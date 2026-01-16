Мы посетим обитель Преподобного Стефана Махрищского, где находятся белоснежные храмы с мощами святых и уникальный пещерный храм в Талицах. Также увидим Успенский монастырь в Александрове, известный мощами преподобного Корнилия. Это паломничество подарит нам возможность прикоснуться к духовному наследию Святой Руси.
Посетим обитель близкого друга Сергия Радонежского и Дмитрия Донского - святого Преподобного Стефана Махрищского, который прославился большими чудесами и исцелениями. Белоснежные, прекрасно отреставрированные древние храмы обители таят фантастические, поражающие богатством и искусством работы росписи и великие святыни - образ святого Серафима Саровского, источающий миро, которое текло прямо по стеклу иконы, а также чудотворные мощи Стефана Махрищского, исцеляющие молящихся от недугов на протяжении шести веков. Стараниями монахинь в обители воссоздан райский уголок среди мощных вековых лип и дубов, с фруктовыми садами, собственным хозяйством и даже маленьким зоопарком, с живописными тихими прудами с мостиками и узорчатыми домиками для уток, уютными уголками отдыха в цветах. Также мы посетим уникальный пещерный храм в Талицах, вырытый иноками много веков назад без механизмов и машин, в подземном святом колодце сможем набрать целебной святой воды с собой. А еще посетимм Успенский монастырь в Александрове, возведенный на месте царской загородной резиденции и прославленный житием преподобного чудотворца Корнилия - помощника простых людей во всякой житейской нужде. Важная информация:
Обратите внимание! Просьба при бронировании тура указывать полностью ФИО, паспортные данные (серия, номер), дату рождения. В случае больших религиозных праздников, совпадающих с датой проведения экскурсии, в связи с большим наплывом верующих некоторые храмы и объекты мы будем посещать по возможности.
- Свято-Троицкий Стефано-Махрищский монастырь
- Стефано-Махрищский женский монастырь
- Талицкие пещеры
- Успенский девичий монастырь
- Транспортное обслуживание
- Путевая информация
- Входные билеты
- Использование устройства «радиогид» с удобными одноразовыми наушниками
- Обед в кафе (по желанию, при покупке тура) - 870 руб. /чел.
Начало: Москва, станция метро Алексеевская, выход из метро на проспект Мира
Завершение: Москва
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
