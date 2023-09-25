Треккинг в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Треккинг и походы» в Москве, цены от 1500 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Останкинская телебашня и подъём на смотровую площадку
1.5 часа
Групповая
до 25 чел.
Останкинская телебашня и подъём на смотровую площадку
Рассмотреть Москву с высоты 337 метров и выяснить, как устроена самая высокая башня Европы
Начало: У экскурсионного бюро Останкинской телебашни
«Подъём на высоту комфортный, маршрут доступен всем»
24 мая в 12:00
31 мая в 12:00
1500 ₽ за человека
Треккинг по лесу в компании хаски
Пешая
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
Треккинг по лесу в компании хаски
Исследовать лес с инструктором-каюром и хаски, посетить местную ферму и насладиться травяным чаем
Начало: В районе станци метро Парк Победы
«Дог-треккинг принесет массу положительных эмоций»
22 мая в 08:00
23 мая в 08:00
от 18 500 ₽ за человека
Высоко-Петровский монастырь и подъём на колокольню
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Высоко-Петровский монастырь и подъём на колокольню
Узнать, как Москва стала главным городом Руси, и взглянуть на неё свежим взглядом
Начало: У СТ.М. «Трубная»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
8000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    25 сентября 2023
    Подъём на Китайгородскую стену + прогулка по Никольской улице
    Что понравилось: внутренняя экскурсия на территории Печатного двора. И сама возможность увидеть закрытый внутренний двор, интерьеры, посмотреть на Москву с
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    незнакомого ракурса Китайгородской стены, и интересный рассказ местного гида: доступно и иронично (боюсь ошибиться, вылетело из головы, но, кажется, девушку зовут Александра), и интерактив с письмом гусиным пером и чернилами. Что мне хотелось бы сделать по-другому: обзорная экскурсия по Никольской слишком обзорная, очень базовая информация, как в путеводителе, плюс еще дается (и отнимается от рассказа) время для самостоятельного осмотра церквей внутри. Хотелось бы больше рассказа от гида, я бы предпочла за этот час посмотреть пару зданий, но узнать о них больше. В конце экскурсии, когда мы выставляли гидам оценку, нашему гиду Ольге оценку снижать не стала, т. к. не ясно, чей это выбор подачи темы: организатора или гида. Что не понравилось: организационные проблемы, структура экскурсии. Во-первых, есть проблемы во взаимодействии Трипстера и организатора экскурсии: к началу экскурсии у гида не оказалось ни наших полных данных (например, не было нашего телефона для связи, который указывался нами на Трипстере), ни информации об оплаченном нами чаепитии. В отсутствие контактного телефона нас в т. ч. не присоединили к информационному чату по экскурсии. Необходимо разобраться, передает ли Трипстер неполную информацию, либо со стороны организатора ее не обрабатывают и не доводят коллегам. Что касается структуры, блок с чаепитием (по крайней мере, в теплое время года) видится ненужным: он никак тематически не связан с экскурсией, в нашем случае он длился аж 50 минут, вставлен уже через час после начала экскурсии (думаю, никто еще не успел ни устать, ни проголодаться), те, кто не оплачивал чаепитие, оказываются в странном и очень продолжительном разрыве между частями экскурсии, что также ломает ритм экскурсии, кроме того, и чая-то в кафе пожалели и его не хватило даже по чашке на человека.

  • М
    Максим
    28 сентября 2020
    Треккинг по лесу в компании хаски
    В самом конце лета вырвались с женой за город на трекинг в компании хаски и это было потрясающе) побывали в
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    удивительном и очень уютном питомнике, где о собаках заботятся, и где в гости на знакомство с ними может приехать любой желающий. Узнали много интересных фактов об этой породе, смогли очень тесно пообщаться с обитателями питомника и сходить с ними вместе на прогулку вдоль реки. Общение с собаками оставляет много положительных эмоций, так что всем советую и желаю сюда приехать, заряд позитива вам гарантирован) Сама экскурсия была максимально комфортной, за что отдельное спасибо нашему гиду.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Треккинг и походы»

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В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  1. Самое главное
  2. Кремль
  3. Красная площадь
  4. Храм Христа Спасителя
  5. Воробьевы Горы
  6. Китай-город
  7. Зарядье
  8. Храм Василия Блаженного
  9. Никольская улица
  10. Александровский сад
Сколько стоит экскурсия по Москве в мае 2025
Сейчас в Москве в категории "Треккинг и походы" можно забронировать 3 экскурсии от 1500 до 18 500. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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