Останкинская башня — это не только сооружение для трансляции эфиров, но и одна из must-see локаций.
Здесь работают смотровые площадки, открыт вращающийся ресторан, поэтому сюда и приходят за роскошными панорамами столицы. Со мной вы увидите и узнаете гораздо больше, чем открывается на первый взгляд. История башни, её технологические новшества и рекорды — в нашей программе!
Описание экскурсии
Я проведу для вас обзорную экскурсию с посещением смотровой площадки на высоте 337 метров и уникального ресторанного комплекса, где пол движется вокруг башни. В ясную погоду все главные достопримечательности Москвы видны оттуда как на ладони!
Как пройдёт экскурсия
- Вы посетите музей Останкинской башни и медийный комплекс
- Подниметесь на скоростном лифте на высоту 337 метров
- Полюбуетесь видами Москвы через большие панорамные окна
- Если погода позволит, мы выйдем на открытую смотровую площадку на высоте 340 метров
- С помощью телескопов в безоблачную погоду рассмотрим Кремль, Храм Христа Спасителя, ВДНХ, комплекс «Москва-Сити», а также все сталинские высотки
- И наконец, отыщем прозрачные бронированные окна в полу и пощекочем себе нервы, стоя на них
После экскурсии по желанию можно спуститься в ресторанный комплекс, ещё раз посмотреть на город — и оценить крутящийся пол!
Я расскажу:
- Историю строительства башни
- Как инженер Никитин из простого парня стал главным конструктором проекта
- Чем уникально внутреннее устройство башни
- Сколько в ней ступеней и можно ли подняться по ним пешком
- Почему в башню попадают молнии
- Как её поддерживают в чистоте снаружи
- Кто и зачем поднимается на самый верх башни
Организационные детали
Экскурсия проходит с радиогидами.
Правила и условия посещения
- Продолжительность самой экскурсии 60-90 минут. Общее время от момента захода вместе с пунктами досмотра примерно 1,5-2 часа. После можно остаться в телебашне и самостоятельно посетить ресторан
- Билеты на башню заранее приобретаются для всех участников (включая гида) на сайте Останкинской телебашни. В стоимость экскурсии они не входят
- Цены на входные билеты в будние и выходные дни отличаются. Я пришлю вам ссылку для покупки билетов
- На экскурсию нужно прибыть за 40 минут до начала, т. к предстоит пройти несколько пропускных пунктов
- Дети до 6 лет, беременные женщины и маломобильные граждане не допускаются на башню согласно требованиям безопасности
- Обязательно иметь паспорт и свидетельство о рождении для детей до 14 лет. Без документов гости на башню не допускаются
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около Останкинской телебашни, у касс
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 752 туристов
Я родилась и живу в самом прекрасном городе мира, в Москве. Профессиональный гид с аттестацией по Москве и Московской области, а также с аккредитацией в Метрополитене, ВДНХ, Останкинской телебашне и не только. Приглашаю вместе совершить путешествие во времени и прикоснуться к прошлому столицы.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
1 сен 2025
12 августа мы с мужем были на экскурсии с гидом Аленой на Останкинской телебашне. Грамотно интересно и подробно Алена изложила кто и как создал и построил телебашню. Мы получили много интересной информации. посетили открытую площадку. Алена ответила на все интересующие нас вопросы. Мы рекомендуем Алену друзьям. которые собираются посетить телебашню с гидом.
Входит в следующие категории Москвы
