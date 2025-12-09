Мои заказы

Обзорная экскурсия на двухэтажном автобусе City Sightseeing Russia

Экскурсии Hop-on Hop-off — популярны во всем мире.

У вас есть возможность прокатиться на красном двухэтажном автобусе по центру Москвы и узнать новое об истории города. Вы сами определяете начало и конец экскурсии, а также на каком языке слушать рассказ о столице.
Описание

Экскурсия на двухэтажном автобусе Даблдекеры курсируют по системе «hop on - hop off» («вошел – вышел»): это значит, что вы можете выходить и заходить на любых остановках по маршруту неограниченное количество раз в течение 24/48 часов с момента первой посадки в автобус. «Сердце и душа Москвы» Маршрут «Сердце и душа Москвы» длится 2 часа, автобус следует по маршруту: Болотная пл. (остановка 5-10 мин) — Храм Христа Спасителя* — Воробьевы горы — Арбат (остановка 5-10 мин) — Охотный ряд — Большой театр (остановка 5-10 мин) — Красная пл. (остановка 5-10 мин) — Болотная пл. Маршрут курсирует каждый день. Присоединиться вы можете на любой остановке по маршрутам, некоторые из них по требованию. Самая удобная остановка для посадки: Болотная пл. у пам. И. Е. Репину. Ждем вас на борту! Важная информация:
  • Интервал движения — 15-20 мин.
  • Маршрут курсирует каждый день.
  • На борту автобуса действует аудиогид на 10 языках: русский, английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, португальский, китайский, арабский и фарси. Первую пару наушников вы получаете в подарок!
  • Маршруты могут быть изменены в связи с дорожной ситуацией и прочими обстоятельствами непреодолимой силы.
  • *Остановка у Храма Христа Спасителя может быть отменена в связи с проездом автобуса на Воробьевы горы по ул. Большая Якиманка.
  • Присоединиться вы можете на любой остановке по маршрутам, некоторые из них по требованию. Самая удобная остановка для посадки: Болотная пл. у пам. И. Е. Репину.

Ежедневно с 11:00 до 17:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Болотная площадь
  • Храм Христа Спасителя
  • Воробьевы горы
  • Арбат
  • Охотный ряд
  • Большой театр
  • Красная площадь
Что включено
  • Маршрут по центру Москвы
  • Аудиогид на различных языках
Что не входит в цену
  • Входные билеты в культурные объекты
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Болотная площадь
Завершение: Принцип HopOnHopOff: зайти (Hop On) и выйти (Hop Off) в автобус можно на любой из остановок общественного городского транспорта по ходу трассы следования обзорной экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 11:00 до 17:00
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это обзорная поездка в группе Hop-on Hop-off, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Интервал движения - 15-20 мин
  • Маршрут курсирует каждый день
  • На борту автобуса действует аудиогид на 10 языках: русский, английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, португальский, китайский, арабский и фарси. Первую пару наушников вы получаете в подарок
  • Маршруты могут быть изменены в связи с дорожной ситуацией и прочими обстоятельствами непреодолимой силы
  • Остановка у Храма Христа Спасителя может быть отменена в связи с проездом автобуса на Воробьевы горы по ул. Большая Якиманка
  • Присоединиться вы можете на любой остановке по маршрутам, некоторые из них по требованию. Самая удобная остановка для посадки: Болотная пл. у ПАМ. И. Е. Репину
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

