В этой новогодней экскурсии мы, конечно, поговорим об истории праздника — но основной акцент сделаем на том, как в разные времена готовились к Новому году люди разных сословий и достатка.

Как отмечали, чем украшали елку, где и какие выбирали подарки — на любой вкус и бюджет. Заодно посетим ярмарки и магазины, где закупались москвичи, а также оценим праздничное убранство центральных улиц и площадей.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание мастер-класса

Круговерть московских ярмарок

Начинаем экскурсию с Театральной площади. Пока вы любуетесь Большим театром и новогодним декором площади, я расскажу, как у нас появилась и затем забылась традиция украшать елку — и почему была возрождена. Обсудим, какие игрушки были на елках в 18 и 19-м веках и чем они отличались в зависимости от достатка семьи.

Мы вообразим, как когда-то здесь шумел самый самый крупный в Москве ёлочный базар. По желанию заглянем в ЦУМ — посмотреть роскошное дизайнерское украшение атриума — и разберемся, что продавали к празднику в прошлые столетия.

Пройдем на Манежную и Красную площади — это квинтэссенция новогодней атмосферы в Москве! Вы услышите о балах-маскарадах в Манеже, о том, как раньше в столице отдыхал народ — и какие развлечения пользуются популярностью и сегодня.

Заглянем в ГУМ — не только погреться, но и отыскать лучший вид на новогоднюю площадь. В разговоре продолжаем ту же тему: новогодний стол и Гастроном № 1, кинотеатр и новогодние фильмы, а также семейные праздничные традиции.

Выйдем на Никольскую улицу, которая еще с 16-го века остается торговой. Во все времена москвичи могли отыскать здесь подходящий подарок домашним — мы обсудим, чем здесь торговали и на кого был рассчитан ассортимент.

Снова в тепло — посетим ярмарку в ЦДМ. Вспомним детство и новогодние утренники, поговорим о том, как непросто приживался праздник в СССР, откуда появились образы Деда Мороза и Снегурочки, а также традиция писать список желаний на будущий год. А если захотите, можем полюбоваться Москвой со смотровой площадки магазина на 6-ом этаже.

И финальная ярмарка в нашей экскурсии — в Петровском Пассаже, всегда украшенном с особым шиком. Я расскажу его историю, а вы сделаете прекрасные снимки.

Организационные детали