Что вы можете увидеть 🤩

Данный маршрут вас познакомит с постоянной коллекцией Новой Третьяковки, где собраны главные имена отечественного искусства XX века. Экспозиция включает в себя лучшие образцы авангарда, социалистического реализма, искусства «сурового стиля» и «андеграунда», а также новейшие течения.

Логика маршрута построена в хронологическом порядке. Ваше путешествие по музею начнется с представителей русского авангарда. Такие художники, как Ларионов, Лентулов, Пиросмани, Малевич, Кандинский, Шагал, нарушали традиции, экспериментировали, придумывали новые «-измы», черпали вдохновение в неожиданных источниках. Вас встретит летательный аппарат Татлин и геометрические объекты конструктивистов. Во всем этом будет интересно разобраться.

Экскурсия продолжится в залах советского искусства. Вы осмотрите тружениц и спортсменок Дейнеки и Самохвалова. Увидите знакомые с детства картины «Утро» Яблонской и «Опять двойка» Решетникова. В залах неофициального искусства вы сможете разобраться в направлениях соц-арта, концептуализма, кинетизма, политического искусства. Вы узнаете, как понять таблицы Кабакова, как устроены невозможные объекты Колейчука, почему «Братский поцелуй» на Берлинской стене стал культурным символом начала 90-х, что такой соц-арт.

Экскурсия подойдет для первого визита в Третьяковскую галерею на Крымском Валу, для тех, кто хочет погрузиться в мир современного искусства.

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.

4. Билет вы найдёте в приложении WeGoTrip: откройте вкладку «Покупки» и нажмите на кнопку «Открыть входной билет». Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне.

5. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.

6. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.

7. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

ВАЖНО! Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время. Просим прийти к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей.