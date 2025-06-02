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Обзорная экскурсия по Москве с посещением Кремля (билеты включены)

Узнайте Москву за один день: автобусная экскурсия, прогулка по Красной площади и посещение Кремля. Профессиональный гид расскажет об истории столицы
Погрузитесь в атмосферу Москвы, путешествуя по её знаковым местам. В рамках экскурсии гости смогут увидеть Большой театр, сталинские высотки и Триумфальную арку. Остановка на Воробьёвых горах подарит панорамный вид на
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город.

Прогулка по Красной площади и Александровскому саду позволит насладиться видами на собор Василия Блаженного и мавзолей Ленина.

Завершит экскурсию самостоятельный осмотр Кремля, где можно оценить величие Соборной площади и уникальные памятники русского литейного искусства

4
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚌 Комфортабельный автобус
  • 🏰 Включены билеты в Кремль
  • 📚 Профессиональный гид
  • 🌆 Панорамные виды на Москву
  • 🕰 Исторические факты и легенды

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время года меньше дождей, а зелень парков и садов радует глаз. Октябрь и апрель также подходят для посещения, хотя могут быть прохладнее. Зимой экскурсия тоже доступна, но стоит быть готовым к холодной погоде и снегу, что добавляет особую атмосферу.
Сейчас август — это идеальное время.
Обзорная экскурсия по Москве с посещением Кремля (билеты включены)
Обзорная экскурсия по Москве с посещением Кремля (билеты включены)
Обзорная экскурсия по Москве с посещением Кремля (билеты включены)

Что можно увидеть

  • Большой театр
  • Манеж
  • Сталинские высотки
  • Триумфальная арка
  • Храм Христа Спасителя
  • Новодевичий монастырь
  • МГУ
  • Красная площадь
  • Александровский сад
  • Собор Василия Блаженного
  • Мавзолей Ленина
  • ГУМ
  • Исторический музей
  • Памятник полководцу Жукову
  • Лобное место
  • Нулевой километр
  • Соборная площадь
  • Колокольня Ивана Великого
  • Царь-пушка
  • Царь-колокол
  • Успенский собор
  • Архангельский собор
  • Благовещенский собор

Описание экскурсии

Обзорная автобусная экскурсия (2 часа). Вы проедете по знаменитым набережным и улицам города, Кутузовскому проспекту, Бульварному и Садовому кольцам. Увидите из окна Большой театр, Манеж, сталинские высотки, Триумфальную арку, золотые купола Храма Христа Спасителя, Новодевичий монастырь и МГУ. Автобус сделает одну остановку — на смотровой площадке Воробьёвых гор, откуда открывается вид на стадион Лужники и небоскрёбы Москва-Сити.

Прогулка по Красной площади и Александровскому саду с гидом (30 минут). Вы погуляете по знаменитой брусчатке, рассмотрите многоцветные купола собора Василия Блаженного, памятник Минину и Пожарскому, мавзолей Ленина, ГУМ, Исторический музей, памятник полководцу Жукову, Лобное место и Нулевой километр. Наш гид расскажет о них интересные факты.

Самостоятельный осмотр Московского Кремля (ограничен временем закрытия). Вы оцените средневековую Соборную площадь, колокольню Ивана Великого и выдающиеся произведения русского литейного искусства: Царь-пушку и Царь-колокол. А также интерьеры Успенского, Архангельского и Благовещенского соборов.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Билеты в Кремль включены в стоимость

в субботу в 10:30

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет2900 ₽
Дети до 7 лет1100 ₽
Пенсионеры2500 ₽
Школьники2500 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В гостинице Лесная Сафмар
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 10:30
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 595 туристов
Здравствуйте! Мы лицензированное агентство в Москве, работаем с 1993 года. Являемся членами Российского союза туриндустрии, лауреатами премий «Путеводная звезда» и «Лидеры туриндустрии», обладателями наград и благодарностей Правительства России и Москвы. Наши маршруты охватывают все самые интересные достопримечательности столицы, а наши гиды готовы ответить на вопросы даже самых любознательных путешественников.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
1
3
1
2
1
1
О
Общее впечатление от экскурсии положительное. Маршрут обзорной экскурсии изменили проводимые спортивные мероприятия в столице. Экскурсовод с водителем выбрали наиболее подходящий маршрут. Было озвучено много информации о Москве и ее достопримечательностях.
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Доехали до Лужников и на подъемнике поднялись на смотровую площадку. Погода не подвела, было солнечно и жарко. Жаль, что не провели экскурсию по Красной площади из-за проводимых там мероприятий. Кремль посетили самостоятельно. Экскурсовод посоветовала, где пообедать. Спасибо. Москва не может не впечатлить!

