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Парк чудес — ВДНХ

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0 отзывов
Спутник М.
Спутник М. – Гид из Москвы
Двухчасовая пешеходная экскурсия ⛳ пройдет в форме живого общения.

Мы прогуляемся по аллеям парка.

Вы узнаете факты и легенды о павильонах ВДНХ.

Например, я расскажу, в каких из них были спрятаны клады.

Поговорим о научных открытиях, сделанных в СССР.

Вместе полюбуемся цветущими аллеями и раскроем секрет девушек на фонтане «Дружба народов».

И, конечно, дойдем до одного из самых известных памятников монументального искусства в нашей стране.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 0 часов
  • 👤 Для 1-0 человек

  • 500 ₽ за экскурсию

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Парк чудес — ВДНХ
Парк чудес — ВДНХ

Что вы увидите

  • монумент Покорителям космоса, арки, скульптуры, павильоны республик и фонтаны главной выставки страны
  • Фонтаны Дружба народов, Каменный цветок
  • Рабочий и Колхозница
Открытая в 1939 году, выставка стала одним из главных символов Москвы и Советского Союза. Изначально выставка была сельскохозяйственная, но со временем на ней стали выставляться самые разные достижения науки и техники. Для каждой союзной республики, а потом отрасли хозяйства возводились уникальные павильоны, которые создают неповторимый комплекс, украшенный фонтанами и цветущими аллеями.
На экскурсии 🧭 мы познакомимся с историей 📖 выставки, павильонами республик, поговорим о том, как развивалась наука во времена СССР, например, космическая, атомная, лесная, пищевая и другие виды промышленности.
Узнаем, почему на фонтане "Дружба народов" 16 девушек, хотя союзных республик было 15.
За что главного архитектора выставки отправили в ссылку, и почему его спустя время вызвали обратно в Москву.
Выясним, в каких павильонах были спрятаны настоящие клады, и как их находят в наше время.
Сегодня ВДНХ – одно из любимейших мест отдыха москвичей и гостей столицы ⭐️ прогулке 👣 мы пройдем по главным аллеям парка, узнаем много интересного об истории выставки и развитии науки в СССР.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • питание
  • аренда велосипеда/роликов (по желанию)
Начало
🚩 у метро ВДНХ
Место завершения
🏁 Павильон №1
Парк чудес — ВДНХ
Парк чудес — ВДНХ

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник М.
Спутник М.
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