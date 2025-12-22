Мои заказы

Невероятный Новый год в мистическом замке

Новогоднее путешествие в мистический готический замок в Балашихе с театрализованной экскурсией и прогулкой по готическим местам Москвы. Вас ждут привидения, башни, Дед Мороз и знакомство с архитектурой неоготики.
Описание экскурсии

Мистический Новый год в готическом замке и тайны московской неоготики
Новогоднее путешествие в Средневековье, в самый таинственный и загадочный замок, который впору встретить на улочках Европы, а не в Подмосковье! Мистический замок в Балашихе может похвастаться собственным привидением, ванной-саркофагом графа Дракулы и кабинетом доктора Фрейда. В этой невероятной обстановке нас ждет театрализованная экскурсия с Замковой Феей, конкурсы с призами, шампанское и уникальные фото на крыше между готических башен.

Новогоднее приключение в замке

Мы затеряемся в Безвременье, поднимемся на Готическую башню и побываем в Башне «Голова Дракона». Вас ждет праздничная программа с Дедом Морозом, головокружительные локации для фото и погружение в атмосферу старинной легенды. Это идеальный способ встретить Новый год в совершенно необычном антураже. Готическая Москва:

костелы и кирхи

В сопровождении знатока готики мы совершим путешествие по Москве, где сохранились волшебные дворцы и храмы в непривычном для столицы стиле. Вы увидите собор Непорочного Зачатия, лютеранскую кирху святых Петра и Павла и англиканскую церковь св. Андрея, услышите леденящие истории и научитесь разбираться в готических символах. Важная информация:
В дни проведения мероприятий/служб в готических храмах посещение может быть отменено храмом по независящим от нас причинам. Посещение готических храмов по возможности.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мистический замок в Балашихе
  • Собор Непорочного Зачатия Святой Девы Марии
  • Лютеранская кирха святых Петра и Павла
  • Англиканская церковь св. Андрея
Что включено
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Услуги гида-сопровождающего
  • Посещение Мистического замка с театрализованной экскурсией
  • Новогоднее угощение
  • Радиогид с удобными одноразовыми наушниками
Что не входит в цену
  • Обед в кафе - 800 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Баррикадная
Завершение: Метро Новокосино
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • В дни проведения мероприятий/служб в готических храмах посещение может быть отменено храмом по независящим от нас причинам. Посещение готических храмов по возможности
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

