Ванильно-шоколадное новогоднее путешествие на производство знаменитых Александровских творожных сырков с неограниченной пробой сырков с конвейера и световым шоу-сказкой Снегурочки! С посещением цехов современного производства в гостях у мастеров молочных дел, забавной программой в уникальном Музее Молока с интерактивной коровой Буренкой и теленком Шустриком, а также с дружеским праздничным чаепитием, дегустацией соблазнительных новинок фабрики и подарком!
Описание экскурсии
Что вас ожидает:
Новогодняя экскурсия на производство знаменитого Александровского глазированного сырка, с посещением цехов и дегустацией продукции с конвейера без ограничений.
• Встреча с красавицей Снегурочкой в русском рубленом тереме, где расположился уникальный музей Молока:
- световое шоу-сказка Снегурочки;
- занимательная программа с интерактивной коровой Буренкой и теленком Шустриком, с мастер-классом по дойке «коровы»;
- дегустация новинок фабрики и дружеское чаепитие;
— подарочный набор каждому — «Волшебный домик» с 5 видами продукции фабрики. У вас будет возможность купить свежайшую продукцию завода (сырки, йогурты, творожные десерты, кисломолочную продукцию, пудинги и т. д.). Важная информация:
- Внимание! На экскурсию на фабрику допускаются дети от 5 лет!
- Желательно иметь немного наличных для покупки продукции в фирменном магазине. Не всегда срабатывают карты.
Согласно расписанию
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Услуги сопровождающего
- Посещение действующего производства
- Новогодняя экскурсионная программа
- Подарочный набор продукции завода
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Москва, Енисейская улица
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
