала грозным укором нарушению заветов о высотном строительстве в Москве, и выясним какое архитектурное сокровище этой улицы не имеет аналогов в мире. Великолепный градостроительный ансамбль улицыНаслаждаясь прекрасной Мясницкой, мы увидим театр, который демонстрирует своими необыкновенными архитектурными формами всё лучшее сразу; посмотрим на одну из немногих сохранившихся исторических вывесок Московского метрополитена; узнаем, какое хорошо знакомое каждому россиянину столичное здание было заложено почти на 60 лет раньше, чем нам представляется и разузнаем что за грандиозную роскошь скрывал в своих стенах Дом страхового общества «Россия». Интерьеры ушедших столетийА в завершении нашего путешествия мы поймём, где сегодня можно совершенно свободно полюбоваться восхитительными интерьерами XIX века; увидим владения прогрессивнейшего, предводителя московского дворянства, превратившего свой дом в настоящий культурный центр, и услышим мрачную историю 📖 каменных мешков «Тайной экспедиции».