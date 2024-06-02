Экскурсии в Дом Мельникова

Найдено 5 экскурсий в категории «Дом Мельникова» в Москве, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Арбату и переулкам в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
19 отзывов
По Арбату и переулкам в мини-группе
Погулять по культовой московской улице, раскрыть тайны её архитектуры и узнать о знаменитых жителях
Начало: У метро Арбатская
Расписание: в субботу в 12:00
Завтра в 12:00
15 июня в 12:00
1 000 за человека
Прогулка по Арбату: Пушкин, Булгаков и «Птичье молоко»
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
53 отзыва
Арбат: Пушкин, Булгаков и десерт «Птичье молоко»
Исследуйте исторический Арбат, встречаясь с творчеством великих и открывая кулинарные шедевры Москвы
Начало: СТ.М. Арбатская (Арбатско-Покровская линия)
Расписание: По договоренности
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 15 000 за всё до 9 чел.
Групповая прогулка по Старому Арбату - от начала и до конца
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
3 отзыва
Групповая прогулка по Старому Арбату - от начала и до конца
Историко-архитектурный променад по главной пешеходной улице города
Начало: Возле СТ.М. «Арбатская»
Завтра в 13:00
15 июня в 13:00
800 за человека
Один километр Москвы. Литература и история на Арбате
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Один километр Москвы. Литература и история на Арбате
Пройти по следам писателей и героев их произведений и открыть тайны главной пешеходной улицы столицы
Начало: В районе метро «Арбатская»
Завтра в 16:30
14 июня в 14:30
3 999 за всё до 5 чел.
Литературные переулки Арбата
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Литературные переулки Арбата
Познакомиться с историями писателей, которые жили рядом со знаменитой улицей
Начало: В районе станции метро «Арбатская»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    2 июня 2024
    Один километр Москвы. Литература и история на Арбате
    Огромнейшая благодарность Татьяне за великолепную прогулку 25.05.2024 г. по одной из самой известной улице Москвы – Арбату (и не только
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    Арбату - ведь были ещё и переулочки и дворы). Я москвичка, на Арбате конечно периодически гуляли, но это было давно и конечно не знали таких подробностей об этой улице и её архитектуре и жителях, а наши гости из Крыма, которые были на Арбате один раз в глубоком детстве хотели увидеть её ещё раз, и Татьяна открыла для нас Арбат заново и по-новому. С первых же минут общения, мы поняли, что прогулка будет интересной, не тривиальной, с юмором и уникальными подробностями. Мои гости с удовольствием слушали рассказ Татьяны, а я так вообще заворожённо следила за сюжетом, т. к. некоторые сведения были мне знакомы, но Татьяна их преподносила совершенно с нового ракурса. Ещё один плюс: у Татьяны прекрасная дикция и тембр голоса, слушать очень приятно и удобно ещё и тем, что нам раздали индивидуальные наушники и можно было не переживать за то, что ты что-то не расслышишь и не успеешь сделать фото. Хотя время нам было предложено оптимальное по количеству людей на Арбате – 13:00, но народ был и экскурсий тоже было много, но нам они совершенно не мешали. Глубочайшие познания истории, литературы, архитектуры нашего гида и та любовь, с которой велось повествование, заразили и нас. Мы вместе с Татьяной, как на машине времени, перемещались от дома к дому через эпохи и события. Вот где было полное 3D погружение в реальности тех лет. Почти каждый дом со свой историей и своими интересными хозяевами, жителями и посетителями. Кто бы мог подумать, что сейчас заходя в «Ароматный мир» за шампанским, у тебя над головой существует целая архитектурная история с историческим эпосом. А как прекрасны скверы и переулочки вокруг Арбата, услышав про них рассказ, понимаешь, что действительно настолько место заряжено энергией творчества, что не зря оно до сих пор рождает прекрасных поэтов, актёров, музыкантов, архитекторов и в целом исторических личностей. Великолепный рассказ о Пушкине А. С. не как о поэте, а как об обычном человеке, с подробностями, которые Вы вряд ли найдёте в учебниках и энциклопедиях. Даже ребёнок 12 лет, который как нам казалось, ходил с мало заинтересованным лицом, потом сказал, что теперь ей есть чем удивить учителей в школе на истории и литературе. Татьяна прекрасный собеседник - отвечала на наши вопросы, даже не связанные с ходом экскурсии. Нам заказали в подарок духи «Красная Москва», а я даже не знала, существует ли фабрика, на которой они выпускались, и увидев на Арбате магазин «Новая заря», я спросила не это ли предприятие выпускало эти духи, на что мы получили подробнейший ответ не только об истории создания этих духов, но и о истории существования этой фабрики, чем были поражены не меньше, чем всем предыдущим рассказом. Расставаться с Татьяной очень не хотелось, хотелось продолжение «банкета». А мы себе уже сделали заметку, что прогулки по Москве с Татьяной нужно поставить в обязательный график. Я давно не видела людей, настолько увлечённых своим делом, поэтому всенепременно рекомендую сходить на экскурсию с этим гидом и не только по Арбату.

