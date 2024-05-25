Приглашаю на прогулку по тихим, «заповедным», переулкам между парадной Тверской и аристократичной Малой Дмитровкой. Здесь вы увидите длинные проходные дворы, яркие граффити на фасадах и старинные люки на тротуарах, соседство элитных домов и коммуналок. Я познакомлю вас с повседневной жизнью обывателей старой Москвы, а также покажу отголоски древней столицы.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Здание Ссудной казны — «теремок» в русском стиле

Школа 1574 — знаменитая гимназия Креймана, которой пугали детей

Старинные Палаты Хованских 17 века

Дом А. Остроумовой — трогательный образец одноэтажной старой Москвы

Уютный двор небольшой гостиницы с фасадами, украшенными яркими граффити

Домик Чехова, где жил и творил некоторое время великий писатель

Бывшие доходные дома с коммуналками

Усадьба 18 века А. Соймонова на М. Дмитровке — блестящий образец работы архитектора Н. Львова, «отца русской усадьбы»

Дом со скульптурами во дворе

Храм Успения Пресвятой Богородицы в Путинках 17–18 веков

Вы узнаете:

Что означает название местности Старые Воротники, сохранившееся в названии переулка

Где в 1920-е жили «труженики искусства», а в 1970-е — «молодёжь театров»

Где во времена НЭПа было подпольное казино

При каких обстоятельствах появилась песенка «В лесу родилась ёлочка»

Почему соперничают две соседние школы

Как в наши дни из бывшей дворницкой обустроили авторский отель

А ещё:

Отыщем неоготику и дракона, старинный люк «Мюр и Мерилиз» и места съёмок фильма «Джентльмены удачи». Также я расскажу о современной жизни этого района с точки зрения местного жителя.

Кому подойдёт эта экскурсия

Местным жителям и гостям столицы, которые уже посетили основные туристические места и познакомились с главными достопримечательностями. Не подойдёт тем, кто впервые приезжает в город, и детям до 15 лет.