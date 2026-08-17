Описание экскурсии
Эта прогулка — для тех, кто хочет не просто пройти по центру, а увидеть, как Москва складывалась слой за слоем. Мы пойдём по маршруту, где под асфальтом течёт спрятанный ручей, старые названия объясняют характер местности, а знакомые виды вдруг начинают читаться как история города.
Храм Христа Спасителя и Патриарший мост
Начнём там, где когда-то было Чертолье: местность переименовали по царскому велению, но её прошлое по-прежнему чувствуется в самом центре Москвы. Затем поднимемся к храму Христа Спасителя, который за двести лет успел побывать монастырём, котлованом, бассейном и снова храмом. А потом выйдем на Патриарший мост и одним поворотом головы увидим сразу несколько эпох.
- кремлёвские стены XV века
- боярские палаты
- Дом на набережной
- «Красный Октябрь»
Боровицкий холм и Александровский сад
Дальше поднимемся к Боровицкому холму — туда, откуда начинался город. Пройдём через Александровский сад над закопанной рекой, остановимся у обелиска, где имена переписывали дважды, и по дороге будем не просто смотреть по сторонам, а разбираться, почему Москва выглядит именно так.
По пути разберём московские мифы:
- правда ли Иван Грозный ослепил зодчих
- казнили ли на Лобном месте
- настоящий ли нулевой километр у Воскресенских ворот
Красная площадь
Финалом станет Красная площадь, которая раньше называлась «Пожар». Сюда мы придём уже не с ощущением «я всё это видел на открытках», а с пониманием, как из спрятанных рек, переименованных мест и сменяющих друг друга эпох выросла сегодняшняя Москва. Это не перечисление достопримечательностей, а связная прогулка, после которой центр города перестаёт быть набором открыток.
Кому подойдёт
- Тем, кто впервые в городе; ценителям атмосферы; тем, кто хочет глубже погрузиться в историю российской столицы
Полезно знать
- Экскурсия пешеходная, маршрут линейный, без возвратов: около 2,8 км в спокойном темпе
- Подходит взрослым и детям от 12 лет
- Заходов внутрь зданий и музеев нет, все объекты осматриваем снаружи
- Санитарные остановки: у храма Христа Спасителя и в ГУМе
- На входе на Красную площадь возможен досмотр и небольшая очередь
- Одевайтесь по погоде и в удобную обувь: почти всё время мы на улице
- Финиш на Красной площади, рядом метро «Площадь Революции» и «Охотный Ряд»
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Основной (10+)
|1100 ₽
|Детский
|Бесплатно
|Льготный (для многодетных и пенсионеров)
|770 ₽
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Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи