Баба-яга русской глубинки — Ягуся Тверская приглашает вас в гости на новогодние посиделки в своей сказочной резиденции. Уютная обстановка, приятная дружеская атмосфера, неподдельное искреннее веселье, оригинальные сюрпризы и угощение со смыслом. Вас ждёт замечательный творческий отдых для взрослых и детей!

Описание экскурсии

Обзорная экскурсия

Вы увидите ансамбли Введенской, Богоявленской и Вознесенской церквей, памятник основателю города — Макарию Калязинскому

Прогуляетесь по главной улице провинциального города с выходом к затопленной колокольне Николаевского собора. И, конечно, узнаете о ней больше

Интерактивная программа

Сначала — игра-потеха, где каждый сможет избавиться от неприятностей и жизненных неурядиц. Вы запишете невзгоды на листочке, вложите записку в глиняный камушек-кирпичик и утопите в Волге

Затем — показательный мастер-класс «Морозные узоры». Увидите, как мастерицы перебирают коклюшки и создают неповторимые узоры знаменитого Калязинского кружева

Анимационная программа

Вы увидите дом-резиденцию Ягуси Тверской, изготовленный в натуральную величину в традиционном славянском стиле

Соберётесь за богатырским столом и отведаете чаю на травах с пирожками от заводной старушки

Встретитесь с Ягусей и Дедом Морозом (или Снегурочкой) — вас ждут игры, конкурсы, загадки, гадание, коллективные танцы, фотопауза со сказочными героями и сувенир от Деда Мороза каждому

Примерный тайминг

8:00 — отправление из Москвы

11:30 — обзорная экскурсия по Калязину

14:30 — анимационная программа «В гостях у сказки»

16:00 — домашний обед в кафе и дегустационная программа «Наливки от Ягуси Тверской»

17:00 — отправление в Москву

20:00 — прибытие в Москву

Организационные детали

Поедем на автобусе или микроавтобусе туристического класса

Внимание ! Экскурсия проводится в другом регионе: после бронирования вам нужно предоставить паспортные данные для регистрации междугородней поездки и оформления страховки

В стоимость включены все анимационные программы, обед, экскурсии

Дополнительно оплачивается выбор места в автобусе (по желанию) — 500 ₽

С вами будет один из гидов нашей команды

В ноябре анимационная программа проходит с участием Бабы Яги и Кикиморы. С декабря по январь присоединяется Дед Мороз.