В 2025 исполнилось 120 лет со дня мученической кончины Великого Князя Сергея Александровича — дяди последнего Императора Николая II, мужа уже прославленной в лике святых Елизаветы Федоровны.
Мы прогуляемся по Китай-городу и Красной площади — памятным местам, связанным с последними днями князя.
Поговорим о благотворительных проектах Великокняжеской четы и предреволюционной обстановке в России.
Описание экскурсии
На этой встрече мы увидим:
- древние монастыри, которые стали колыбелью российского Университета;
- оборонительные сооружения времен Ивана Грозного;
- финансовый центр Москвы конца 19 века;
- какое новаторское здание прозвали целым городом — Новым Вавилоном;
- какой подарок Третьяковы сделали москвичам помимо картинной галереи;
- а также знаменитые архитектурные шедевры в русском стиле, определившие облик первопрестольной! И все это на фоне рассказа о благотворительных проектах великокняжеской четы и предреволюционной обстановке в России.
Ежедневно по запросу
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Красная площадь
- Часовня Героев Плевны
- Китай-город
- Славянский базар
- Гостиница Метрополь
- Богоявленский монастырь
- Иверская часоня
- Исторический музей
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Героям Плевны
Завершение: Метро Охотный ряд
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
