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2.5 часа
Билеты
Групповая экскурсия в Оружейную палату (билеты включены)
Посетить Кремлёвскую сокровищницу и увидеть царские наряды, кареты и оружие
Начало: У станции метро «Площадь революции»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 09:30
Завтра в 09:30
22 июля в 09:30
3 100₽ за билет
4.5 часа
Билеты
Сокровища Кремля и Оружейной палаты + прогулка по Александровскому саду
Пройтись вдоль главной крепости страны, зайти в музей-сокровищницу и погрузиться в историю России
Начало: На станции метро «Площадь революции»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 13:00
4 100₽ за билет
1.5 часа
Билеты
Экскурсия в Оружейную палату
Начало: Александровский сад
Расписание: Кроме четверга, 9:00 и 13:00 - время выдачи билетов
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
4 000₽ за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья8 июля 2024Хорошая экскурсия! Большое спасибо! Жаль, что не включен Алмазный фонд.
- ООльга27 июня 2024Как сказать, у меня двояко, поставила 4ку потому что: 1. Не хватило времени погулять по Кремлю, зайти спокойно во все соборы(были
- ООльга26 июня 2024Очень понравилась экскурсовод Юлия. Я была с ребенком девяти лет, и она сумела адаптировать свой рассказ под него. Это было что-то вроде квеста. Очень здорово, даже мне, взрослому человеку, очень понравилось. Два часа пролетели, как и не было.
- РРогова11 июня 2024Удобное место для сбора. Я коренная москвичка, просто захотелось освежить. Экскурсоводы отлично в отведённое время преподали информацию. Милые интеллигентные женщины. Осталась довольна. Рекомендую всем: и госям, и жителям. Молодцы!!!
- ЕЕлена6 июня 2024Прекрасно провели время в компании с Юлей. У меня был День Рождение и это был прекрасный подарок для меня -посетить Кремль и Оружейную палату. Получили много новой для нас информации и впечатлений от экспонатов выставки. Благодарим🙏🥰. Елена и Геннадий Верховых
- ААнна26 мая 2024Посмотрели Оружейную палату с экскурсоводом Юлией. Остались под большим впечатлением. Обязательно обратимся к организаторам ещё за другими экскурсиями.
- ЕЕкатерина11 марта 2024Большое спасибо за экскурсию! Обзорная экскурсия по Красной площади и Александровскому саду и посещение Оружейной палаты, также по этим билетам
- ЕЕкатерина11 сентября 2023Билет в Оружейную палатуАудиогид не удобный в использовании (с наушниками было бы гораздо приятнее), рассказ откровенно скучный, поверхностный и короткий. Обзор делается на
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Билеты в Оружейную палату»
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