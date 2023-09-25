Групповая
до 25 чел.
Останкинская телебашня и подъём на смотровую площадку
Рассмотреть Москву с высоты 337 метров и выяснить, как устроена самая высокая башня Европы
Начало: У экскурсионного бюро Останкинской телебашни
«Подъём на высоту комфортный, маршрут доступен всем»
24 мая в 12:00
31 мая в 12:00
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
Треккинг по лесу в компании хаски
Исследовать лес с инструктором-каюром и хаски, посетить местную ферму и насладиться травяным чаем
Начало: В районе станци метро Парк Победы
«Дог-треккинг принесет массу положительных эмоций»
22 мая в 08:00
23 мая в 08:00
от 18 500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Высоко-Петровский монастырь и подъём на колокольню
Узнать, как Москва стала главным городом Руси, и взглянуть на неё свежим взглядом
Начало: У СТ.М. «Трубная»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
8000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга25 сентября 2023Подъём на Китайгородскую стену + прогулка по Никольской улицеЧто понравилось: внутренняя экскурсия на территории Печатного двора. И сама возможность увидеть закрытый внутренний двор, интерьеры, посмотреть на Москву с
- ММаксим28 сентября 2020В самом конце лета вырвались с женой за город на трекинг в компании хаски и это было потрясающе) побывали в
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Треккинг и походы»
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