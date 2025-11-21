И не просто бродить, а совершать открытия — за каждым углом поджидает история.
Вы окажетесь там, где творили художники и музыканты, где снимали фильмы и искали вдохновение писатели, где соседствуют разные эпохи и время будто течёт иначе.
Там, где получаются невероятные фото на фоне подлинной Москвы — тихой, атмосферной и без толп туристов.
Описание фото-прогулки
Арбат — это огромный мир старинных переулков, где сохранился дух Москвы и особая атмосфера артистической свободы. Будем гулять, смотреть, фотографироваться — и говорить:
- почему Музей Пушкина на самом деле не такой уж и музей
- куда на самом деле вёл Арбат и почему Новый Арбат — вставная челюсть Москвы
- мимо какого дома легко пройти, но если остановиться и посмотреть — нелегко оторваться
- откуда Булгаков взял «Бал Сатаны» и почему старый Арбат так сильно связан с культовым романом
- куда подевались сквозные дворы Арбата
- какая улица в городе — самая киношная
Организационные детали
- Снимаем на камеры Canon, Sony, Nikon или Fuji
- Вы получите около 50 обработанных фото на почту в течение 7 рабочих дней после прогулки
- Фотопрогулку можно провести в индивидуальном формате и для большего количества человек
- Экскурсию проведёт один из гидов-фотографов нашей команды
- В случае непогоды мы предложим перенос встречи или отменим заказ с возвратом предоплаты, если перенос вам не подойдёт
в среду, субботу и воскресенье в 12:00
Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1045 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Смоленская»
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, субботу и воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арсений и Оля — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 57532 туристов
Организуем авторские прогулки, придумываем маршруты, которые знакомят с городом через людей, смыслы и истории, переосмысливая слово «экскурсия». Делаем каждую прогулку приключением — уникальным и помогающим по-новому посмотреть на город. Наша
