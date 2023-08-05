Обзорная экскурсия по Москве с посещением Кремля (билеты включены)

Проехать на автобусе по главным местам города, погулять по Красной площади и осмотреть Кремль

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Приглашаем познакомиться со столицей во всём её многообразии! Вы отправитесь исследовать её на комфортабельном автобусе в группе до 50 человек.

Полюбуетесь городскими пейзажами, остановитесь на смотровой площадке Воробьёвых гор и пройдёте по старинной кремлёвской брусчатке. Наш профессиональный гид поделится интересными историческими фактами и легендами.
Обзорная экскурсия по Москве с посещением Кремля (билеты включены)
Обзорная экскурсия по Москве с посещением Кремля (билеты включены)
Обзорная экскурсия по Москве с посещением Кремля (билеты включены)
Обзорная экскурсия по Москве с посещением Кремля (билеты включены)
Обзорная экскурсия по Москве с посещением Кремля (билеты включены)
Обзорная экскурсия по Москве с посещением Кремля (билеты включены)
Обзорная экскурсия по Москве с посещением Кремля (билеты включены)
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Обзорная автобусная экскурсия (2 часа). Вы проедете по знаменитым набережным и улицам города, Кутузовскому проспекту, Бульварному и Садовому кольцам. Увидите из окна Большой театр, Манеж, сталинские высотки, Триумфальную арку, золотые купола Храма Христа Спасителя, Новодевичий монастырь и МГУ. Автобус сделает одну остановку — на смотровой площадке Воробьёвых гор, откуда открывается вид на стадион Лужники и небоскрёбы Москва-Сити.

Прогулка по Красной площади с гидом (30 минут). Вы погуляете по знаменитой брусчатке, рассмотрите многоцветные купола собора Василия Блаженного, памятник Минину и Пожарскому, мавзолей Ленина, ГУМ, Исторический музей, памятник полководцу Жукову, Лобное место и Нулевой километр. Наш гид расскажет о них интересные факты.

Самостоятельный осмотр Московского Кремля (1 час). Вы оцените средневековую Соборную площадь, колокольню Ивана Великого и выдающиеся произведения русского литейного искусства: Царь-пушку и Царь-колокол. А также интерьеры Успенского, Архангельского и Благовещенского соборов.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе в группе до 50 человек
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Билеты в Кремль включены в стоимость

в субботу в 10:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у гостиницы Космос
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 10:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Новодевичий Монастырь
Популярные места
Храм Христа Спасителя
Воробьевы Горы
Храм Василия Блаженного
Красная площадь
Бульварное кольцо
Смотровая площадка на Воробьёвых горах
Смотровые площадки
Садовое Кольцо
Для студентов
Кремль

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