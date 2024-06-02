1 чел.
По популярности
Мини-группа
1.5 часа
По Арбату и переулкам в мини-группе
Погулять по культовой московской улице, раскрыть тайны её архитектуры и узнать о знаменитых жителях
Начало: У метро Арбатская
Расписание: в субботу в 12:00
Завтра в 12:00
15 июня в 12:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Арбат: Пушкин, Булгаков и десерт «Птичье молоко»
Исследуйте исторический Арбат, встречаясь с творчеством великих и открывая кулинарные шедевры Москвы
Начало: СТ.М. Арбатская (Арбатско-Покровская линия)
Расписание: По договоренности
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 15 000₽ за всё до 9 чел.
Групповая
2 часа
Групповая прогулка по Старому Арбату - от начала и до конца
Историко-архитектурный променад по главной пешеходной улице города
Начало: Возле СТ.М. «Арбатская»
Завтра в 13:00
15 июня в 13:00
800₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Один километр Москвы. Литература и история на Арбате
Пройти по следам писателей и героев их произведений и открыть тайны главной пешеходной улицы столицы
Начало: В районе метро «Арбатская»
Завтра в 16:30
14 июня в 14:30
3 999₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Литературные переулки Арбата
Познакомиться с историями писателей, которые жили рядом со знаменитой улицей
Начало: В районе станции метро «Арбатская»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна2 июня 2024Огромнейшая благодарность Татьяне за великолепную прогулку 25.05.2024 г. по одной из самой известной улице Москвы – Арбату (и не только
- ЮЮлия26 мая 2024Спасибо большое Ларисе за интересную экскурсию. Познавательный и хорошо подобранный материал. Приятный голос и правильная речь. Вспомнила детство и студенческую юность, посмотрела на
- ВВиталия25 мая 2024Лариса, огромное спасибо, Вам, за незабываемую и очень интересную экскурсию по Арбату. Это было Ошеломисимо. Всем рекомендую
- ЛЛидия23 мая 2024Спасибо, было интересно😍
- ССветлана20 мая 2024Отличная экскурсия. Станислав великолепный рассказчик - исторические факты перемежались с курьезами и легендами. Были вдвоем с дочерью 12 лет, слушали с удовольствием. Что-то знали и раньше, что-то услышали впервые, но все было одинаково увлекательно, два часам прошли незаметно. Огромное спасибо!
- ГГалина19 мая 2024Изумительная экскурсия, проведенная Станиславом. В очередной раз было рассказано много интересных и неизвестных деталей в истории города. Группа была очень комфортная 7 человек.
- ААлександр1 мая 2024Великолепная подача Станислава Симонова. Интересеные факты из истории Москвы дополненные личными историями. Очень рекомендую, не пожалеете.
- ООльга25 апреля 2024Старый Арбат. Яркое апрельское яркое солнце. Улыбки прохожих. Живая музыка уличных музыкантов. Пестрые картины арбатских художников. И … интереснейшая экскурсия,
- PPapushen27 сентября 2023Очень легко заказать экскурсию, без нервов. На любые вопросы своевременно получаешь ответы. Экскурсовод Алла излагает материал живым языком, вовлекает в диалог, преподносит интересные факты. У группы, разных возрастов, остались только положительные эмоции.
- ЛЛюбовь25 апреля 2023Два Арбата: тайны московских дворов, улиц и переулочковЗамечательная экскурсия))
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