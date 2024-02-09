Мотосказка в Москве
Индивидуальная экскурсия в Москве

Захватывающее путешествие на мотоцикле с коляской по историческим местам Москвы, с фотосессией у Останкинской телебашни

Представляем эксклюзивную экскурсию Мотосказка в Москве, которая позволит вам по-новому взглянуть на столицу.

Совершите путешествие на комфортабельном мотоцикле с коляской, оснащенном подогревом, и ощутите свободу движения по улицам Москвы в любое время года.

Ваш личный гид откроет истории, скрытые за фасадами зданий и памятников, таких как ВДНХ, Ростокинский акведук и Гостиница "Космос".

Вы сможете насладиться не только рассказами, но и сделать уникальные фотографии, например, у светящихся Белых медведей в Ростокино или на фоне монументального памятника "Рабочий и колхозница". Ваше удобство и безопасность - наш приоритет, поэтому мы обеспечим вас всем необходимым снаряжением.

Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с Москвой, её историей и архитектурой, получить яркие впечатления и незабываемые эмоции
Мотосказка в Москве
Мотосказка в Москве
Мотосказка в Москве
Ближайшие даты:
9
фев
10
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11
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет8 500 ₽
МотоПрогулка с Дедом Морозом11 000 ₽
МотоПрогулка с Дедом Морозом в вашем районе (в пределах МКАД)40 000 ₽
Праздник - Народные Мото-Гуляния60 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Перед поездкой мы проведём небольшой инструктаж, чтобы ваше путешествие было комфортным и безопасным. Итак, на нашем маршруте:

ВДНХ — крупнейший экспозиционный, музейный и рекреационный комплекс в мире. Расскажем вам, как и почему его название много раз менялось и какие мероприятия здесь проходят в наши дни.

Памятник «Рабочий и колхозница». Вы оцените этот образец монументального искусства и узнаете, как в 1937 году он оказался в Париже и зачем его разделяли на 65 частей.

Ростокинский акведук — единственный (из пяти построенных) сохранившийся акведук самого первого водопровода Москвы. Известен под неофициальным названием «Миллионный мост». Разберёмся, правда ли на его возведение был потрачен 1 миллион рублей.

Гостиница «Космос». Этого 25-этажного гиганта, выполненного в виде огромной подковы, не спутаешь ни с одной другой постройкой страны. Вы узнаете, почему отель получил от москвичей шутливое прозвище «полстакана» и как расположение гостиницы повлияло на её официальное название.

Зимняя инсталляция Белые медведи в Ростокино («Умка»). Светящиеся медведи и новогодние сказочные ели у берега Яузы выполнены из гирлянд и смотрятся впечатляюще, особенно в снежную погоду. Здесь всегда получаются отличные снимки.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на люксовых мотоциклах Honda Goldwing с коляской (люлькой). Чтобы поездки в прохладную погоду были комфортными, на мотоциклах предусмотрены элементы дополнительного подогрева пассажиров.
  • Мы обязательно предоставляем чистые подшлемники, шлем с гарнитурой, перчатки, дождевые непродуваемые комбинезоны, плед и жилеты с подогревом
  • Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Особенности формата

  • Можем взять с собой сразу двух пассажиров. Первый будет сидеть в коляске, второй — на заднем сиденье за водителем. Дети до 12 лет могут ехать в боковой коляске, от 12 — сзади.
  • Вес одного участника — не более 110 кг
  • В будние дни днём на дорогах возможны пробки, поэтому рекомендуем бронировать экскурсию на более позднее время
  • Возможно увеличение программы до обзорной мотопрогулки по Москве. Стоимость — 19.000 руб. за 2 часа.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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