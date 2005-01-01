Детская, пешая экскурсия- квест в поисках звёзд и сокровищ Красной площади.

На протяжении многих столетий именно здесь в самом центре столицы ⭐️ жили самые богатые люди нашей страны, возможно еще не все клады и сокровища Красной площади найдены, детям предстоит разобраться в этом самим.

Дети в полуигровой форме познакомятся с главной площадью страны, узнают все её названия, погуляют у стен Московского Кремля, узнают какая из башен самая высокая, самая взрослая, самая молодая и самая главная. Мы найдем настоящий нулевой километр Москвы, посмотрим в глаза Санта Клаусу, посчитаем сколько звёзд на небе днем. А так же увидим где находится "Царево место" и где работает нынешний президент страны. Дети отыщут "Пуп" Красной Площади и узнают как стучит её сердце. Изучим Московские куранты и самый большой компас страны. Узнаем историю 📖 Каменного цветка- Собора Василия Блаженного и отыщим следы рва.

Дети обожают яркие истории, ассоциации, сказки, захватывающие рассказы, поэтому я захватываю чемодан всего этого добра и бегу к вам навстречу!