Мы прогуляемся по Старому и Новому Арбату, а также посетим аристократическую Воздвиженку.
Эта пешеходная экскурсия познакомит вас с дворянским и интеллигентным районом Москвы, вы узнаете истории его выдающихся жителей, а также ощутите свободу и романтику уличных художников и музыкантов.
Эта пешеходная экскурсия познакомит вас с дворянским и интеллигентным районом Москвы, вы узнаете истории его выдающихся жителей, а также ощутите свободу и романтику уличных художников и музыкантов.
Описание экскурсии
Вы узнаете:
- В чем была суть религии «Арбатства», воспетой Булатом Окуджавой?
- Как блестящий писатель Серебряного века Андрей Белый дважды родился на Арбате?
- Почему А. С. Пушкин был так «огончарован», что не написал на Арбате ни строчки?
- Где тот самый «Московский дворик» с картины Василия Поленова?
- Где родился Чебурашка?
- Где дом, который охраняют рыцари и как он связан с историей театра Евгения Вахтангова?
- Почему русская изба получила приз на Всемирной выставке в Вене, а дом Мельникова напоминает два обручальных кольца?
- Из-за чего рок-музыканты совершают паломничество к стене Цоя на Арбате? А также в нашей программе – Воздвиженка!
- Почему Воздвиженку называли Арбатской?
Где жил дед Льва Толстого и почему он стал прообразом князя Болконского из «Войны и мира»? Мы раскроем многочисленные тайны аристократической Воздвиженки, рассматривая старинные усадьбы и объекты советской архитектуры. Важная информация:.
Где жил дед Льва Толстого и почему он стал прообразом князя Болконского из «Войны и мира»? Мы раскроем многочисленные тайны аристократической Воздвиженки, рассматривая старинные усадьбы и объекты советской архитектуры. Важная информация:.
• Где жил дед Льва Толстого и почему он стал прообразом князя Болконского из «Войны и мира»? Мы раскроем многочисленные тайны аристократической Воздвиженки, рассматривая старинные усадьбы и объекты советской архитектуры. Важная информация:
- Стоимость экскурсии за группу от 1 до 5 человек составляет 10000 руб. Если вас больше, доплата составит 1600 руб. за человека.
- Экскурсия полностью пешеходная, поэтому одевайтесь по погоде.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дом Андрея Белого
- Квартира АС Пушкина
- Церковь Спаса на Песках
- Памятник Б. Окуджаве
- Дом Мельникова
- Усадьба Хованских
- Стена Цоя
- Дом Актера и театр Вахтангова
- Новый Арбат
- Ресторан Прага
- Улица Воздвиженка
- Дом Болконского
- Романов переулок
- Подворье на Шереметьевском дворе
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Арбат 46, у памятника Пушкину и Гончаровой
Завершение: Романов переулок, Знаменская церковь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Важная информация
- Стоимость экскурсии за группу от 1 до 5 человек составляет 10000 руб. Если вас больше, доплата составит 1600 руб. за человека
- Экскурсия полностью пешеходная, поэтому одевайтесь по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Я
Формат и содержание экскурсии очень понравились. Приятный гид: живой, незаученный рассказ, свободно отвечает на все вопросы.
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Я
Формат и содержание экскурсии очень понравились. Приятный гид: живой, незаученный рассказ, свободно отвечает на все вопросы.
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Ю
Спасибо Ларисе за замечательную экскурсию, приятное общение и незабываемую атмосферу! Нам очень понравилось!
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А
Интересная экскурсия, обаятельная Лариса) Были на Арбате много раз, а впечатления в этот совсем другие.
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И
Остались очень довольны. Экскурсовод просто супер. Всём рекомендуем.
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Т
Приятный экскурсовод, выбраны интересные места. Все понравилось
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