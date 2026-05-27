Экспресс-прогулка от парка «Зарядье» до Воробьёвых гор на теплоходе

Полюбоваться must-see мегаполиса и его уютными зелёными парками с воды
Стоит лишь немного отдалиться от шумных улиц Москвы и взглянуть на неё с водной глади — и она раскрывается с нового ракурса. Приглашаем вас в увлекательное путешествие из центра столицы к её зелёным паркам.

По пути вы увидите знаменитые достопримечательности и понаблюдаете за неторопливой жизнью по берегам.
Экспресс-прогулка от парка «Зарядье» до Воробьёвых гор на теплоходе

Описание экскурсии

Вы увидите топ-7 достопримечательностей:

  • Парящий мост парка «Зарядье»
  • Московский Кремль
  • Собор Василия Блаженного
  • Храм Христа Спасителя
  • Памятник Петру Первому
  • ЦПКиО им. Горького
  • Канатную дорогу на Воробьёвых горах

На нашем пути

По мере подъёма по течению вы замените, как пейзаж становится более живописным, а река — широкой и спокойной. На берегах появляются парки и скверы, по берегам всё больше отдыхающих на свежем воздухе. А город отдаляется и уступает место природе.

Маршрут

Причал «Китай-город» — парящий мост парка «Зарядье» — ландшафтный парк «Зарядье» — собор Василия Блаженного — Московский Кремль — Московский театр эстрады — храм Христа Спасителя — памятник Петру Первому — Парк искусств «Музеон» — Парк Горького — Пушкинский (Андреевский мост) — стадион «Лужники» — Московская канатная дорога — стадион «Лужники» — причал «Воробьёвы горы»

Организационные детали

  • Прогулка длится 45 минут и проходит на двухпалубном теплоходе типа «Снегири». На борту есть туалет
  • Вы можете принести с собой алкогольные напитки с чеком из магазина (кроме пенных), еду проносить на борт нельзя. На судне работает кафе-бар
  • Прогулка доступна для путешественников с детскими колясками, животными и велосипедами
  • В одном заказе количество детских билетов не должно превышать количество взрослых. На детей до 6 лет обязательно нужно оформить посадочный
  • Сопровождение гида не предполагается

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый , В ОДНУ СТОРОНУ - до причала Воробьёвы горы590 ₽
Детский , В ОДНУ СТОРОНУ - до причала Воробьёвы горы350 ₽
Детский посадочный, для детей до 6 лет10 ₽
Круговая ( воробьевы горы и обратно на Китай-город)890 ₽
Необходима полная оплата.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У причала «Китай-город/Устьинский»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 250 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 16087 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
мимо Московского Кремля и небоскрёбов Москва-Сити, Зимнего дворца и разводных мостов, Казанского кремля и волжских просторов. Наши причалы расположены в центре, в самых удобных местах для жителей и гостей трёх городов.

