Перед вами сложный механизм, опережающий своё время. Вы услышите, как рождалась башня и кто отстаивал смелый проект конструктора Никитина.
Ощутите лёгкое головокружение от панорамы города и насладитесь редким ракурсом — видом на Кремль, ВДНХ и Сити.
А в финале пройдёте по аллее звёзд телевидения, чтобы вспомнить, сколько людей и идей связано с этим местом.
Описание билета
Вы увидите:
- Музей Останкинской телебашни
- Смотровую площадку на высоте 337 м
- Панораму Москвы на 360 градусов
- Кафе «Седьмое небо» (по желанию)
Вы узнаете:
- Почему башня похожа на лилию
- Что такое фидеры и зачем в конструкции тросы
- Как проходил конкурс и кто дал добро на строительство
- Из-за чего башня загорелась в 2000 году
- Какие соревнования здесь проводятся
- Кто меняет флаг на вершине и как часто
- Что связывает древесную лягушку с метеоусловиями
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто интересуется инженерией, архитектурой и современной историей. Подъём на высоту комфортный, маршрут доступен всем.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются входные билеты, которые для вас выкупает гид. После бронирования вам будет необходимо перечислить организатору экскурсии стоимость билетов:
— будние дни: взрослый — 1300 ₽, детский (до 18 лет) — 900 ₽, по льготным документам предоставляются скидки
— выходные дни: взрослый — 1500 ₽, детский (до 18 лет) — 1000 ₽ (от 6 до 18 лет). Детям младше 6 лет подъем на башню запрещен.
- Для посещения башни необходимо взять паспорт, для детей — свидетельство о рождении
- В экскурсионное бюро телебашни необходимо прибыть за полчаса до начала экскурсии (чтобы пройти досмотр). Большие рюкзаки, ёмкости любого размера, режущие и колющие предметы придётся сдать в камеру хранения
- Возможно провести экскурсию для 11-25 участников за доплату — 500 ₽ за чел.
- С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У экскурсионного бюро Останкинской телебашни
Валерия — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 7436 туристов
Я аккредитованный гид. Легко нахожу контакт с разными путешественниками. Мой стиль ведения экскурсий сочетает навыки профессионального гида и нестандартную подачу материала. Информация легко запоминается и вызывает живой интерес. Являюсь лауреатом
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Гриднева
4 июн 2025
Хочу оставить отзыв об увлекательнейшей экскурсии на Останкинскую телебашню. В этот день сложилось всё: умеренное количество людей, отличная погода, замечательный гид! Ирина, наш экскурсовод, с азартом и вдохновением помогла нам
