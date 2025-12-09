Что вас ожидает:

Новогодняя экскурсия на производство знаменитого Александровского глазированного сырка, с посещением цехов и дегустацией продукции с конвейера без ограничений.

• Встреча с красавицей Снегурочкой в русском рубленом тереме, где расположился уникальный музей Молока:

световое шоу-сказка Снегурочки;

занимательная программа с интерактивной коровой Буренкой и теленком Шустриком, с мастер-классом по дойке «коровы»;

дегустация новинок фабрики и дружеское чаепитие;

подарочный набор каждому — «Волшебный домик» с 5 видами продукции фабрики. У вас будет возможность купить свежайшую продукцию завода (сырки, йогурты, творожные десерты, кисломолочную продукцию, пудинги и т. д.). Важная информация:.

