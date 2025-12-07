Мои заказы

Новогодняя сказка в Москве: фотосессия в центре

От смеха на катке до тихих прогулок по снежным улицам - запечатлеть все волшебные моменты на снимках
Сверкающая Красная площадь, карусели на Тверской, стильные фонари Брюсова переулка — вместе выберем локацию в центре столицы и отправимся создавать вашу собственную зимнюю сказку.

Мы умеем не только запечатлеть момент, но и создать атмосферу волшебства, которая так важна в новогодние праздники. Ваши снимки будут передавать чувства и эмоции.
Описание фото-прогулки

Мы заранее обсудим с вами маршрут и отправимся на фотопрогулку по новогодней Москве. Это может быть:

  • Красная площадь с ёлками, ярмарками и катком, который станет отличным местом для динамичных кадров и улыбок
  • Тверская улица с её яркими огнями, каруселями и уютными кафе. Можно запечатлеть уютные моменты, когда вы наслаждаетесь горячим шоколадом, глинтвейном или ароматным чаем
  • Брюсов переулок, находка для любителей уединения и романтики. Его узкие улочки и стильные фонари создают атмосферу, которая идеально подходит для камерных снимков

Также мы можем устроить фотосессию на Никольской улице, в Камергерском и Столешниковом переулках, у Центрального Детского мира и других локаций на Лубянке, а также на Патриарших прудах и Большой Никитской улице.

Организационные детали

  • Съёмка проходит на камеру Sony A7 |||, объектив Tamron
  • В течение 2-х недель после прогулки вы получите примерно 100 фото в цветокоррекции и 10 фото в ретуши
  • Сопровождать вас буду я или другой профессиональный фотограф из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна
Яна — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 185 туристов
Наша команда профессиональных фотографов с радостью реализует ваши идеи в Москве и Сочи! Мы создаем атмосферу, в которой легко расслабиться, посмеяться и получить впечатляющие результаты. Наша цель — запечатлеть ваши
читать дальше

яркие моменты в незабываемых кадрах. Знаем лучшие локации для создания красивых фотографий и готовы использовать их для вас. Мы всегда стремимся создать лёгкую атмосферу на фотопрогулке. Помогаем чувствовать себя легко и непринуждённо. Отправляйтесь на прогулку с нами — и мы превратим вашу фотосессию в настоящее произведение искусства!

Входит в следующие категории Москвы

