Открыть истории злачных районов Москвы и посетить три колоритных заведения
Эта экскурсия — сплав истории Москвы и колоритных городских деталей, которые могут рассказать о городе порой больше музейных экспонатов.
Вы узнаете, что происходило некогда на старинных переулках, за стенами доходных домов, синагоги, кирхи и даже монастыря.
А приятным бонусом станут настойки в антуражных заведениях, которые будут логически встроены в маршрут.
Вы узнаете, что происходило некогда на старинных переулках, за стенами доходных домов, синагоги, кирхи и даже монастыря.
А приятным бонусом станут настойки в антуражных заведениях, которые будут логически встроены в маршрут.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Маршрут от горки до Хитровки
Я проведу вас закоулками старой Москвы от хоральной синагога до лютеранской кирхи. Мы будем искать дореволюционные кирпичные клейма и метлахскую плитку, раскрывать секреты усадеб с одиозными владельцами метлахская плитка, увидим самый старый жилой дом Москвы и Соляной двор.
Чем займемся?
- Разберёмся, что где та самая Ивановская горка и почему не стоит путать метро «Китай-город» с районом;
- Погуляем по старым извилистым улочкам, полным исторических сюжетов и курьёзов;
- Отыщем религиозные сооружения трёх конфессий;
- Выясним, какие они — дореволюционные покемоны;
- Заляжем на городское дно в бандитской Хитровке;
- И разумеется, пропустим по настойке в паре колоритных заведений.
Ещё по одной
В сюжетную канву нашей прогулки будут вплетаться антуражные питейные заведения Москвы:
- в первом месте оценим еврейские блюда, намазки, хумус и настойки;
- во втором секретами авторских наливок с нами поделится сам бармен. А по соседству вы найдете едальни, чайную, музыкальный магазин и не только!
- в третьем месте оценим размах московских подвалов и впечатлимся потрясающим дизайном городского паба.
Организационные детали
- В первую очередь, формат нашей прогулки — экскурсия, а настойки — приятное дополнение. Экскурсию можно провести и в безалкогольном варианте.
- Дополнительные расходы: еда и алкоголь в каждом месте по вашему желанию (стоит заложить примерно 1–2 тысячи)
- Перед экскурсией советую установить Telegram — там будут фотографии и дополнительные материалы по ходу маршрута
Необходим Telegram — там будут фотографии и материалы к экскурсии по ходу маршрута.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро Китай-город
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Даниил — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 159 туристов
Здравствуйте, я Даниил. Живу в Москве с рождения, поэтому хочется помогать людям открывать мой родной город для себя. Ищу пересечения удивительных судеб людей, впечатляющих зданий и захватывающих событий. Увязываю их в лёгкие рассказы и делюсь с теми, кого тоже увлекает история Москвы.
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