Найдено 3 экскурсии в категории « Новогодние однодневные » в Москве, цены от 1800 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа Групповая до 14 чел. Новогоднее волшебство и зимние забавы ВДНХ Почувствовать атмосферу праздника и вдохновиться сказочной Москвой Начало: У главного входа ВДНХ Расписание: в будние дни в 10:30 и 13:00, в субботу и воскресенье в 10:30, 13:00 и 15:30 1800 ₽ за человека Пешая 2 часа Индивидуальная до 6 чел. Новогодняя Москва. Традиции и тенденции Прогулка по нарядному центру столицы с разговорами о рождественских обычаях Начало: У станции метро «Трубная» 7000 ₽ за всё до 6 чел. На автобусе 12 часов Групповая Новый год с Бабой-ягой: из Москвы - в Калязин Отправиться в чудо-городок и побывать в сказочной резиденции Ягуси Тверской Начало: У метро «ВДНХ» 8520 ₽ за человека Другие экскурсии Москвы

