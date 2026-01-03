С Дедом Морозом случилась беда, и без помощи ребят Новый год в этот раз не случится. Их задача — отыскать все подсказки и пройти испытания, попутно знакомясь с историей праздника. Декорациями к приключению станет нарядная столица и ее главные достопримечательности, а фоном — музыка Чайковского и Свиридова и песни из советских фильмов.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание квеста

Операция «С Новым годом»

Так случилось, что Дед Мороз потерялся во времени, а главные атрибуты праздника исчезли. Задача ребят — разгадать все загадки, выложить временной туннель и вернуть потеряху! А порталы во времени мы будем искать в самых красивых локациях новогодней Москвы: на Театральной площади и Никольской улице, у Заиконоспасского монастыря, на Красной площади и в ГУМе, где мы заодно и погреемся. Закончим у Спасской башни, поговорим о курантах.

Волшебная атмосфера и рассказ о празднике

Попутно мы вспомним сказки «Щелкунчик» и «Елка», поговорим об истории Рождественских праздников и Нового года. Я поделюсь любопытными сюжетами по этой теме: кто придумал Снегурочку, когда появилась первая открытка, чем раньше наряжали елку, почему книга считалась лучшим подарком и многое другое.

Распутать время нам поможет волшебная музыка Петра Чайковского, Георгия Свиридова, песни «Пять минут» из к/ф «Карнавальная ночь» и «Песенка о Снежинке» из к/ф «Чародеи». Детям предстоит пройти особые испытания и обряды: «Впрыгнуть в новый год», «Поймать удачу за хвост», «Приманить праздник».

Кому подойдет экскурсия

Надежда только на детей 5-10 лет. Для других возрастов такие испытания будут не по силам.

Организационные детали