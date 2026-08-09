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Новый год по-столичному

Заглянуть на московские ярмарки, в пассажи и магазины и понять, как раньше готовились к празднику
В этой новогодней экскурсии мы, конечно, поговорим об истории праздника — но основной акцент сделаем на том, как в разные времена готовились к Новому году люди разных сословий и достатка.
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Как отмечали, чем украшали елку, где и какие выбирали подарки — на любой вкус и бюджет.

Заодно посетим ярмарки и магазины, где закупались москвичи, а также оценим праздничное убранство центральных улиц и площадей.

Новый год по-столичному
Новый год по-столичному
Новый год по-столичному

Описание мастер-класса

Круговерть московских ярмарок

Начинаем экскурсию с Театральной площади. Пока вы любуетесь Большим театром и новогодним декором площади, я расскажу, как у нас появилась и затем забылась традиция украшать елку — и почему была возрождена. Обсудим, какие игрушки были на елках в 18 и 19-м веках и чем они отличались в зависимости от достатка семьи.

Мы вообразим, как когда-то здесь шумел самый самый крупный в Москве ёлочный базар. По желанию заглянем в ЦУМ — посмотреть роскошное дизайнерское украшение атриума — и разберемся, что продавали к празднику в прошлые столетия.

Пройдем на Манежную и Красную площади — это квинтэссенция новогодней атмосферы в Москве! Вы услышите о балах-маскарадах в Манеже, о том, как раньше в столице отдыхал народ — и какие развлечения пользуются популярностью и сегодня.

Заглянем в ГУМ — не только погреться, но и отыскать лучший вид на новогоднюю площадь. В разговоре продолжаем ту же тему: новогодний стол и Гастроном № 1, кинотеатр и новогодние фильмы, а также семейные праздничные традиции.

Выйдем на Никольскую улицу, которая еще с 16-го века остается торговой. Во все времена москвичи могли отыскать здесь подходящий подарок домашним — мы обсудим, чем здесь торговали и на кого был рассчитан ассортимент.

Снова в тепло — посетим ярмарку в ЦДМ. Вспомним детство и новогодние утренники, поговорим о том, как непросто приживался праздник в СССР, откуда появились образы Деда Мороза и Снегурочки, а также традиция писать список желаний на будущий год. А если захотите, можем полюбоваться Москвой со смотровой площадки магазина на 6-ом этаже.

И финальная ярмарка в нашей экскурсии — в Петровском Пассаже, всегда украшенном с особым шиком. Я расскажу его историю, а вы сделаете прекрасные снимки.

Организационные детали

  • Одевайтесь по погоде — или даже теплее:)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Театральная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 625 туристов
Меня зовут Ольга, я представляю дружное, профессиональное собщество современных экскурсоводов Москвы. Мы проводим яркие и запоминающиеся экскурсии по городу, организовываем туры выходного дня в Подмосковье и не только. Наши гиды интересно и динамично проводят экскурсии, блистательно владея историческими знаниями по своей теме. Главный отзыв после встреч с нами: спасибо за чувство дружбы, новые открытия и прекрасную подачу!

Входит в следующие категории Москвы

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