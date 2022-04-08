Детская экскурсия по городку писателей Переделкино, которую я провожу в интерактивной форме и с элементами квеста, просто и интересно расскажет детям о писателях и их дачах. Здесь нет скучной информации!

Во время экскурсии мы будем гулять по ул. Серафимовича и по парку дома творчества.

Дети узнают, кто такие писатели, поэты и прозаики. Вспомнят, кто такие Чуковский, Катаев и Кассиль. Ребятам предстоит по подсказкам угадать их произведения. Они точно их все знают.

Покажу, какие были первые дачи. Открою секрет, почему это место называется «Переделкино».

Потом в парке дома творчества детям предстоит пройти квест, в поисках этого самого "дома творчества писателей". Для этого нужно будет искать подсказки и по ним следовать по маршруту, разыскивая по пути необходимое здание. В поиске им будет помогать подзорная труба, которую они сделают сами.

Здесь не будет скучной информации и нудных «стояний» на месте. Только все самое интересное в интерактивном формате! 💃🕺