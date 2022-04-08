Переделкино детям

Переделкино детям
Переделкино детям

Что вас ожидает 🤩

  • Ул. Серафимовича
  • Территорию дачи Чуковского
  • Парк дома Творчества
Детская экскурсия по городку писателей Переделкино, которую я провожу в интерактивной форме и с элементами квеста, просто и интересно расскажет детям о писателях и их дачах. Здесь нет скучной информации!
Во время экскурсии мы будем гулять по ул. Серафимовича и по парку дома творчества.
Дети узнают, кто такие писатели, поэты и прозаики. Вспомнят, кто такие Чуковский, Катаев и Кассиль. Ребятам предстоит по подсказкам угадать их произведения. Они точно их все знают.
Покажу, какие были первые дачи. Открою секрет, почему это место называется «Переделкино».
Потом в парке дома творчества детям предстоит пройти квест, в поисках этого самого "дома творчества писателей". Для этого нужно будет искать подсказки и по ним следовать по маршруту, разыскивая по пути необходимое здание. В поиске им будет помогать подзорная труба, которую они сделают сами.
Здесь не будет скучной информации и нудных «стояний» на месте. Только все самое интересное в интерактивном формате! 💃🕺

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия
  • Реквизит для квеста
Что не входит
  • Посещение музеев
Где начинаем и завершаем?
Начало: музей Чуковского, ул. Серафимовича 3
Завершение: Дом Творчества писателей, ул. Погодина 4
Когда и сколько длится
Когда: по согласованию
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Дополнительно к экскурсии можно забронировать посещение музея Чуковского (глубоко заранее).
  • Можно заказать экскурсию по библиотеке Чуковского с мастер-классом (бронировать заранее).
  • После экскурсии можно посетить кафе на территории парка Дома творчества
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

по согласованию

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