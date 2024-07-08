Билеты в Оружейную палату

Найдено 3 экскурсии в категории «Билеты в Оружейную палату» в Москве, цены от 3 100 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая экскурсия в Оружейную палату (билеты включены)
Пешая
3 отзыва
2.5 часа
Билеты
Групповая экскурсия в Оружейную палату (билеты включены)
Посетить Кремлёвскую сокровищницу и увидеть царские наряды, кареты и оружие
Начало: У станции метро «Площадь революции»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 09:30
Завтра в 09:30
22 июля в 09:30
3 100 за билет
Сокровища Кремля и Оружейной палаты + прогулка по Александровскому саду
Пешая
11 отзывов
4.5 часа
Билеты
Сокровища Кремля и Оружейной палаты + прогулка по Александровскому саду
Пройтись вдоль главной крепости страны, зайти в музей-сокровищницу и погрузиться в историю России
Начало: На станции метро «Площадь революции»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 13:00
4 100 за билет
Экскурсия в Оружейную палату
Пешая
14 отзывов
1.5 часа
Билеты
Экскурсия в Оружейную палату
Начало: Александровский сад
Расписание: Кроме четверга, 9:00 и 13:00 - время выдачи билетов
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
4 000 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    8 июля 2024
    Групповая экскурсия в Оружейную палату (билеты включены)
    Хорошая экскурсия! Большое спасибо! Жаль, что не включен Алмазный фонд.
  • О
    Ольга
    27 июня 2024
    Сокровища Кремля и Оружейной палаты + прогулка по Александровскому саду
    Как сказать, у меня двояко, поставила 4ку потому что: 1. Не хватило времени погулять по Кремлю, зайти спокойно во все соборы(были
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    только в том куда водил экскурсовод, просто не успели везде попасть), предпочла бы начало экскурсии пораньше, чтобы разрыв между экскурсиями в Кремле был больше, мы успели только по территории пройти до начала входа в Оружейную палату, и там тоже бегом-бегом. 2. Храм на Красной площади абсолютно все называют "Василия Блаженного" зачем экскурсовод постоянно называет его по другому…. вопрос большой. Была на другой экскурсии "По Красной площади и Варварке", вот там никто не переиначивал название, объяснил почему именно так, что там много приделов, и называются по разному, показал маковку именно придела "Василия Блаженного" и так далее. В общем если кратко, лично мое мнение, если вся страна считает что это "Храм Василия Блаженного" не нужно называть его по другому, хотя другое название возможно и более верное https://ru.wikipedia.org/wiki/Храм_Василия_Блаженного (для ознакомления) Прошу прощения если кого-то задела, но это мое мнение

  • О
    Ольга
    26 июня 2024
    Экскурсия в Оружейную палату
    Очень понравилась экскурсовод Юлия. Я была с ребенком девяти лет, и она сумела адаптировать свой рассказ под него. Это было что-то вроде квеста. Очень здорово, даже мне, взрослому человеку, очень понравилось. Два часа пролетели, как и не было.
  • Р
    Рогова
    11 июня 2024
    Сокровища Кремля и Оружейной палаты + прогулка по Александровскому саду
    Удобное место для сбора. Я коренная москвичка, просто захотелось освежить. Экскурсоводы отлично в отведённое время преподали информацию. Милые интеллигентные женщины. Осталась довольна. Рекомендую всем: и госям, и жителям. Молодцы!!!
  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    Экскурсия в Оружейную палату
    Прекрасно провели время в компании с Юлей. У меня был День Рождение и это был прекрасный подарок для меня -посетить Кремль и Оружейную палату. Получили много новой для нас информации и впечатлений от экспонатов выставки. Благодарим🙏🥰. Елена и Геннадий Верховых
  • А
    Анна
    26 мая 2024
    Экскурсия в Оружейную палату
    Посмотрели Оружейную палату с экскурсоводом Юлией. Остались под большим впечатлением. Обязательно обратимся к организаторам ещё за другими экскурсиями.
  • Е
    Екатерина
    11 марта 2024
    Групповая экскурсия в Оружейную палату (билеты включены)
    Большое спасибо за экскурсию! Обзорная экскурсия по Красной площади и Александровскому саду и посещение Оружейной палаты, также по этим билетам
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    смогли прогуляться по территории Кремля и посетить Соборную площадь, на которой расположены соборы и колокольня, увидеть царь-колокол и царь-пушку. На наше счастье, были в продаже билеты в Алмазный фонд, мы докупили их (отдельное спасибо гиду) и у нас получилась полная экскурсия по достопримечательностям Кремля.

    Большое спасибо за экскурсию! Обзорная экскурсия по Красной площади и Александровскому саду и посещение Оружейной палатыБольшое спасибо за экскурсию! Обзорная экскурсия по Красной площади и Александровскому саду и посещение Оружейной палатыБольшое спасибо за экскурсию! Обзорная экскурсия по Красной площади и Александровскому саду и посещение Оружейной палатыБольшое спасибо за экскурсию! Обзорная экскурсия по Красной площади и Александровскому саду и посещение Оружейной палатыБольшое спасибо за экскурсию! Обзорная экскурсия по Красной площади и Александровскому саду и посещение Оружейной палатыБольшое спасибо за экскурсию! Обзорная экскурсия по Красной площади и Александровскому саду и посещение Оружейной палаты
  • Е
    Екатерина
    11 сентября 2023
    Билет в Оружейную палату
    Аудиогид не удобный в использовании (с наушниками было бы гораздо приятнее), рассказ откровенно скучный, поверхностный и короткий. Обзор делается на
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    50-70% экспонатов в витрине (речь про большие витрины). Информационные таблички, у витрины, не содержат почти ни какой информации. Что в купе с не полным рассказом производит не приятное впечатление в целом. Экспонаты восхитительны!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Билеты в Оружейную палату»

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  1. Групповая экскурсия в Оружейную палату (билеты включены)
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  3. Экскурсия в Оружейную палату
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  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Патриаршие пруды
  7. Зарядье
  8. Храм Христа Спасителя
  9. Александровский сад
  10. Храм Василия Блаженного
Сколько стоит экскурсия по Москве в июле 2024
Сейчас в Москве в категории "Билеты в Оружейную палату" можно забронировать 3 экскурсии от 3 100 до 4 100. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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