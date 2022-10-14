Познакомиться с дворянским и интеллигентным районом Москвы, узнать истории его выдающихся жителей, а также ощутить свободу и романтику уличных художников и музыкантов.

«Феномен Арбат»

В чем была суть религии «Арбатства», воспетой Булатом Окуджавой? Как блестящий писатель Серебряного века Андрей Белый дважды родился на Арбате? Почему А. С. Пушкин был так «огончарован», что не написал на Арбате ни строчки? Где тот самый «Московский дворик» с картины Василия Поленова? Где родился Чебурашка?

Где дом, который охраняют рыцари и как он связан с историей театра Евгения Вахтангова? Почему русская изба получила приз на Всемирной выставке в Вене, а дом Мельникова напоминает два обручальных кольца? Из-за чего рок-музыканты совершают паломничество к стене Цоя на Арбате?

Все это и многое другое вы узнаете на моей экскурсии по Старому Арбату, но мы не минуем и Новый Арбат, где вы узнаете историю этой улицы, и почему ее стали называть «вставной челюстью Москвы».

А также в нашей программе – Воздвиженка!

Почему Воздвиженку называли Арбатской? А красивейший московский дом носит название «Дом дурака»? Где жил дед Льва Толстого и почему он стал прообразом князя Болконского из «Войны и мира»? Мы раскроем многочисленные тайны аристократической Воздвиженки, рассматривая старинные усадьбы и объекты советской архитектуры.