Основано на последних 30 из 53 отзывов

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Е Елена очень классный формат, и интересно и вкусно 🤪 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Наталья Не смотря на дождливую погоду, экскурсия состоялась. Заметно, что гид Даниил увлечённый человек, можно слушать часами и время пролетает не заметно. Огромное спасибо за прекрасную экскурсию и познавательную информацию. Советуем обязательно сходить на экскурсию Даниила. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

И Ирина Прекрасная экскурсия в формате прогулки! Услышали от Даниила множество интересных историй, узнали об особенностях древних зданий. . Время пролетело незаметно! Хорошее настроение и приятные эмоции гарантированы:) Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Анна замечательно и познавательно провели время! очень понравился экскурсовод, рассказывал интересно и с обалденным юморком! 👍😊 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Наталья Получили огромное удовольствие!

Увидели много нового и интересного, хотя сами живем в Москве с детства.

Даниил замечательный рассказчик, с ним было очень комфортно. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет