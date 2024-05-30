Особняк Зинаиды Морозовой – экскурсии в Москве

Найдено 8 экскурсий в категории «Особняк Зинаиды Морозовой» в Москве, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Булгаковская Москва: мистика и реальность
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
971 отзыв
Булгаковская Москва: мистика и реальность
Начало: СТ.М. Маяковская
Расписание: Ежедневно
Завтра в 13:30
9 июня в 16:00
от 700 за человека
Бал у Булгакова: по страницам книг великого романтика и мистика
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
89 отзывов
Бал у Булгакова: мистический Москва через призму его творчества
Погрузитесь в атмосферу произведений Булгакова, исследуя уголки Москвы, вдохновившие великого писателя
Начало: Возле театра Сатиры (м. «Маяковская»)
Расписание: ежедневно, начало в интервале с 10 до 19 часов
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 900 за всё до 6 чел.
Подземелья и мистика Кремля
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
140 отзывов
Подземелья и мистика Кремля
Начало: М. Александровский сад у 1 ваг. в центр, чёрн. пап...
Расписание: каждую пятницу, субботу и воскресенье
9 июня в 17:00
11 июня в 18:00
990 за человека
Квартира-музей М.А. Булгакова: входной билет и аудиоэкскурсия по «нехорошей квартире»
🚶 Пешая
Билеты
1 час
6 отзывов
Квартира-музей М.А. Булгакова: входной билет и аудиоэкскурсия по «нехорошей квартире»
Начало: Большая Садовая улица, 10, 50
Расписание: ВТ, СР, ПТ - ВС: с 12:00 до 19:00, ЧТ: с 14:00 до 21:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
790 за билет
Прогулка по Арбату: Пушкин, Булгаков и «Птичье молоко»
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
53 отзыва
Арбат: Пушкин, Булгаков и десерт «Птичье молоко»
Исследуйте исторический Арбат, встречаясь с творчеством великих и открывая кулинарные шедевры Москвы
Начало: СТ.М. Арбатская (Арбатско-Покровская линия)
Расписание: По договоренности
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 15 000 за всё до 9 чел.
Булгаковская Москва: аудиоэкскурсия по следам писателя и его героев
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
4 отзыва
Булгаковская Москва: аудиоэкскурсия по следам писателя и его героев
Начало: Триумфальная пл., 2, Москва, Россия, 125047
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
890 за человека
В окрестностях Патриарших: аудиоэкскурсия по тихому центру столицы
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
В окрестностях Патриарших: аудиоэкскурсия по тихому центру столицы
Начало: Триумфальная пл., Москва
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
990 за человека
Stand-up экскурсия по арбатским дворам с диктором ТВ, YouTube
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Stand-up экскурсия по арбатским дворам с диктором ТВ, YouTube
Начало: У павильона станции метро Кропоткинская
Расписание: пятница до 17.00, суббота выходной
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Амина
    30 мая 2024
    Булгаковская Москва: мистика и реальность
    Очень понравилась экскурсия. Захотелось перечитать Булгакова
  • А
    Александр
    27 мая 2024
    Булгаковская Москва: мистика и реальность
    Очень интересная экскурсия и отличный экскурсовод! Интересно было пройти и увидеть места, описанные в романе Булгакова
  • Д
    Дарья
    27 мая 2024
    Булгаковская Москва: мистика и реальность
    Отличная экскурсия. Очень понравился экскурсовод. Спасибо!)
  • С
    Светлана
    27 мая 2024
    Бал у Булгакова: по страницам книг великого романтика и мистика
    Потрясающая экскурсия! Узнали много новых интересных фактов о М. Булгакове, времени в котором он жил и творил, о романе(и это
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    несмотря на увлечение творчеством Булгакова и немалые познания в этой области). Отдельно хочется выразить огромную признательность нашему изумительному году Светлане:яркая, любящиая своё дело, профессионал! А какой тембр голоса, завораживает с первого слова! Не хотелось расставаться! Светлана удивительная! Экскурсия была похожа на встречу старых друзей, где по мере продвижения к нам присоединялись все: И Мастер, и Маргарита… И Кот шёл рядом с нами на мягких лапах, Коровьев и Азазелло казалось вот -вот вытворят что -нибудь))) И тень Воланда кружила над Патриаршими… Чудо как хорошо!

  • С
    Светлана
    24 мая 2024
    Бал у Булгакова: по страницам книг великого романтика и мистика
    Итог:Захотелось перечитать и Булгакова и его биографию. Познавательно, необычно, с экскурсоводом коннект случился, знаний у Майи явно не на одну экскурсию хватит. Покорил её нестандартный и очень глубокий,по- настоящему неравнодушный подход к теме. Неожиданно и от того вдвойне приятней.
  • М
    Марина
    22 мая 2024
    Булгаковская Москва: аудиоэкскурсия по следам писателя и его героев
    Очень удобный формат экскурсии - ходишь, гуляешь спокойно, можно где то задержаться, спокойно посидеть, а потом идти дальше. По содержанию
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    - много и интересно. Благодаря грамотно выстроенному маршруту открыли для себя Москву с новых ракурсов. Рекомендую от души. Остались очень довольны. Будем пользоваться сервисом ещё.

  • А
    Анна
    13 мая 2024
    Подземелья и мистика Кремля
    Экскурсия очень понравилась, всем советую! Роман очень интересно рассказывает, много нового узнали о нашем Кремле!)
  • О
    Ольга
    25 апреля 2024
    Прогулка по Арбату: Пушкин, Булгаков и «Птичье молоко»
    Старый Арбат. Яркое апрельское яркое солнце. Улыбки прохожих. Живая музыка уличных музыкантов. Пестрые картины арбатских художников. И … интереснейшая экскурсия,
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    которую провела для нашей группы гид Алла Мы получили огромное удовольствие от прогулки по Старому Арбату и тех исторических и литературных открытий, которые мы сделали благодаря Алле. Мы — это группа учащихся одной из школ г. Раменское и их классный руководитель. СПАСИБО!

  • Т
    Тамара
    28 декабря 2023
    «Волшебство на Патриарших»: новогодняя экскурсия
    Решили провести новогодний корпоратив нашей маленькой компании в виде - экскурсии с последующей остановкой в кафе. Узнать про Патрики было
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    интересно, новым оказалось всё, плюс новогодний антураж и истории о НГ, помогли создать атмосферу праздника. Екатерине большое спасибо за идею совмещения приятного с полезным. Мы остались довольны.

  • Ц
    Цыганова
    17 октября 2023
    Булгаковская Москва: аудиоэкскурсия по следам писателя и его героев
    Аудио экскурсия понравилась. Правда пешком тяжеловато ходить, некоторые расстояния между локациями далеко друг от друга. Информация подана хорошо, слушать интересно. Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Особняк Зинаиды Морозовой»

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