Общее впечатление от экскурсии положительное. Маршрут обзорной экскурсии изменили проводимые спортивные мероприятия в столице. Экскурсовод с
Общее впечатление от экскурсии положительное. Маршрут обзорной экскурсии изменили проводимые спортивные мероприятия в столице. Экскурсовод с
Общее впечатление от экскурсии положительное. Маршрут обзорной экскурсии изменили проводимые спортивные мероприятия в столице. Экскурсовод с
Общее впечатление от экскурсии положительное. Маршрут обзорной экскурсии изменили проводимые спортивные мероприятия в столице. Экскурсовод с
Общее впечатление от экскурсии положительное. Маршрут обзорной экскурсии изменили проводимые спортивные мероприятия в столице. Экскурсовод с
Общее впечатление от экскурсии положительное. Маршрут обзорной экскурсии изменили проводимые спортивные мероприятия в столице. Экскурсовод с
Общее впечатление от экскурсии положительное. Маршрут обзорной экскурсии изменили проводимые спортивные мероприятия в столице. Экскурсовод с
Общее впечатление от экскурсии положительное. Маршрут обзорной экскурсии изменили проводимые спортивные мероприятия в столице. Экскурсовод с+2
Общее впечатление от экскурсии положительное. Маршрут обзорной экскурсии изменили проводимые спортивные мероприятия в столице. Экскурсовод с
Общее впечатление от экскурсии положительное. Маршрут обзорной экскурсии изменили проводимые спортивные мероприятия в столице. Экскурсовод с
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Е
Спасибо гиду Ирине за замечательный рассказ и хорошую организацию! Отдельный плюс, что экскурсия проходит в субботу утром, и нет пробок
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А
Внимательная и терпеливая экскурсовод.
Спасибо Вам!
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В
Экскурсия очень понравилась, автобус очень даже на высоте…. Но экскурсовод прыгал с темы на тему, очень медлительный, заострял внимание на индивидуальные лица которые были рядом и задавали вопросы которые интересовали лично их, считаю это недопустимо! А вообще маршрут хороший и сама экскурсия того стоит…
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И
Впечатления смешанные. Хочется сказать огромное спасибо экскурсоводу Наталье за интересный и содержательный рассказ о Москве и ее истории.
Но есть ряд вопросов. Время встречи было назначено на 10.30 и оговаривалось несколько
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раз со стороны организаторов. Однако фактически встреча произошла в 11.00 Задержку никак не прокомментировали.
Билеты входили в экскурсию, но их приобретали только после того, как группа прибыла в Александровский сад. Поэтому пришлось снова ждать.
На территорию Кремля отправляешься уже без экскурсовода. И по факту это только обзорная экскурсия по Москве.
В любом случае, впечатления от обзорки замечательное.
Хотелось бы четкости по времени и указать в описании, что предлагается САМОСТОЯТЕЛЬНО посетить Кремль без экскурсовода.

Екатерина
Екатерина
Ответ организатора:
Добрый день!

Благодарим вас за обратную связь и подробный отзыв. Мы очень рады, что вам понравилась работа нашего экскурсовода Натальи –
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обязательно передадим ей ваши теплые слова!

Также искренне сожалеем, что организация экскурсии оставила у вас вопросы. Позвольте немного прояснить ситуацию.

Обзорная экскурсия проходит в формате сборной группы, и, к сожалению, иногда возможны задержки, связанные с необходимостью забрать туристов из разных отелей. Мы стараемся свести время ожидания к минимуму, но это не всегда возможно из-за загруженности дорог и иных непредвиденных ситуаций.

Помимо того, для минимизации задержек приобретением билетов на территорию Кремля занимается отдельный сотрудник, однако система продажи в Кремле имеет определенные ограничения, которые иногда не позволяют оформить билеты до прибытия группы. Приносим извинения за вынужденное ожидание.

Также хотим уточнить, что информация о самостоятельном осмотре территории указана в описании экскурсии, но мы обязательно пересмотрим формулировки, чтобы они были более понятными и конкретными.

Спасибо, что поделились своим мнением и будем рады видеть вас снова на наших экскурсиях!

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Н
Экскурсия недешевая, поэтому ожидала большего. Рассказывать экскурсовод начала до того, как всех собрали, начало получается пропустили. Рассказывала монотонно, очень хотелось спать) на территории Кремля без экскурсовода уже и информации никакой. Просто прогулялись.
Екатерина
Екатерина
Ответ организатора:
Благодарим вас за отзыв - нам важно получать обратную связь, чтобы делать экскурсии лучше.

Наши экскурсии являются сборными, и часть маршрута
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проходит в пути во время сбора туристов по отелям. В это время гид делится общей информацией, чтобы гости не сидели в полной тишине и могли погрузиться в историю уже на первых этапах поездки. При этом все ключевые сведения, относящиеся непосредственно к экскурсии, гид рассказывает после того, как вся группа собрана, чтобы никто из участников не пропустил важную часть программы.

Что касается посещения Кремля - формат действительно предполагает самостоятельную прогулку по территории, что указано в описании экскурсии. Мы приобретаем билеты для входа, а дальше у туристов есть возможность осмотреть территорию в собственном темпе и задержаться там столько, сколько хочется.

Спасибо, что поделились впечатлениями. Будем рады видеть вас на других маршрутах и надеемся, что они оставят только положительные эмоции.

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