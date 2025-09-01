Останкинская башня — это не только сооружение для трансляции эфиров, но и одна из must-see локаций. Здесь работают смотровые площадки, открыт вращающийся ресторан, поэтому сюда и приходят за роскошными панорамами столицы. Со мной вы увидите и узнаете гораздо больше, чем открывается на первый взгляд. История башни, её технологические новшества и рекорды — в нашей программе!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Я проведу для вас обзорную экскурсию с посещением смотровой площадки на высоте 337 метров и уникального ресторанного комплекса, где пол движется вокруг башни. В ясную погоду все главные достопримечательности Москвы видны оттуда как на ладони!

Как пройдёт экскурсия

Вы посетите музей Останкинской башни и медийный комплекс

Подниметесь на скоростном лифте на высоту 337 метров

Полюбуетесь видами Москвы через большие панорамные окна

Если погода позволит, мы выйдем на открытую смотровую площадку на высоте 340 метров

С помощью телескопов в безоблачную погоду рассмотрим Кремль, Храм Христа Спасителя, ВДНХ, комплекс «Москва-Сити», а также все сталинские высотки

И наконец, отыщем прозрачные бронированные окна в полу и пощекочем себе нервы, стоя на них

После экскурсии по желанию можно спуститься в ресторанный комплекс, ещё раз посмотреть на город — и оценить крутящийся пол!

Я расскажу:

Историю строительства башни

Как инженер Никитин из простого парня стал главным конструктором проекта

Чем уникально внутреннее устройство башни

Сколько в ней ступеней и можно ли подняться по ним пешком

Почему в башню попадают молнии

Как её поддерживают в чистоте снаружи

Кто и зачем поднимается на самый верх башни

Организационные детали

Экскурсия проходит с радиогидами.

Правила и условия посещения