Останкинская телебашня и подъём на смотровую площадку

Рассмотреть Москву с высоты 337 метров и выяснить, как устроена самая высокая башня Европы
Перед вами сложный механизм, опережающий своё время. Вы услышите, как рождалась башня и кто отстаивал смелый проект конструктора Никитина.

Ощутите лёгкое головокружение от панорамы города и насладитесь редким ракурсом — видом на Кремль, ВДНХ и Сити.

А в финале пройдёте по аллее звёзд телевидения, чтобы вспомнить, сколько людей и идей связано с этим местом.
Описание билета

Вы увидите:

  • Музей Останкинской телебашни
  • Смотровую площадку на высоте 337 м
  • Панораму Москвы на 360 градусов
  • Кафе «Седьмое небо» (по желанию)

Вы узнаете:

  • Почему башня похожа на лилию
  • Что такое фидеры и зачем в конструкции тросы
  • Как проходил конкурс и кто дал добро на строительство
  • Из-за чего башня загорелась в 2000 году
  • Какие соревнования здесь проводятся
  • Кто меняет флаг на вершине и как часто
  • Что связывает древесную лягушку с метеоусловиями

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто интересуется инженерией, архитектурой и современной историей. Подъём на высоту комфортный, маршрут доступен всем.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются входные билеты, которые для вас выкупает гид. После бронирования вам будет необходимо перечислить организатору экскурсии стоимость билетов:
    — будние дни: взрослый — 1300 ₽, детский (до 18 лет) — 900 ₽, по льготным документам предоставляются скидки
    — выходные дни: взрослый — 1500 ₽, детский (до 18 лет) — 1000 ₽ (от 6 до 18 лет). Детям младше 6 лет подъем на башню запрещен.
  • Для посещения башни необходимо взять паспорт, для детей — свидетельство о рождении
  • В экскурсионное бюро телебашни необходимо прибыть за полчаса до начала экскурсии (чтобы пройти досмотр). Большие рюкзаки, ёмкости любого размера, режущие и колющие предметы придётся сдать в камеру хранения
  • Возможно провести экскурсию для 11-25 участников за доплату — 500 ₽ за чел.
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Валерия
Валерия — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 7436 туристов
Я аккредитованный гид. Легко нахожу контакт с разными путешественниками. Мой стиль ведения экскурсий сочетает навыки профессионального гида и нестандартную подачу материала. Информация легко запоминается и вызывает живой интерес. Являюсь лауреатом
конкурса «Мастера Москвы» в области экскурсоведения, постоянный участник телепрограммы Аркадия Мамонтова «Неизвестная история» и «Тайны истории» на РЕН ТВ. Автор статей об истории Москвы. При проведении экскурсий мне помогает команда моих коллег. Все они аккредитованные гиды.

Отзывы и рейтинг

Г
Гриднева
4 июн 2025
Хочу оставить отзыв об увлекательнейшей экскурсии на Останкинскую телебашню. В этот день сложилось всё: умеренное количество людей, отличная погода, замечательный гид! Ирина, наш экскурсовод, с азартом и вдохновением помогла нам
погрузиться в невероятную атмосферу телебашни. Увлекательные рассказы о создателе уникального архитектурного проекта Москвы, а также об особенностях строительства и тонкостях устройства телебашни и подъём на смотровую площадку сделали нашу экскурсию увлекательной, яркой и незабываемой!

