Так случилось, что Дед Мороз потерялся во времени, а главные атрибуты праздника исчезли. Задача ребят — разгадать все загадки, выложить временной туннель и вернуть потеряху! А порталы во времени мы будем искать в самых красивых локациях новогодней Москвы: на Театральной площади и Никольской улице, у Заиконоспасского монастыря, на Красной площади и в ГУМе, где мы заодно и погреемся. Закончим у Спасской башни, поговорим о курантах.
Волшебная атмосфера и рассказ о празднике
Попутно мы вспомним сказки «Щелкунчик» и «Елка», поговорим об истории Рождественских праздников и Нового года. Я поделюсь любопытными сюжетами по этой теме: кто придумал Снегурочку, когда появилась первая открытка, чем раньше наряжали елку, почему книга считалась лучшим подарком и многое другое. Распутать время нам поможет волшебная музыка Петра Чайковского, Георгия Свиридова, песни «Пять минут» из к/ф «Карнавальная ночь» и «Песенка о Снежинке» из к/ф «Чародеи». Детям предстоит пройти особые испытания и обряды: «Впрыгнуть в новый год», «Поймать удачу за хвост», «Приманить праздник».
Кому подойдет экскурсия
Надежда только на детей 5-10 лет. Для других возрастов такие испытания будут не по силам.
Организационные детали
В конце программы каждый участник получит памятный сувенир. Подарок входит в стоимость экскурсии, дополнительные расходы не предвидятся.
С детьми обязательно должен присутствовать кто-то из взрослых. Взрослые участвуют в квесте как сопровождающие, поэтому платят только за ребенка.
Экскурсию можно также провести для большего количества человек (до 15). Стоимость — 1700 ₽/чел.
Появление Деда Мороза на экскурсии не планируется. Его можно заказать дополнительно заранее — подробности уточняйте у гида
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро Театральная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 2.5 часа
Провели экскурсии для 9793 туристов
Я представляю команду профессиональных гидов с аккредитациями в ведущие музеи и парки Москвы. Большинство из нас имеют педагогическое или искусствоведческое образование.
Почему нам можно доверять? Наши экскурсии — это всегда живой читать дальшеуменьшить
диалог, а не скучный монолог. В каждой прогулке есть элементы квеста: сюжет, загадки, ребусы и разгадывание городских символов.
Кто будет рядом с вашим ребёнком?
Я, Елена, — педагог, прошла курсы музейной педагогики, знаю, как сделать музей нескучным для непосед.
Юлия — искусствовед, выпускница РГГУ, умеет говорить об искусстве просто и увлекательно.
Наталья — специалист по истории 17–18 веков, лучший гид по Дворцу Алексея Михайловича.
Виктория — знаток дворцовых переворотов и Древнего Египта, с ней дети погружаются в мир фараонов.
Полина — экскурсовод музея космонавтики и иллюстратор, создаёт авторские карты для маршрутов.
Карина — эксперт по православной культуре и сотрудник музея Победы, бережно и тактично общается с детьми.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
Спасибо за отличное мероприятие’ дети в восторге!
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V
Valentina
Все понравилось! Рекомендую 🥳🌈 спасибо Елене 🌹
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Полина
Добрый день. Организовывала экскурсию-квест для своей дочери 6 лет и ее друзей. Так получилось, что группа все рано набралась разновозрастная, немного переживала, как все пройдет. Прошло великолепно. Елена всех собрала, читать дальшеуменьшить
познакомила, рассказала правила и легенду. Дети прониклись. Очень грамотно были распределены задания между детьми разного возраста, все были задействованы. Так же Елена следила за тем, чтобы каждый нашел подсказку, чтобы никто не расстроился. Очень понравилась полная сосредоточенность на детях, все внимание им. Материал интересный, подан замечательно. Мы очень довольны нашими приключениями. Советую. Погуляете, узнаете много интересных фактов о Москве, Рождестве и елочке. По крайней мере, мой ребенок запомнил, какой была первая елочная игрушка и всем рассказывает про дом с единорогом!
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А
Александра
Отличная новогодняя экскурсия-квест для детей 8 лет. Для меня так и осталось загадкой, как и когда экскурсовод прятала подсказки. Как их никто другой не взял? Наверное был помощник, но я читать дальшеуменьшить
его не видела, все были погружены в экскурсию. Пока дети выполняли задания у взрослых была минутка сделать красивые новогодние фото. В конце были небольшие, но приятные подарочки. Спасибо за хорошее настроение в самом начале 2022 года!
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Т
Татьяна
Мы были 26декабря с 11детьми 9лет. Экскурсия с гидом Катей пролетела на одном дыхании))) дети в большинстве были активны и заинтересованы, да и взрослые тоже😀 Катя потрясающе стильная и доброжелательная ведущая, расположила к себес первой секунды лучезарной улыбкой и подачей инфы, было много фоток и смеха))) спасибо трипстеру за супер экскурсию, впрочем как всегда🤩
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Юлия
Огромная благодарность Алене за проведенную экскурсию. Алена удерживала внимание 7 мальчиков напротяжении всего квеста, заинтересовала не только увлекательной информацией, но и стилем подачи - общение всегда! было на уровне глаз детей, с шутками и увлекательными заданиями! Без малейших колебаний будем рекомендовать экскурсию и команду Алёны друзьям!
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