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Статуя Христа-Искупителя – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Статуя Христа-Искупителя» в Москве, цены от 1200 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Храм Христа Спасителя - групповая экскурсия по святыне и её символам
Пешая
1.5 часа
4 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Храм Христа Спасителя - групповая экскурсия по святыне и её символам
Начало: Улица Волхонка, 15
«История и память под землёй В музее Храма Христа Спасителя откроется другая сторона этого места — история разрушения и возрождения»
1400 ₽ за человека
Храм Христа Спасителя - храм четырёх монархов (со смотровой площадкой)
Пешая
2 часа
2 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Храм Христа Спасителя - храм четырёх монархов (со смотровой площадкой)
Начало: Храм Христа Спасителя
«Храм Христа Спасителя — один из главных символов Москвы и Русской православной церкви»
1200 ₽ за человека
Храм четырёх императоров: индивидуальная экскурсия в Храм Христа Спасителя
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Храм четырёх императоров: индивидуальная экскурсия в Храм Христа Спасителя
Начало: Храм Христа Спасителя
«Эта индивидуальная экскурсия познакомит вас с судьбой одного из самых известных храмов страны — Храма Христа Спасителя»
7000 ₽ за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Статуя Христа-Искупителя»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Храм Христа Спасителя - групповая экскурсия по святыне и её символам;
  2. Храм Христа Спасителя - храм четырёх монархов (со смотровой площадкой);
  3. Храм четырёх императоров: индивидуальная экскурсия в Храм Христа Спасителя.
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Центр Москвы;
  2. Старая Москва;
  3. Кремль;
  4. Красная площадь;
  5. Зарядье;
  6. Китай-город;
  7. Москва-Сити;
  8. Храм Василия Блаженного;
  9. ВДНХ;
  10. Старый Арбат.
Сколько стоит экскурсия по Москве в июле 2026
Сейчас в Москве в категории "Статуя Христа-Искупителя" можно забронировать 3 экскурсии от 1200 до 7000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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