Новый Год по-столичному

Заглянуть на московские ярмарки, в пассажи и магазины и понять, как раньше готовились к празднику

В этой новогодней экскурсии мы, конечно, поговорим об истории праздника — но основной акцент сделаем на том, как в разные времена готовились к Новому Году люди разных сословий и достатка. Как отмечали, чем украшали елку, где и какие выбирали подарки — на любой вкус и бюджет.

Заодно посетим ярмарки и магазины, где закупались москвичи, а также оценим праздничное убранство центральных улиц и площадей.
Новый Год по-столичному
Новый Год по-столичному
Новый Год по-столичному
Новый Год по-столичному
Новый Год по-столичному
Новый Год по-столичному
Новый Год по-столичному
Новый Год по-столичному
Новый Год по-столичному
Новый Год по-столичному
Ближайшие даты:
18
дек
19
дек
20
дек
21
дек
22
дек
23
дек
24
дек
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Круговерть московских ярмарок

Начинаем экскурсию с Театральной площади. Пока вы любуетесь Большим театром и новогодним убранством площади, я расскажу о том, как у нас появилась и затем забылась традиция украшать елку — и почему была возрождена. Обсудим, какие игрушки были на елках в 18 и 19-м веках и чем они отличались в зависимости от достатка семьи.

Мы вообразим, как когда-то здесь шумел самый самый крупный в Москве ёлочный базар. По желанию заглянем в ЦУМ — посмотреть роскошное дизайнерское украшение атриума — и разберемся, что продавали к празднику в прошлые столетия.

Пройдем на Манежную и Красную площади — квинтэссенция новогодней атмосферы в Москве! Вы услышите о балах-маскарадах в Манеже, о том, как раньше в столице отдыхал народ — и какие развлечения пользуются популярностью и сегодня.

Заглянем в ГУМ — не только погреться, но и отыскать лучший вид на новогоднюю площадь. В разговоре продолжаем ту же тему: новогодний стол и Гастроном № 1, кинотеатр и новогодние фильмы, а также семейные праздничные традиции.

Выходим на Никольскую улицу, которая еще с 16-го века остается торговой. Во все времена москвичи могли отыскать здесь подходящий подарок домашним — мы обсудим, чем здесь торговали и на кого был рассчитан ассортимент.

Снова в тепло — посетим ярмарку в ЦДМ. Вспомним детство и новогодние утренники, поговорим о том, как непросто приживался праздник в СССР, откуда появились образы Деда Мороза и Снегурочки, а также традиция писать список желаний на будущий год. А по желанию можем полюбоваться Москвой со смотровой площадки магазина на 6-м этаже.

И финальная ярмарка в нашей экскурсии — в Петровском Пассаже, всегда украшенном с особым шиком. Я расскажу его историю, а вы сделаете прекрасные снимки.

Организационные детали

  • Одевайтесь по погоде – или даже теплее:)
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Театральная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

😎Индивидуальные🚶Пешеходные🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников🏛История и архитектура☃️ЗимниеБольшой театр🗽Популярные места🎭ТеатральныеКрасная площадь🎄Новогодние 2023ЦУМТеатральная площадьЦентр МосквыНикольская улицаМанежная площадь

Похожие туры в Москве

С Новым годом, Москва
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Дмитрий
Дмитрий
5
7 отзывов
С Новым годом, Москва
Увидеть, как столица готовится к празднику, и заглянуть на сказочные ярмарки
в районе метро Пушкинская
20 дек
21 дек
23 дек
24 дек
7 150 за всё до 6 чел.
Похитители Нового года: праздничный квест для детей
1.5 часа
🚶 Пешая
Квест
до 30 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
Нет отзывов
Похитители Нового года: праздничный квест для детей
Прогуляться по нарядной Москве и помешать сказочным злодеям испортить праздник
в районе метро Боровицкая
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
6 494 за всё до 30 чел.
Спасти Новый год: экскурсия-квест по праздничной Москве
1.5 часа
🚶 Пешая
Квест
до 10 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
4.9
12 отзывов
Спасти Новый год: экскурсия-квест по праздничной Москве
Услышать необычные истории о сказочном празднике, разгадать загадки и выручить Деда Мороза
у станции метро Театральная площадь
20 дек
21 дек
22 дек
24 дек
9 000 за всё до 10 чел.
Москва новогодняя - как начинался любимый праздник
4.5 часа
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 47 чел.
Организатор экскурсии Лера
Лера
5
1 отзыв
Москва новогодняя - как начинался любимый праздник
Как и почему начали праздновать Новый год
Новорязанская улица
от 18 000 за всё до 3 чел.
«Как-то раз под Новый год…». Прогулка по Москве, чаепитие и немного магии
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Светлана и Татьяна
Светлана и Татьяна
Нет отзывов
«Как-то раз под Новый год…». Прогулка по Москве, чаепитие и немного магии
Открыть историю зимних праздников, гуляя по небанальному маршруту
в районе метро Кропоткинская
Завтра
20 дек
21 дек
24 дек
6 500 за всё до 5 чел.
Тёплая новогодняя прогулка по Москве
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Anna
Anna
5
1 отзыв
Тёплая новогодняя прогулка по Москве
Заглянуть в самые нарядные уголки столицы, узнать о традициях Нового года - и совсем не замерзнуть
на Манежной площади
Завтра
20 дек
21 дек
22 дек
6 000 за всё до 10 чел.
Новогодние секреты в центре Москвы
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Оксана
Оксана
4.5
2 отзыва
Новогодние секреты в центре Москвы
Зарядиться настроением среди украшенных улиц и услышать самое любопытное о главном празднике страны
у станции м. Театральная
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
5 000 за всё до 4 чел.
Москва: столичное метро
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии Excursions.city
Excursions.city
Нет отзывов
Москва: столичное метро
Вы посетите лучшие станции Московского метрополитена советского периода
У памятника Жукову (Манежная пл. , Москва, 109012)
4 000 за всё до 15 чел.
ВДНХ: новая жизнь легендарной выставки
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
Нет отзывов
ВДНХ: новая жизнь легендарной выставки
Эта прогулка - новое знакомство с легендарной ВДНХ
ВДНХ, 119 ст 227. Арка Главного входа
25 дек
28 дек
4 янв
8 янв
4 500 за всё до 4 чел.
Московское метро: 8 самых красивых станций
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Олеся
Олеся
Нет отзывов
Московское метро: 8 самых красивых станций
Много ли вы знаете о станциях московского метрополитена
Вестибюль станции метро Площадь Революции
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
5 000 за всё до 10 чел.
Московское метро: подземные дворцы Москвы
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Незабываемая
Незабываемая
Нет отзывов
Московское метро: подземные дворцы Москвы
В каждодневной суете Московского метрополитена, в толпе постоянно спешащих куда-то людей
По предварительной договорённости
6 500 за всё до 5 чел.
Подземные дворцы Москвы: экскурсия по Московскому метро
1.5 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
4.8
34 отзыва
Подземные дворцы Москвы: экскурсия по Московскому метро
Как человек без образования заложил московскую подземку
Станция метро «Площадь революции»
21 дек
24 дек
28 дек
3 янв
от 990 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
ХОРОШО
🧭
ТАМ