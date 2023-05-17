Залечь на дно Хитровки: тёплая экскурсия с настойками

Открыть истории злачных районов Москвы и посетить три колоритных заведения

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Эта экскурсия — сплав истории Москвы и колоритных городских деталей, которые могут рассказать о городе порой больше музейных экспонатов.

Вы узнаете, что происходило некогда на старинных переулках, за стенами доходных домов, синагоги, кирхи и даже монастыря.

А приятным бонусом станут настойки в антуражных заведениях, которые будут логически встроены в маршрут.
Залечь на дно Хитровки: тёплая экскурсия с настойками
Залечь на дно Хитровки: тёплая экскурсия с настойками
Залечь на дно Хитровки: тёплая экскурсия с настойками
Залечь на дно Хитровки: тёплая экскурсия с настойками
Залечь на дно Хитровки: тёплая экскурсия с настойками
Залечь на дно Хитровки: тёплая экскурсия с настойками
Залечь на дно Хитровки: тёплая экскурсия с настойками
Залечь на дно Хитровки: тёплая экскурсия с настойками
Залечь на дно Хитровки: тёплая экскурсия с настойками
Залечь на дно Хитровки: тёплая экскурсия с настойками
Залечь на дно Хитровки: тёплая экскурсия с настойками
Ближайшие даты:
17
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Маршрут от горки до Хитровки

Я проведу вас закоулками старой Москвы от хоральной синагога до лютеранской кирхи. Мы будем искать дореволюционные кирпичные клейма и метлахскую плитку, раскрывать секреты усадеб с одиозными владельцами метлахская плитка, увидим самый старый жилой дом Москвы и Соляной двор.

Чем займемся?

  • Разберёмся, что где та самая Ивановская горка и почему не стоит путать метро «Китай-город» с районом;
  • Погуляем по старым извилистым улочкам, полным исторических сюжетов и курьёзов;
  • Отыщем религиозные сооружения трёх конфессий;
  • Выясним, какие они — дореволюционные покемоны;
  • Заляжем на городское дно в бандитской Хитровке;
  • И разумеется, пропустим по настойке в паре колоритных заведений.

Ещё по одной

В сюжетную канву нашей прогулки будут вплетаться антуражные питейные заведения Москвы:

  • в первом месте оценим еврейские блюда, намазки, хумус и настойки;
  • во втором секретами авторских наливок с нами поделится сам бармен. А по соседству вы найдете едальни, чайную, музыкальный магазин и не только!
  • в третьем месте оценим размах московских подвалов и впечатлимся потрясающим дизайном городского паба.

Организационные детали

  • В первую очередь, формат нашей прогулки — экскурсия, а настойки — приятное дополнение. Экскурсию можно провести и в безалкогольном варианте.
  • Дополнительные расходы: еда и алкоголь в каждом месте по вашему желанию (стоит заложить примерно 1–2 тысячи)
  • Перед экскурсией советую установить Telegram — там будут фотографии и дополнительные материалы по ходу маршрута
    Необходим Telegram — там будут фотографии и материалы к экскурсии по ходу маршрута.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Китай-город
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Водные развлечения
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