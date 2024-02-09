Представляем эксклюзивную экскурсию Мотосказка в Москве, которая позволит вам по-новому взглянуть на столицу. Совершите путешествие на комфортабельном мотоцикле с коляской, оснащенном подогревом, и ощутите свободу движения по улицам Москвы в любое время года. Ваш личный гид откроет истории, скрытые за фасадами зданий и памятников, таких как ВДНХ, Ростокинский акведук и Гостиница "Космос". Вы сможете насладиться не только рассказами, но и сделать уникальные фотографии, например, у светящихся Белых медведей в Ростокино или на фоне монументального памятника "Рабочий и колхозница". Ваше удобство и безопасность - наш приоритет, поэтому мы обеспечим вас всем необходимым снаряжением. Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с Москвой, её историей и архитектурой, получить яркие впечатления и незабываемые эмоции

Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Перед поездкой мы проведём небольшой инструктаж, чтобы ваше путешествие было комфортным и безопасным. Итак, на нашем маршруте:

ВДНХ — крупнейший экспозиционный, музейный и рекреационный комплекс в мире. Расскажем вам, как и почему его название много раз менялось и какие мероприятия здесь проходят в наши дни.

Памятник «Рабочий и колхозница». Вы оцените этот образец монументального искусства и узнаете, как в 1937 году он оказался в Париже и зачем его разделяли на 65 частей.

Ростокинский акведук — единственный (из пяти построенных) сохранившийся акведук самого первого водопровода Москвы. Известен под неофициальным названием «Миллионный мост». Разберёмся, правда ли на его возведение был потрачен 1 миллион рублей.

Гостиница «Космос». Этого 25-этажного гиганта, выполненного в виде огромной подковы, не спутаешь ни с одной другой постройкой страны. Вы узнаете, почему отель получил от москвичей шутливое прозвище «полстакана» и как расположение гостиницы повлияло на её официальное название.

Зимняя инсталляция Белые медведи в Ростокино («Умка»). Светящиеся медведи и новогодние сказочные ели у берега Яузы выполнены из гирлянд и смотрятся впечатляюще, особенно в снежную погоду. Здесь всегда получаются отличные снимки.

Организационные детали

Экскурсия проходит на люксовых мотоциклах Honda Goldwing с коляской (люлькой). Чтобы поездки в прохладную погоду были комфортными, на мотоциклах предусмотрены элементы дополнительного подогрева пассажиров.

Мы обязательно предоставляем чистые подшлемники, шлем с гарнитурой, перчатки, дождевые непродуваемые комбинезоны, плед и жилеты с подогревом

Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Особенности формата