Захватывающее путешествие на мотоцикле с коляской по историческим местам Москвы, с фотосессией у Останкинской телебашни
Совершите путешествие на комфортабельном мотоцикле с коляской, оснащенном подогревом, и ощутите свободу движения по улицам Москвы в любое время года.
Ваш личный гид откроет истории, скрытые за фасадами зданий и памятников, таких как ВДНХ, Ростокинский акведук и Гостиница "Космос".
Вы сможете насладиться не только рассказами, но и сделать уникальные фотографии, например, у светящихся Белых медведей в Ростокино или на фоне монументального памятника "Рабочий и колхозница". Ваше удобство и безопасность - наш приоритет, поэтому мы обеспечим вас всем необходимым снаряжением.
Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с Москвой, её историей и архитектурой, получить яркие впечатления и незабываемые эмоции
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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|8 500 ₽
|МотоПрогулка с Дедом Морозом
|11 000 ₽
|МотоПрогулка с Дедом Морозом в вашем районе (в пределах МКАД)
|40 000 ₽
|Праздник - Народные Мото-Гуляния
|60 000 ₽
Описание
Что вас ожидает
Перед поездкой мы проведём небольшой инструктаж, чтобы ваше путешествие было комфортным и безопасным. Итак, на нашем маршруте:
ВДНХ — крупнейший экспозиционный, музейный и рекреационный комплекс в мире. Расскажем вам, как и почему его название много раз менялось и какие мероприятия здесь проходят в наши дни.
Памятник «Рабочий и колхозница». Вы оцените этот образец монументального искусства и узнаете, как в 1937 году он оказался в Париже и зачем его разделяли на 65 частей.
Ростокинский акведук — единственный (из пяти построенных) сохранившийся акведук самого первого водопровода Москвы. Известен под неофициальным названием «Миллионный мост». Разберёмся, правда ли на его возведение был потрачен 1 миллион рублей.
Гостиница «Космос». Этого 25-этажного гиганта, выполненного в виде огромной подковы, не спутаешь ни с одной другой постройкой страны. Вы узнаете, почему отель получил от москвичей шутливое прозвище «полстакана» и как расположение гостиницы повлияло на её официальное название.
Зимняя инсталляция Белые медведи в Ростокино («Умка»). Светящиеся медведи и новогодние сказочные ели у берега Яузы выполнены из гирлянд и смотрятся впечатляюще, особенно в снежную погоду. Здесь всегда получаются отличные снимки.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на люксовых мотоциклах Honda Goldwing с коляской (люлькой). Чтобы поездки в прохладную погоду были комфортными, на мотоциклах предусмотрены элементы дополнительного подогрева пассажиров.
- Мы обязательно предоставляем чистые подшлемники, шлем с гарнитурой, перчатки, дождевые непродуваемые комбинезоны, плед и жилеты с подогревом
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Особенности формата
- Можем взять с собой сразу двух пассажиров. Первый будет сидеть в коляске, второй — на заднем сиденье за водителем. Дети до 12 лет могут ехать в боковой коляске, от 12 — сзади.
- Вес одного участника — не более 110 кг
- В будние дни днём на дорогах возможны пробки, поэтому рекомендуем бронировать экскурсию на более позднее время
- Возможно увеличение программы до обзорной мотопрогулки по Москве. Стоимость — 19.000 руб. за 2 часа.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.