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Спасти Новый год: экскурсия-квест по праздничной Москве

Услышать необычные истории о сказочном празднике, разгадать загадки и выручить Деда Мороза

Елена
Елена – представитель из Москвы
С Дедом Морозом случилась беда, и без помощи ребят Новый год в этот раз не случится.

Их задача — отыскать все подсказки и пройти испытания, попутно знакомясь с историей 📖 праздника.

Декорациями к приключению станет нарядная столица ⭐️ и ее главные достопримечательности 🏛️, а фоном — музыка Чайковского и Свиридова и песни из советских фильмов.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🎄На новый год!
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 6 250 ₽ за экскурсию

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Спасти Новый год: экскурсия-квест по праздничной Москве
Спасти Новый год: экскурсия-квест по праздничной Москве

Что вас ожидает

Операция «С Новым годом»
Так случилось, что Дед Мороз потерялся во времени, а главные атрибуты праздника исчезли. Задача ребят — разгадать все загадки, выложить временной туннель и вернуть потеряху! А порталы во времени мы будем искать в самых красивых 🤩 локациях новогодней Москвы: на Театральной площади и Никольской улице, у Заиконоспасского монастыря, на Красной площади и в ГУМе, где мы заодно и погреемся.

Волшебная атмосфера и рассказ о празднике
Попутно мы вспомним сказки «Щелкунчик» и «Елка», поговорим об истории 📖 Рождественских праздников и Нового года. Я поделюсь любопытными сюжетами по этой теме: кто придумал Снегурочку, когда появилась первая открытка, чем раньше наряжали елку, почему книга считалась лучшим подарком и многое другое.
Распутать время нам поможет волшебная музыка Петра Чайковского, Георгия Свиридова, песни «Пять минут» из к/ф «Карнавальная ночь» и «Песенка о Снежинке» из к/ф «Чародеи». Детям предстоит пройти особые испытания и обряды: «Впрыгнуть в новый год», «Поймать удачу за хвост», «Приманить праздник ». А еще ребята напишут письмо Деду Морозу!

Кому подойдет экскурсия

Надежда только на детей 5-10. Для других возрастов такие испытания будут не по силам.

Организационные детали

  • В конце программы каждый участник получит памятный сувенир 🎁. Подарок входит в стоимость экскурсии 🧭, дополнительные расходы не предвидятся.
  • С детьми обязательно должен присутствовать кто-то из взрослых. Взрослые участвуют в квесте как сопровождающие, поэтому платят только за ребенка.
Начало и место завершения
🚩 у станции метро Театральная площадь
Спасти Новый год: экскурсия-квест по праздничной Москве
Спасти Новый год: экскурсия-квест по праздничной Москве
Спасти Новый год: экскурсия-квест по праздничной Москве
Спасти Новый год: экскурсия-квест по праздничной Москве
Спасти Новый год: экскурсия-квест по праздничной Москве
Спасти Новый год: экскурсия-квест по праздничной Москве
Спасти Новый год: экскурсия-квест по праздничной Москве
Спасти Новый год: экскурсия-квест по праздничной Москве
Спасти Новый год: экскурсия-квест по праздничной Москве
Спасти Новый год: экскурсия-квест по праздничной Москве

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Добрый день, меня зовут Елена. Я училась в центре «Знание-Пречистенка», у меня есть аккредитация во многие московские парки и музеи. Очень люблю Москву — её можно изучать всю жизнь, настолько она многогранна. Нравится рассказывать о нашем городе взрослым и детям. Я стараюсь выстраивать диалог: в ходе обсуждения появляется искренний интерес, а новая информация лучше запоминается. Меньше цифр — больше историй и неожиданных параллелей между прошлым и настоящим.
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Елена проводит ещё 6 экскурсий

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