Сверкающая Красная площадь, карусели на Тверской, стильные фонари Брюсова переулка — вместе выберем локацию в центре столицы и отправимся создавать вашу собственную зимнюю сказку. Мы умеем не только запечатлеть момент, но и создать атмосферу волшебства, которая так важна в новогодние праздники. Ваши снимки будут передавать чувства и эмоции.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание фото-прогулки

Мы заранее обсудим с вами маршрут и отправимся на фотопрогулку по новогодней Москве. Это может быть:

Красная площадь с ёлками, ярмарками и катком, который станет отличным местом для динамичных кадров и улыбок

с ёлками, ярмарками и катком, который станет отличным местом для динамичных кадров и улыбок Тверская улица с её яркими огнями, каруселями и уютными кафе. Можно запечатлеть уютные моменты, когда вы наслаждаетесь горячим шоколадом, глинтвейном или ароматным чаем

с её яркими огнями, каруселями и уютными кафе. Можно запечатлеть уютные моменты, когда вы наслаждаетесь горячим шоколадом, глинтвейном или ароматным чаем Брюсов переулок, находка для любителей уединения и романтики. Его узкие улочки и стильные фонари создают атмосферу, которая идеально подходит для камерных снимков

Также мы можем устроить фотосессию на Никольской улице, в Камергерском и Столешниковом переулках, у Центрального Детского мира и других локаций на Лубянке, а также на Патриарших прудах и Большой Никитской улице.

Организационные детали