Стоит лишь немного отдалиться от шумных улиц Москвы и взглянуть на неё с водной глади — и она раскрывается с нового ракурса. Приглашаем вас в увлекательное путешествие из центра столицы к её зелёным паркам.
По пути вы увидите знаменитые достопримечательности и понаблюдаете за неторопливой жизнью по берегам.
Описание экскурсии
Вы увидите топ-7 достопримечательностей:
- Парящий мост парка «Зарядье»
- Московский Кремль
- Собор Василия Блаженного
- Храм Христа Спасителя
- Памятник Петру Первому
- ЦПКиО им. Горького
- Канатную дорогу на Воробьёвых горах
На нашем пути
По мере подъёма по течению вы замените, как пейзаж становится более живописным, а река — широкой и спокойной. На берегах появляются парки и скверы, по берегам всё больше отдыхающих на свежем воздухе. А город отдаляется и уступает место природе.
Маршрут
Причал «Китай-город» — парящий мост парка «Зарядье» — ландшафтный парк «Зарядье» — собор Василия Блаженного — Московский Кремль — Московский театр эстрады — храм Христа Спасителя — памятник Петру Первому — Парк искусств «Музеон» — Парк Горького — Пушкинский (Андреевский мост) — стадион «Лужники» — Московская канатная дорога — стадион «Лужники» — причал «Воробьёвы горы»
Организационные детали
- Прогулка длится 45 минут и проходит на двухпалубном теплоходе типа «Снегири». На борту есть туалет
- Вы можете принести с собой алкогольные напитки с чеком из магазина (кроме пенных), еду проносить на борт нельзя. На судне работает кафе-бар
- Прогулка доступна для путешественников с детскими колясками, животными и велосипедами
- В одном заказе количество детских билетов не должно превышать количество взрослых. На детей до 6 лет обязательно нужно оформить посадочный
- Сопровождение гида не предполагается
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый , В ОДНУ СТОРОНУ - до причала Воробьёвы горы
|590 ₽
|Детский , В ОДНУ СТОРОНУ - до причала Воробьёвы горы
|350 ₽
|Детский посадочный, для детей до 6 лет
|10 ₽
|Круговая ( воробьевы горы и обратно на Китай-город)
|890 ₽
Необходима полная оплата.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У причала «Китай-город/Устьинский»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 250 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 16087 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
Входит в следующие категории Москвы
