Новый год с Бабой-ягой: из Москвы - в Калязин

Отправиться в чудо-городок и побывать в сказочной резиденции Ягуси Тверской
Баба-яга русской глубинки — Ягуся Тверская приглашает вас в гости на новогодние посиделки в своей сказочной резиденции.

Уютная обстановка, приятная дружеская атмосфера, неподдельное искреннее веселье, оригинальные сюрпризы и угощение со смыслом. Вас ждёт замечательный творческий отдых для взрослых и детей!
Описание экскурсии

Обзорная экскурсия

  • Вы увидите ансамбли Введенской, Богоявленской и Вознесенской церквей, памятник основателю города — Макарию Калязинскому
  • Прогуляетесь по главной улице провинциального города с выходом к затопленной колокольне Николаевского собора. И, конечно, узнаете о ней больше

Интерактивная программа

  • Сначала — игра-потеха, где каждый сможет избавиться от неприятностей и жизненных неурядиц. Вы запишете невзгоды на листочке, вложите записку в глиняный камушек-кирпичик и утопите в Волге
  • Затем — показательный мастер-класс «Морозные узоры». Увидите, как мастерицы перебирают коклюшки и создают неповторимые узоры знаменитого Калязинского кружева

Анимационная программа

  • Вы увидите дом-резиденцию Ягуси Тверской, изготовленный в натуральную величину в традиционном славянском стиле
  • Соберётесь за богатырским столом и отведаете чаю на травах с пирожками от заводной старушки
  • Встретитесь с Ягусей и Дедом Морозом (или Снегурочкой) — вас ждут игры, конкурсы, загадки, гадание, коллективные танцы, фотопауза со сказочными героями и сувенир от Деда Мороза каждому

Примерный тайминг

8:00 — отправление из Москвы
11:30 — обзорная экскурсия по Калязину
14:30 — анимационная программа «В гостях у сказки»
16:00 — домашний обед в кафе и дегустационная программа «Наливки от Ягуси Тверской»
17:00 — отправление в Москву
20:00 — прибытие в Москву

Организационные детали

  • Поедем на автобусе или микроавтобусе туристического класса
  • Внимание! Экскурсия проводится в другом регионе: после бронирования вам нужно предоставить паспортные данные для регистрации междугородней поездки и оформления страховки
  • В стоимость включены все анимационные программы, обед, экскурсии
  • Дополнительно оплачивается выбор места в автобусе (по желанию) — 500 ₽
  • С вами будет один из гидов нашей команды

В ноябре анимационная программа проходит с участием Бабы Яги и Кикиморы. С декабря по январь присоединяется Дед Мороз.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет12 550 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «ВДНХ»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — Организатор в Москве
Мы — ведущая компания на рынке услуг по организации индивидуальных и эксклюзивных экскурсий и групповых туров. Каждая поездка с нами — это удивительное путешествие, которое захватывает и наполняет новыми эмоциями и знаниями, желанием узнавать и покорять неизвестные места и незнакомые вершины. Вместе с нами вы окунётесь в прошлое, посетите настоящее и заглянете в будущее!

