Переделкино — невероятное по силе притяжения место. Здесь, среди величия подмосковных лесов, в густом запахе елей обитает дух времени.
Плывёт по волнам воспоминаний дом-корабль Бориса Пастернака, чьи окна когда-то выходили на
Описание экскурсииТворческая обитель недалеко от Москвы Когда-то это удивительное место выбрал Сталин для строительства писательского посёлка. Здесь до сих пор располагаются дачи К. Чуковского, Е. Евтушенко, Б. Ахмадулиной и других знаменитых творцов. С некоторыми мы познакомимся поближе, посетив музеи Пастернака и Окуджавы. В гостях у Пастернака мы пройдем по комнатам двухэтажного домика, побываем в рабочем кабинете и на любимой веранде поэта, убедившись: здесь все осталось как при жизни хозяина. А в музее Окуджавы мы узнаем, почему он не любил писать за столом и где создавал свои произведения. В доме бережно хранятся уникальные экспонаты — например, самодельные полки с книгами и личная коллекция колокольчиков. Важная информация:
- Посещение Переделкинского некрополя зависит от погодных условий.
- Проверяйте программу — в музей Окуджавы билеты могут приобретаться отдельно.
- На маршруте вам придётся много ходить пешком. Позаботьтесь об удобной обуви.
- В Переделкино нет удобных точек питания, так что захватите с собой перекус.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Переделкино
- Усадьба Лукино
- Дом-музей Бориса Пастернака
- Переделкинский некрополь (зависит от погодных условий)
- Дом-музей Булата Окуджавы (опционально)
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
- Входной билет в музей Пастернака
- Входной билет в музей Окуджавы (опционально)
Что не входит в цену
- Входной билет в музей Окуджавы - 600 руб. (опционально)
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: М. Парк Победы (первый вагон из центра, выход №1 на Кутузовский проспект)
Завершение: 17:30 Ориентировочное время прибытия в Москву. Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ф
Сам тур организован хорошо. Место встречи, время выезда и возвращения обратно удобно, транспорт комфортный, обед вкусный. Экскурсии на дачах Пастернака и Окуджавы великолепные, это, конечно, заслуга самих музеев. Но вот
Ю
Замечательная, познавательная экскурсия!) Особенно понравился экскурсовод в доме Б. Пастернака. Под впечатлением!)
Ж
