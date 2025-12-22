Мистический Новый год в готическом замке и тайны московской неоготики

Новогоднее путешествие в Средневековье, в самый таинственный и загадочный замок, который впору встретить на улочках Европы, а не в Подмосковье! Мистический замок в Балашихе может похвастаться собственным привидением, ванной-саркофагом графа Дракулы и кабинетом доктора Фрейда. В этой невероятной обстановке нас ждет театрализованная экскурсия с Замковой Феей, конкурсы с призами, шампанское и уникальные фото на крыше между готических башен.

Новогоднее приключение в замке

Мы затеряемся в Безвременье, поднимемся на Готическую башню и побываем в Башне «Голова Дракона». Вас ждет праздничная программа с Дедом Морозом, головокружительные локации для фото и погружение в атмосферу старинной легенды. Это идеальный способ встретить Новый год в совершенно необычном антураже. Готическая Москва:

костелы и кирхи

В сопровождении знатока готики мы совершим путешествие по Москве, где сохранились волшебные дворцы и храмы в непривычном для столицы стиле. Вы увидите собор Непорочного Зачатия, лютеранскую кирху святых Петра и Павла и англиканскую церковь св. Андрея, услышите леденящие истории и научитесь разбираться в готических символах. Важная информация:

В дни проведения мероприятий/служб в готических храмах посещение может быть отменено храмом по независящим от нас причинам. Посещение готических храмов по возможности.