Открытая в 1939 году, выставка стала одним из главных символов Москвы и Советского Союза. Изначально выставка была сельскохозяйственная, но со временем на ней стали выставляться самые разные достижения науки и техники. Для каждой союзной республики, а потом отрасли хозяйства возводились уникальные павильоны, которые создают неповторимый комплекс, украшенный фонтанами и цветущими аллеями.

На экскурсии 🧭 мы познакомимся с историей 📖 выставки, павильонами республик, поговорим о том, как развивалась наука во времена СССР, например, космическая, атомная, лесная, пищевая и другие виды промышленности.

Узнаем, почему на фонтане "Дружба народов" 16 девушек, хотя союзных республик было 15.

За что главного архитектора выставки отправили в ссылку, и почему его спустя время вызвали обратно в Москву.

Выясним, в каких павильонах были спрятаны настоящие клады, и как их находят в наше время.

Сегодня ВДНХ – одно из любимейших мест отдыха москвичей и гостей столицы ⭐️ прогулке 👣 мы пройдем по главным аллеям парка, узнаем много интересного об истории выставки и развитии науки в СССР.