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только в том куда водил экскурсовод, просто не успели везде попасть), предпочла бы начало экскурсии пораньше, чтобы разрыв между экскурсиями в Кремле был больше, мы успели только по территории пройти до начала входа в Оружейную палату, и там тоже бегом-бегом. 2. Храм на Красной площади абсолютно все называют "Василия Блаженного" зачем экскурсовод постоянно называет его по другому…. вопрос большой. Была на другой экскурсии "По Красной площади и Варварке", вот там никто не переиначивал название, объяснил почему именно так, что там много приделов, и называются по разному, показал маковку именно придела "Василия Блаженного" и так далее. В общем если кратко, лично мое мнение, если вся страна считает что это "Храм Василия Блаженного" не нужно называть его по другому, хотя другое название возможно и более верное https://ru.wikipedia.org/wiki/Храм_Василия_Блаженного (для ознакомления) Прошу прощения если кого-то задела, но это мое мнение