Обзорная экскурсия по Москве с посещением Кремля (билеты включены)
Узнайте Москву за один день: автобусная экскурсия, прогулка по Красной площади и посещение Кремля. Профессиональный гид расскажет об истории столицы
Погрузитесь в атмосферу Москвы, путешествуя по её знаковым местам. В рамках экскурсии гости смогут увидеть Большой театр, сталинские высотки и Триумфальную арку. Остановка на Воробьёвых горах подарит панорамный вид на читать дальшеуменьшить
город.
Прогулка по Красной площади и Александровскому саду позволит насладиться видами на собор Василия Блаженного и мавзолей Ленина.
Завершит экскурсию самостоятельный осмотр Кремля, где можно оценить величие Соборной площади и уникальные памятники русского литейного искусства
Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время года меньше дождей, а зелень парков и садов радует глаз. Октябрь и апрель также подходят для посещения, хотя могут быть прохладнее. Зимой экскурсия тоже доступна, но стоит быть готовым к холодной погоде и снегу, что добавляет особую атмосферу.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Большой театр
Манеж
Сталинские высотки
Триумфальная арка
Храм Христа Спасителя
Новодевичий монастырь
МГУ
Красная площадь
Александровский сад
Собор Василия Блаженного
Мавзолей Ленина
ГУМ
Исторический музей
Памятник полководцу Жукову
Лобное место
Нулевой километр
Соборная площадь
Колокольня Ивана Великого
Царь-пушка
Царь-колокол
Успенский собор
Архангельский собор
Благовещенский собор
Описание экскурсии
Обзорная автобусная экскурсия (2 часа). Вы проедете по знаменитым набережным и улицам города, Кутузовскому проспекту, Бульварному и Садовому кольцам. Увидите из окна Большой театр, Манеж, сталинские высотки, Триумфальную арку, золотые купола Храма Христа Спасителя, Новодевичий монастырь и МГУ. Автобус сделает одну остановку — на смотровой площадке Воробьёвых гор, откуда открывается вид на стадион Лужники и небоскрёбы Москва-Сити.
Прогулка по Красной площади и Александровскому саду с гидом (30 минут). Вы погуляете по знаменитой брусчатке, рассмотрите многоцветные купола собора Василия Блаженного, памятник Минину и Пожарскому, мавзолей Ленина, ГУМ, Исторический музей, памятник полководцу Жукову, Лобное место и Нулевой километр. Наш гид расскажет о них интересные факты.
Самостоятельный осмотр Московского Кремля (ограничен временем закрытия). Вы оцените средневековую Соборную площадь, колокольню Ивана Великого и выдающиеся произведения русского литейного искусства: Царь-пушку и Царь-колокол. А также интерьеры Успенского, Архангельского и Благовещенского соборов.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Билеты в Кремль включены в стоимость
в субботу в 10:30
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
2900 ₽
Дети до 7 лет
1100 ₽
Пенсионеры
2500 ₽
Школьники
2500 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В гостинице Лесная Сафмар
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 10:30
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 595 туристов
Здравствуйте! Мы лицензированное агентство в Москве, работаем с 1993 года. Являемся членами Российского союза туриндустрии, лауреатами премий «Путеводная звезда» и «Лидеры туриндустрии», обладателями наград и благодарностей Правительства России и Москвы. Наши маршруты охватывают все самые интересные достопримечательности столицы, а наши гиды готовы ответить на вопросы даже самых любознательных путешественников.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
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1
2
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–
О
Ольга
Общее впечатление от экскурсии положительное. Маршрут обзорной экскурсии изменили проводимые спортивные мероприятия в столице. Экскурсовод с водителем выбрали наиболее подходящий маршрут. Было озвучено много информации о Москве и ее достопримечательностях. читать дальшеуменьшить
Доехали до Лужников и на подъемнике поднялись на смотровую площадку. Погода не подвела, было солнечно и жарко. Жаль, что не провели экскурсию по Красной площади из-за проводимых там мероприятий. Кремль посетили самостоятельно. Экскурсовод посоветовала, где пообедать. Спасибо. Москва не может не впечатлить!
