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Групповая
до 15 чел.
Храм Христа Спасителя - групповая экскурсия по святыне и её символам
Начало: Улица Волхонка, 15
«История и память под землёй В музее Храма Христа Спасителя откроется другая сторона этого места — история разрушения и возрождения»
1400 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Храм Христа Спасителя - храм четырёх монархов (со смотровой площадкой)
Начало: Храм Христа Спасителя
«Храм Христа Спасителя — один из главных символов Москвы и Русской православной церкви»
1200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Храм четырёх императоров: индивидуальная экскурсия в Храм Христа Спасителя
Начало: Храм Христа Спасителя
«Эта индивидуальная экскурсия познакомит вас с судьбой одного из самых известных храмов страны — Храма Христа Спасителя»
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Статуя Христа-Искупителя»
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