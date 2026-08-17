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Обзорная Москва: от храма Христа Спасителя до Красной площади

Услышать, где текла спрятанная река, и увидеть город с Патриаршего моста
Обзорная Москва: от храма Христа Спасителя до Красной площади
Обзорная Москва: от храма Христа Спасителя до Красной площади
Обзорная Москва: от храма Христа Спасителя до Красной площади

Описание экскурсии

Эта прогулка — для тех, кто хочет не просто пройти по центру, а увидеть, как Москва складывалась слой за слоем. Мы пойдём по маршруту, где под асфальтом течёт спрятанный ручей, старые названия объясняют характер местности, а знакомые виды вдруг начинают читаться как история города.

Храм Христа Спасителя и Патриарший мост

Начнём там, где когда-то было Чертолье: местность переименовали по царскому велению, но её прошлое по-прежнему чувствуется в самом центре Москвы. Затем поднимемся к храму Христа Спасителя, который за двести лет успел побывать монастырём, котлованом, бассейном и снова храмом. А потом выйдем на Патриарший мост и одним поворотом головы увидим сразу несколько эпох.

  • кремлёвские стены XV века
  • боярские палаты
  • Дом на набережной
  • «Красный Октябрь»

Боровицкий холм и Александровский сад

Дальше поднимемся к Боровицкому холму — туда, откуда начинался город. Пройдём через Александровский сад над закопанной рекой, остановимся у обелиска, где имена переписывали дважды, и по дороге будем не просто смотреть по сторонам, а разбираться, почему Москва выглядит именно так.

По пути разберём московские мифы:

  • правда ли Иван Грозный ослепил зодчих
  • казнили ли на Лобном месте
  • настоящий ли нулевой километр у Воскресенских ворот

Красная площадь

Финалом станет Красная площадь, которая раньше называлась «Пожар». Сюда мы придём уже не с ощущением «я всё это видел на открытках», а с пониманием, как из спрятанных рек, переименованных мест и сменяющих друг друга эпох выросла сегодняшняя Москва. Это не перечисление достопримечательностей, а связная прогулка, после которой центр города перестаёт быть набором открыток.

Кому подойдёт

  • Тем, кто впервые в городе; ценителям атмосферы; тем, кто хочет глубже погрузиться в историю российской столицы

Полезно знать

  • Экскурсия пешеходная, маршрут линейный, без возвратов: около 2,8 км в спокойном темпе
  • Подходит взрослым и детям от 12 лет
  • Заходов внутрь зданий и музеев нет, все объекты осматриваем снаружи
  • Санитарные остановки: у храма Христа Спасителя и в ГУМе
  • На входе на Красную площадь возможен досмотр и небольшая очередь
  • Одевайтесь по погоде и в удобную обувь: почти всё время мы на улице
  • Финиш на Красной площади, рядом метро «Площадь Революции» и «Охотный Ряд»

Место встречи

🚩Начало: Метро «Кропоткинская», Москва, Россия
🏁Завершение: Красная площадь
Как найти. Выход №1 (в сторону Гоголевского бульвара), метро Кропоткинская, у шахматных столов

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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Основной (10+)1100 ₽
ДетскийБесплатно
Льготный (для многодетных и пенсионеров)770 ₽

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входные билеты в музеи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Свой Гид
Свой Гид — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы — экскурсионное бюро «Свой гид». Водим пешеходные прогулки по Москве для малых групп до 15 человек: закрытые дворы, городские легенды и истории домов, которых нет в путеводителях. Каждому гостю — радиогид, каждый маршрут построен как сюжет с завязкой и финалом-сюрпризом. Все наши гиды аттестованы и внесены в Единый федеральный реестр экскурсоводов.

Входит в следующие категории Москвы

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