  • Ю
    Юлия
    26 мая 2024
    По Арбату и переулкам в мини-группе
    Спасибо большое Ларисе за интересную экскурсию. Познавательный и хорошо подобранный материал. Приятный голос и правильная речь. Вспомнила детство и студенческую юность, посмотрела на
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    чистый ухоженный Арбат. Повезло с погодой и отличное время для прогулки- на Арбате нет толпы и можно спокойно пройти и остановиться, чтобы рассмотреть и послушать рассказ. Спасибо большое.

  • В
    Виталия
    25 мая 2024
    По Арбату и переулкам в мини-группе
    Лариса, огромное спасибо, Вам, за незабываемую и очень интересную экскурсию по Арбату. Это было Ошеломисимо. Всем рекомендую
  • Л
    Лидия
    23 мая 2024
    По Арбату и переулкам в мини-группе
    Спасибо, было интересно😍
    Спасибо, было интересно😍Спасибо, было интересно😍Спасибо, было интересно😍
  • С
    Светлана
    20 мая 2024
    Групповая прогулка по Старому Арбату - от начала и до конца
    Отличная экскурсия. Станислав великолепный рассказчик - исторические факты перемежались с курьезами и легендами. Были вдвоем с дочерью 12 лет, слушали с удовольствием. Что-то знали и раньше, что-то услышали впервые, но все было одинаково увлекательно, два часам прошли незаметно. Огромное спасибо!
  • Г
    Галина
    19 мая 2024
    Групповая прогулка по Старому Арбату - от начала и до конца
    Изумительная экскурсия, проведенная Станиславом. В очередной раз было рассказано много интересных и неизвестных деталей в истории города. Группа была очень комфортная 7 человек.
    Изумительная экскурсия, проведенная Станиславом. В очередной раз было рассказано много интересных и неизвестных деталей в историиИзумительная экскурсия, проведенная Станиславом. В очередной раз было рассказано много интересных и неизвестных деталей в историиИзумительная экскурсия, проведенная Станиславом. В очередной раз было рассказано много интересных и неизвестных деталей в истории
  • А
    Александр
    1 мая 2024
    Групповая прогулка по Старому Арбату - от начала и до конца
    Великолепная подача Станислава Симонова. Интересеные факты из истории Москвы дополненные личными историями. Очень рекомендую, не пожалеете.
  • О
    Ольга
    25 апреля 2024
    Прогулка по Арбату: Пушкин, Булгаков и «Птичье молоко»
    Старый Арбат. Яркое апрельское яркое солнце. Улыбки прохожих. Живая музыка уличных музыкантов. Пестрые картины арбатских художников. И … интереснейшая экскурсия,
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    которую провела для нашей группы гид Алла Мы получили огромное удовольствие от прогулки по Старому Арбату и тех исторических и литературных открытий, которые мы сделали благодаря Алле. Мы — это группа учащихся одной из школ г. Раменское и их классный руководитель. СПАСИБО!

  • P
    Papushen
    27 сентября 2023
    Прогулка по Арбату: Пушкин, Булгаков и «Птичье молоко»
    Очень легко заказать экскурсию, без нервов. На любые вопросы своевременно получаешь ответы. Экскурсовод Алла излагает материал живым языком, вовлекает в диалог, преподносит интересные факты. У группы, разных возрастов, остались только положительные эмоции.
  • Л
    Любовь
    25 апреля 2023
    Два Арбата: тайны московских дворов, улиц и переулочков
    Замечательная экскурсия))

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Дом Мельникова»

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