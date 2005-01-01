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Сокровища Красной площади

5
10 отзывов
Виктория
Виктория – Гид из Москвы
Сокровища Красной площади
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🔭Обзорная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🧒Подходит для детей
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🙍‍♂️Подходит для подростков
  • 🕵️Квест
  • 🤔Квесты для любителей загадок
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 1 690 ₽ за экскурсию

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Сокровища Красной площади
Сокровища Красной площади

Что вы увидите

  • Красная площадь
  • стены и башни Московского Кремля
  • Манежная площадь
  • памятник маршалу Жукову
  • ГИМ
  • памятник нулевому километру
  • Иверская часовня
  • Казанский собор
  • ГУМ
  • Мавзолей
  • дворец Сената
  • Лобное место
  • Храм Василия Блаженного.
Детская, пешая экскурсия- квест в поисках звёзд и сокровищ Красной площади.
На протяжении многих столетий именно здесь в самом центре столицы ⭐️ жили самые богатые люди нашей страны, возможно еще не все клады и сокровища Красной площади найдены, детям предстоит разобраться в этом самим.
Дети в полуигровой форме познакомятся с главной площадью страны, узнают все её названия, погуляют у стен Московского Кремля, узнают какая из башен самая высокая, самая взрослая, самая молодая и самая главная. Мы найдем настоящий нулевой километр Москвы, посмотрим в глаза Санта Клаусу, посчитаем сколько звёзд на небе днем. А так же увидим где находится "Царево место" и где работает нынешний президент страны. Дети отыщут "Пуп" Красной Площади и узнают как стучит её сердце. Изучим Московские куранты и самый большой компас страны. Узнаем историю 📖 Каменного цветка- Собора Василия Блаженного и отыщим следы рва.
Дети обожают яркие истории, ассоциации, сказки, захватывающие рассказы, поэтому я захватываю чемодан всего этого добра и бегу к вам навстречу!
Что входит
  • Услуги гида
  • квест
  • сладкий сокровища.
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Метро Театральная, Охотный ряд. У памятника Жукова
Место завершения
🏁 Васильевский спуск
Сокровища Красной площади
Сокровища Красной площади
Сокровища Красной площади
Сокровища Красной площади

Выберите день для проведения квеста

  • Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы о квесте до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Виктория
Виктория
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10 отзывов оставили туристы

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