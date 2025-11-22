Групповая
до 14 чел.
Новогоднее волшебство и зимние забавы ВДНХ
Почувствовать атмосферу праздника и вдохновиться сказочной Москвой
Начало: У главного входа ВДНХ
Расписание: в будние дни в 10:30 и 13:00, в субботу и воскресенье в 10:30, 13:00 и 15:30
1800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Новогодняя Москва. Традиции и тенденции
Прогулка по нарядному центру столицы с разговорами о рождественских обычаях
Начало: У станции метро «Трубная»
22 ноя в 11:00
23 ноя в 11:00
7000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
Новый год с Бабой-ягой: из Москвы - в Калязин
Отправиться в чудо-городок и побывать в сказочной резиденции Ягуси Тверской
Начало: У метро «ВДНХ»
22 ноя в 08:00
20 дек в 08:00
8520 ₽ за человека
