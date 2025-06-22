Групповая
до 20 чел.
Литературное Переделкино
Неспешная прогулка по дачному посёлку под беседы о его жителях - бывших и нынешних
Начало: У храма Игоря Черниговского
Завтра в 14:00
28 июн в 11:00
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Переделкино с местным жителем и членом Союза писателей
Душевная прогулка по легендарному дачному посёлку, где вместо стен живут окна
Начало: В Переделкине, на ул. Серафимовича
27 июн в 11:00
28 июн в 11:00
9000 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 22 чел.
«Земли лоскутик драгоценный» - Кусково
На групповой экскурсии погрузиться в историю усадьбы и жизнь аристократической семьи Шереметевых
Начало: Перед дворцом усадьбы
Расписание: в воскресенье в 18:00
28 июн в 18:00
6 июл в 18:00
960 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна22 июня 2025Отлично провели время, было очень интересно и познавательно! Спасибо большое Сергею за прекрасную экскурсию!
- ААда21 июня 2025Спасибо Сергею за познавательное и интересное знакомство с литературным Переделкино! Отличный солнечный день в Переделкино,масса интересной информации об истории, об образе жизни писателей! Очень рекомендую!
- ААлександра21 июня 2025Очень понравилась экскурсия. Длилась даже дольше, чем было заявлено. Сергей - профессионал, очень интересно рассказывает, видно что глубоко знает материал, сам получает удовольствие от экскурсии. Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Быково»
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