Посетим обитель близкого друга Сергия Радонежского и Дмитрия Донского - святого Преподобного Стефана Махрищского, который прославился большими чудесами и исцелениями. Белоснежные, прекрасно отреставрированные древние храмы обители таят фантастические, поражающие богатством и искусством работы росписи и великие святыни - образ святого Серафима Саровского, источающий миро, которое текло прямо по стеклу иконы, а также чудотворные мощи Стефана Махрищского, исцеляющие молящихся от недугов на протяжении шести веков. Стараниями монахинь в обители воссоздан райский уголок среди мощных вековых лип и дубов, с фруктовыми садами, собственным хозяйством и даже маленьким зоопарком, с живописными тихими прудами с мостиками и узорчатыми домиками для уток, уютными уголками отдыха в цветах. Также мы посетим уникальный пещерный храм в Талицах, вырытый иноками много веков назад без механизмов и машин, в подземном святом колодце сможем набрать целебной святой воды с собой. А еще посетимм Успенский монастырь в Александрове, возведенный на месте царской загородной резиденции и прославленный житием преподобного чудотворца Корнилия - помощника простых людей во всякой житейской нужде. Важная информация:

Обратите внимание! Просьба при бронировании тура указывать полностью ФИО, паспортные данные (серия, номер), дату рождения. В случае больших религиозных праздников, совпадающих с датой проведения экскурсии, в связи с большим наплывом верующих некоторые храмы и объекты мы будем посещать по возможности.