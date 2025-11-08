Мои заказы

Экскурсии по Грановитой палате

Найдено 4 экскурсии в категории «Грановитая палата» в Москве, цены от 1235 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Крутицкое подворье + подъём в теремок и крытые галереи
1.5 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Крутицкое подворье + теремок и галереи
Погрузитесь в атмосферу 17 века на экскурсии по Крутицкому подворью. Откройте для себя тайны митрополитов и насладитесь средневековой архитектурой
Начало: У Крутицкого подворья
11 дек в 11:30
12 дек в 11:30
от 6500 ₽ за всё до 15 чел.
От Красной площади до Китай-города - рукой подать
Пешая
2 часа
-
5%
117 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
От Красной площади до Китай-города - рукой подать
Погружение в средневековую Москву с посещением ключевых достопримечательностей. Узнайте то, что путеводители не расскажут, и откройте для себя тайны столицы
Начало: У метро Охотный ряд
Расписание: в среду и субботу в 11:00
Завтра в 11:00
13 дек в 11:00
1235 ₽1300 ₽ за человека
Авторская экскурсия «Московский Кремль - алтарь России!»
Пешая
2 часа
23 отзыва
Мини-группа
до 4 чел.
Авторская экскурсия «Московский Кремль - алтарь России!»
По самым важным объектам столичной крепости - с аттестованным гидом-историком
Начало: В Александровском саду
14 дек в 10:00
27 дек в 10:00
6700 ₽ за человека
Семейная прогулка по Московскому Кремлю с иммерсивным аудиогидом
Пешая
1.5 часа
1 отзыв
Аудиогид
Семейная прогулка по Московскому Кремлю с иммерсивным аудиогидом
Изучить архитектурные памятники Кремля в интерактивном формате
Начало: У Троицкой Башни
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1490 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Грановитая палата»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Крутицкое подворье + подъём в теремок и крытые галереи
  2. От Красной площади до Китай-города - рукой подать
  3. Авторская экскурсия «Московский Кремль - алтарь России!»
  4. Семейная прогулка по Московскому Кремлю с иммерсивным аудиогидом
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Воробьевы Горы
  5. Китай-город
  6. Храм Христа Спасителя
  7. Патриаршие пруды
  8. Никольская улица
  9. Александровский сад
  10. Манежная площадь
Сколько стоит экскурсия по Москве в декабре 2025
Сейчас в Москве в категории "Грановитая палата" можно забронировать 4 экскурсии от 1235 до 6700 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 154 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2025 год по теме «Грановитая палата», 154 ⭐ отзыва, цены от 1235₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль