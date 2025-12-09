Мои заказы

Памяти Великого Князя авторская экскурсия по Китай-городу и Красной площади

В 2025 исполнилось 120 лет со дня мученической кончины Великого Князя Сергея Александровича — дяди последнего Императора Николая II, мужа уже прославленной в лике святых Елизаветы Федоровны.

Мы прогуляемся по Китай-городу и Красной площади — памятным местам, связанным с последними днями князя.

Поговорим о благотворительных проектах Великокняжеской четы и предреволюционной обстановке в России.
Описание экскурсии

На этой встрече мы увидим:

  • древние монастыри, которые стали колыбелью российского Университета;
  • оборонительные сооружения времен Ивана Грозного;
  • финансовый центр Москвы конца 19 века;
  • какое новаторское здание прозвали целым городом — Новым Вавилоном;
  • какой подарок Третьяковы сделали москвичам помимо картинной галереи;
  • а также знаменитые архитектурные шедевры в русском стиле, определившие облик первопрестольной! И все это на фоне рассказа о благотворительных проектах великокняжеской четы и предреволюционной обстановке в России.

Ежедневно по запросу

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Красная площадь
  • Часовня Героев Плевны
  • Китай-город
  • Славянский базар
  • Гостиница Метрополь
  • Богоявленский монастырь
  • Иверская часоня
  • Исторический музей
Что включено
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Героям Плевны
Завершение: Метро Охотный ряд
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

