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Описание экскурсии

Эта прогулка — для тех, кто хочет не просто пройти по центру, а увидеть, как Москва складывалась слой за слоем. Мы пойдём по маршруту, где под асфальтом течёт спрятанный ручей, старые названия объясняют характер местности, а знакомые виды вдруг начинают читаться как история города.

Храм Христа Спасителя и Патриарший мост

Начнём там, где когда-то было Чертолье: местность переименовали по царскому велению, но её прошлое по-прежнему чувствуется в самом центре Москвы. Затем поднимемся к храму Христа Спасителя, который за двести лет успел побывать монастырём, котлованом, бассейном и снова храмом. А потом выйдем на Патриарший мост и одним поворотом головы увидим сразу несколько эпох.

кремлёвские стены XV века

боярские палаты

Дом на набережной

«Красный Октябрь»

Боровицкий холм и Александровский сад

Дальше поднимемся к Боровицкому холму — туда, откуда начинался город. Пройдём через Александровский сад над закопанной рекой, остановимся у обелиска, где имена переписывали дважды, и по дороге будем не просто смотреть по сторонам, а разбираться, почему Москва выглядит именно так.

По пути разберём московские мифы:

правда ли Иван Грозный ослепил зодчих

казнили ли на Лобном месте

настоящий ли нулевой километр у Воскресенских ворот

Красная площадь

Финалом станет Красная площадь, которая раньше называлась «Пожар». Сюда мы придём уже не с ощущением «я всё это видел на открытках», а с пониманием, как из спрятанных рек, переименованных мест и сменяющих друг друга эпох выросла сегодняшняя Москва. Это не перечисление достопримечательностей, а связная прогулка, после которой центр города перестаёт быть набором открыток.

Кому подойдёт

Тем, кто впервые в городе; ценителям атмосферы; тем, кто хочет глубже погрузиться в историю российской столицы

Полезно знать