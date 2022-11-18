Вы узнаете:

В чем была суть религии «Арбатства», воспетой Булатом Окуджавой?

Как блестящий писатель Серебряного века Андрей Белый дважды родился на Арбате?

Почему А. С. Пушкин был так «огончарован», что не написал на Арбате ни строчки?

Где тот самый «Московский дворик» с картины Василия Поленова?

Где родился Чебурашка?

Где дом, который охраняют рыцари и как он связан с историей театра Евгения Вахтангова?

Почему русская изба получила приз на Всемирной выставке в Вене, а дом Мельникова напоминает два обручальных кольца?

Из-за чего рок-музыканты совершают паломничество к стене Цоя на Арбате? А также в нашей программе – Воздвиженка!

Почему Воздвиженку называли Арбатской?

Где жил дед Льва Толстого и почему он стал прообразом князя Болконского из «Войны и мира»? Мы раскроем многочисленные тайны аристократической Воздвиженки, рассматривая старинные усадьбы и объекты советской архитектуры. Важная информация:.

Где жил дед Льва Толстого и почему он стал прообразом князя Болконского из «Войны и мира»? Мы раскроем многочисленные тайны аристократической Воздвиженки, рассматривая старинные усадьбы и объекты советской архитектуры. Важная информация:.

• Где жил дед Льва Толстого и почему он стал прообразом князя Болконского из «Войны и мира»? Мы раскроем многочисленные тайны аристократической Воздвиженки, рассматривая старинные усадьбы и объекты советской архитектуры. Важная информация: