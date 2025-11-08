Индивидуальная
до 15 чел.
Крутицкое подворье + теремок и галереи
Погрузитесь в атмосферу 17 века на экскурсии по Крутицкому подворью. Откройте для себя тайны митрополитов и насладитесь средневековой архитектурой
Начало: У Крутицкого подворья
11 дек в 11:30
12 дек в 11:30
от 6500 ₽ за всё до 15 чел.
-
5%
Мини-группа
до 10 чел.
От Красной площади до Китай-города - рукой подать
Погружение в средневековую Москву с посещением ключевых достопримечательностей. Узнайте то, что путеводители не расскажут, и откройте для себя тайны столицы
Начало: У метро Охотный ряд
Расписание: в среду и субботу в 11:00
Завтра в 11:00
13 дек в 11:00
1235 ₽
1300 ₽ за человека
Мини-группа
до 4 чел.
Авторская экскурсия «Московский Кремль - алтарь России!»
По самым важным объектам столичной крепости - с аттестованным гидом-историком
Начало: В Александровском саду
14 дек в 10:00
27 дек в 10:00
6700 ₽ за человека
Аудиогид
Семейная прогулка по Московскому Кремлю с иммерсивным аудиогидом
Изучить архитектурные памятники Кремля в интерактивном формате
Начало: У Троицкой Башни
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1490 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена8 ноября 2025Экскурсия прошла не пренуждено, и интересно.
Очень понравилась с аудиогидом, дочень довольны
Рекуомендуем.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Грановитая палата»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Москве в декабре 2025
Сейчас в Москве в категории "Грановитая палата" можно забронировать 4 экскурсии от 1235 до 6700 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 154 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2025 год по теме «Грановитая палата», 154 ⭐ отзыва, цены от 1235₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль