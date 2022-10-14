Арбатское вдохновение

Арбатское вдохновение
Арбатское вдохновение
Арбатское вдохновение
Арбатское вдохновение
Арбатское вдохновение
Арбатское вдохновение
Арбатское вдохновение
Ближайшие даты:
15
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Что вас ожидает 🤩

  • Дом Андрея Белого
  • Квартира АС Пушкина
  • Церковь - Спас на Песках
  • Памятник Акуджава
  • Дом Мельникова
  • Усадьба Хованских
  • Стена Цоя
  • Дом Актера и театр Вахтангова
  • Новый Арбат
  • Ресторан Прага
  • Ул Воздвиженка
  • Дом Балконского напротив детского мира
  • Романов переулок
  • Подворье на Шереметьевском дворе
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Познакомиться с дворянским и интеллигентным районом Москвы, узнать истории его выдающихся жителей, а также ощутить свободу и романтику уличных художников и музыкантов.

«Феномен Арбат»

В чем была суть религии «Арбатства», воспетой Булатом Окуджавой? Как блестящий писатель Серебряного века Андрей Белый дважды родился на Арбате? Почему А. С. Пушкин был так «огончарован», что не написал на Арбате ни строчки? Где тот самый «Московский дворик» с картины Василия Поленова? Где родился Чебурашка?
Где дом, который охраняют рыцари и как он связан с историей театра Евгения Вахтангова? Почему русская изба получила приз на Всемирной выставке в Вене, а дом Мельникова напоминает два обручальных кольца? Из-за чего рок-музыканты совершают паломничество к стене Цоя на Арбате?
Все это и многое другое вы узнаете на моей экскурсии по Старому Арбату, но мы не минуем и Новый Арбат, где вы узнаете историю этой улицы, и почему ее стали называть «вставной челюстью Москвы».
А также в нашей программе – Воздвиженка!
Почему Воздвиженку называли Арбатской? А красивейший московский дом носит название «Дом дурака»? Где жил дед Льва Толстого и почему он стал прообразом князя Болконского из «Войны и мира»? Мы раскроем многочисленные тайны аристократической Воздвиженки, рассматривая старинные усадьбы и объекты советской архитектуры.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Арбат 46, у памятника Пушкину и Гончаровой
Завершение: Романов переулок, Знаменская церковь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Экскурсия полностью пешеходная
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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