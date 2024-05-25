Непарадная Москва: что кроется в переулках самого центра?

Прогуляться между Тверской и Малой Дмитровкой, чтобы проникнуться старой московской атмосферой
Приглашаю на прогулку по тихим, «заповедным», переулкам между парадной Тверской и аристократичной Малой Дмитровкой.

Здесь вы увидите длинные проходные дворы, яркие граффити на фасадах и старинные люки на тротуарах, соседство элитных домов и коммуналок.

Я познакомлю вас с повседневной жизнью обывателей старой Москвы, а также покажу отголоски древней столицы.
5
2 отзыва
Непарадная Москва: что кроется в переулках самого центра?
Непарадная Москва: что кроется в переулках самого центра?
Непарадная Москва: что кроется в переулках самого центра?
Ближайшие даты:
Время начала: 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Здание Ссудной казны — «теремок» в русском стиле
  • Школа 1574 — знаменитая гимназия Креймана, которой пугали детей
  • Старинные Палаты Хованских 17 века
  • Дом А. Остроумовой — трогательный образец одноэтажной старой Москвы
  • Уютный двор небольшой гостиницы с фасадами, украшенными яркими граффити
  • Домик Чехова, где жил и творил некоторое время великий писатель
  • Бывшие доходные дома с коммуналками
  • Усадьба 18 века А. Соймонова на М. Дмитровке — блестящий образец работы архитектора Н. Львова, «отца русской усадьбы»
  • Дом со скульптурами во дворе
  • Храм Успения Пресвятой Богородицы в Путинках 17–18 веков

Вы узнаете:

  • Что означает название местности Старые Воротники, сохранившееся в названии переулка
  • Где в 1920-е жили «труженики искусства», а в 1970-е — «молодёжь театров»
  • Где во времена НЭПа было подпольное казино
  • При каких обстоятельствах появилась песенка «В лесу родилась ёлочка»
  • Почему соперничают две соседние школы
  • Как в наши дни из бывшей дворницкой обустроили авторский отель

А ещё:

Отыщем неоготику и дракона, старинный люк «Мюр и Мерилиз» и места съёмок фильма «Джентльмены удачи». Также я расскажу о современной жизни этого района с точки зрения местного жителя.

Кому подойдёт эта экскурсия

Местным жителям и гостям столицы, которые уже посетили основные туристические места и познакомились с главными достопримечательностями. Не подойдёт тем, кто впервые приезжает в город, и детям до 15 лет.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Пушкинской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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М
25 мая 2024
Елена - чудесный экскурсовод, крайне редко встречаешь человека настолько увлеченного своей профессией 😍 прогулка по Москве открыла родной город с неожиданных сторон, было очень интересно и увлекательно, два часа пролетели, как одно мгновение. Спасибо Вам от всей души!!!
Д
28 апр 2024
Ожидаемо прекрасная экскурсия от человека, который неравнодушен к истории своего города.

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