Эта экскурсия — сплав истории Москвы и колоритных городских деталей, которые могут рассказать о городе порой больше музейных экспонатов.
Вы узнаете, что происходило некогда на старинных переулках, за стенами доходных домов, синагоги, кирхи и даже монастыря.
А приятным бонусом станут настойки в антуражных заведениях, которые будут логически встроены в маршрут.
Вы узнаете, что происходило некогда на старинных переулках, за стенами доходных домов, синагоги, кирхи и даже монастыря.
А приятным бонусом станут настойки в антуражных заведениях, которые будут логически встроены в маршрут.
Описание экскурсии
Маршрут от горки до Хитровки
Я проведу вас закоулками старой Москвы от хоральной синагоги до лютеранской кирхи. Мы будем искать дореволюционные кирпичные клейма и метлахскую плитку, раскрывать секреты усадеб с одиозными владельцами, увидим самый старый жилой дом Москвы и Соляной двор.
Чем займёмся?
- Разберёмся, где та самая Ивановская горка и почему не стоит путать метро «Китай-город» с районом;
- Погуляем по старым извилистым улочкам, полным исторических сюжетов и курьёзов;
- Отыщем религиозные сооружения трёх конфессий;
- Выясним, какие они — дореволюционные покемоны;
- Заляжем на городское дно в бандитской Хитровке;
- И разумеется, пропустим по настойке в паре колоритных заведений.
Ещё по одной
В сюжетную канву нашей прогулки будут вплетаться антуражные питейные заведения Москвы:
- в первом месте оценим еврейские блюда, намазки, хумус и настойки;
- во втором секретами авторских наливок с нами поделится сам бармен. А по соседству вы найдете едальни, чайную, музыкальный магазин и не только!
- В завершении маршрута я расскажу, где можно оценить размах московских подвалов и впечатлиться потрясающим дизайном городского паба.
Организационные детали
- В первую очередь, формат нашей прогулки — экскурсия, а настойки — приятное дополнение. Экскурсию можно провести и в безалкогольном варианте — в таком случае начнём прогулку раньше
- Дополнительные расходы: еда и алкоголь в каждом месте по вашему желанию (примерно 1000–2000 ₽ на чел.). Алкогольные напитки — для путешественников 18+
- На экскурсии вы получите радиогид — гида будет слышно даже на оживлённых улицах. Для удобства вы можете взять свои наушники с разъёмом 3,5 мм
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около метро «Китай-город»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Даниил — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2248 туристов
Здравствуйте, я Даниил. Живу в Москве с рождения, поэтому хочется помогать людям открывать мой родной город для себя. Ищу пересечения удивительных судеб людей, впечатляющих зданий и захватывающих событий. Увязываю их в лёгкие рассказы и делюсь с теми, кого тоже увлекает история Москвы.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 53 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
очень классный формат, и интересно и вкусно 🤪
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Не смотря на дождливую погоду, экскурсия состоялась. Заметно, что гид Даниил увлечённый человек, можно слушать часами и время пролетает не заметно. Огромное спасибо за прекрасную экскурсию и познавательную информацию. Советуем обязательно сходить на экскурсию Даниила.
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И
Прекрасная экскурсия в формате прогулки! Услышали от Даниила множество интересных историй, узнали об особенностях древних зданий. . Время пролетело незаметно! Хорошее настроение и приятные эмоции гарантированы:)
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замечательно и познавательно провели время! очень понравился экскурсовод, рассказывал интересно и с обалденным юморком! 👍😊
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Н
Получили огромное удовольствие!
Увидели много нового и интересного, хотя сами живем в Москве с детства.
Даниил замечательный рассказчик, с ним было очень комфортно.
Увидели много нового и интересного, хотя сами живем в Москве с детства.
Даниил замечательный рассказчик, с ним было очень комфортно.
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М
У меня был День Рождения, и в честь этого мы с подругами совершили прогулку по моему любимому району. Даниил прекрасный рассказчик, узнали много нового, увидели и потрогали историю города. Выпили классные настойки в аутентичных местах. Три часа пролетели незаметно. Очень рекомендую и Даниила и данную экскурсию.
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