+2
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Е
Елена
Спасибо гиду Ирине за замечательный рассказ и хорошую организацию! Отдельный плюс, что экскурсия проходит в субботу утром, и нет пробок
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А
Артур
Внимательная и терпеливая экскурсовод. Спасибо Вам!
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В
Владимир
Экскурсия очень понравилась, автобус очень даже на высоте…. Но экскурсовод прыгал с темы на тему, очень медлительный, заострял внимание на индивидуальные лица которые были рядом и задавали вопросы которые интересовали лично их, считаю это недопустимо! А вообще маршрут хороший и сама экскурсия того стоит…
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И
Ирина
Впечатления смешанные. Хочется сказать огромное спасибо экскурсоводу Наталье за интересный и содержательный рассказ о Москве и ее истории. Но есть ряд вопросов. Время встречи было назначено на 10.30 и оговаривалось несколько читать дальшеуменьшить
раз со стороны организаторов. Однако фактически встреча произошла в 11.00 Задержку никак не прокомментировали. Билеты входили в экскурсию, но их приобретали только после того, как группа прибыла в Александровский сад. Поэтому пришлось снова ждать. На территорию Кремля отправляешься уже без экскурсовода. И по факту это только обзорная экскурсия по Москве. В любом случае, впечатления от обзорки замечательное. Хотелось бы четкости по времени и указать в описании, что предлагается САМОСТОЯТЕЛЬНО посетить Кремль без экскурсовода.
Екатерина
Ответ организатора:
Добрый день!
Благодарим вас за обратную связь и подробный отзыв. Мы очень рады, что вам понравилась работа нашего экскурсовода Натальи – читать дальшеуменьшить
обязательно передадим ей ваши теплые слова!
Также искренне сожалеем, что организация экскурсии оставила у вас вопросы. Позвольте немного прояснить ситуацию.
Обзорная экскурсия проходит в формате сборной группы, и, к сожалению, иногда возможны задержки, связанные с необходимостью забрать туристов из разных отелей. Мы стараемся свести время ожидания к минимуму, но это не всегда возможно из-за загруженности дорог и иных непредвиденных ситуаций.
Помимо того, для минимизации задержек приобретением билетов на территорию Кремля занимается отдельный сотрудник, однако система продажи в Кремле имеет определенные ограничения, которые иногда не позволяют оформить билеты до прибытия группы. Приносим извинения за вынужденное ожидание.
Также хотим уточнить, что информация о самостоятельном осмотре территории указана в описании экскурсии, но мы обязательно пересмотрим формулировки, чтобы они были более понятными и конкретными.
Спасибо, что поделились своим мнением и будем рады видеть вас снова на наших экскурсиях!
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Н
Наталья
Экскурсия недешевая, поэтому ожидала большего. Рассказывать экскурсовод начала до того, как всех собрали, начало получается пропустили. Рассказывала монотонно, очень хотелось спать) на территории Кремля без экскурсовода уже и информации никакой. Просто прогулялись.
Екатерина
Ответ организатора:
Благодарим вас за отзыв - нам важно получать обратную связь, чтобы делать экскурсии лучше.
Наши экскурсии являются сборными, и часть маршрута читать дальшеуменьшить
проходит в пути во время сбора туристов по отелям. В это время гид делится общей информацией, чтобы гости не сидели в полной тишине и могли погрузиться в историю уже на первых этапах поездки. При этом все ключевые сведения, относящиеся непосредственно к экскурсии, гид рассказывает после того, как вся группа собрана, чтобы никто из участников не пропустил важную часть программы.
Что касается посещения Кремля - формат действительно предполагает самостоятельную прогулку по территории, что указано в описании экскурсии. Мы приобретаем билеты для входа, а дальше у туристов есть возможность осмотреть территорию в собственном темпе и задержаться там столько, сколько хочется.
Спасибо, что поделились впечатлениями. Будем рады видеть вас на других маршрутах и надеемся, что они оставят только положительные эмоции.
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