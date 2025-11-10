Мои заказы

Пешеходная экскурсия: большой спорт в «Лужниках» + стадион БСА

Увидеть топовые локации и узнать об истории отечественного спорта
Маршрут этой экскурсии пройдёт через современные центры и памятные знаки комплекса «Лужники». Я познакомлю вас с историей большого спорта.

Расскажу интересные факты о легендарных спортсменах — Валерии Харламове, Льве Яшине, Николае Старостине и Эдуарде Стрельцове. И поделюсь секретами главного футбольного стадиона «Лужники».
Пешеходная экскурсия: большой спорт в «Лужниках» + стадион БСА© Ольга
Пешеходная экскурсия: большой спорт в «Лужниках» + стадион БСА© Ольга
Пешеходная экскурсия: большой спорт в «Лужниках» + стадион БСА© Ольга
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 13:00

Описание экскурсии

  • Мы начнём экскурсию на станции метро «Воробьёвы горы».
  • Пройдём к Центру самбо и бокса и вспомним исторические даты, связанные с мировым спортом.
  • Побываем на Аллее славы и сделаем фотографии на фоне скульптур, памятников и артефактов времён Олимпиады 80.
  • Увидим современные объекты, где тренируются будущие олимпийские чемпионы: ледовый центр «Кристалл», Дворец водных видов спорта и Центр художественной гимнастики Ирины Винер.
  • Завершим экскурсию по территории комплекса знакомством с главным стадионом страны — Большой спортивной ареной (БСА).

Мы поговорим:

  • об истории местности Лужники.
  • московской Олимпиаде 1980 года и о том, что от неё осталось на память.
  • самбо, хоккее и футболе.

Кому подойдёт экскурсия

Программа будет интересна:

  • профессиональным спортсменам.
  • любителям разных видов спорта.
  • людям, ведущим активный и здоровый образ жизни.
  • детям 6+, которые интересуются и занимаются спортом.

Организационные детали

  • Отдельно оплачивается экскурсия на стадионе: взрослые — 900 ₽ за чел., дети — 500 ₽ за чел.
  • Я выдам каждому участнику индивидуальные наушники, чтоб меня было хорошо слышно.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
: станция метро «Воробьёвы горы»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 384 туристов
Здравствуйте. Меня зовут Ольга. Я профессиональный московский гид с 2012 года. Занимаюсь делом, которое очень люблю как и город, в котором живу. Разрабатываю и провожу авторские экскурсии по Москве.
Задать вопрос

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии из Москвы

«Навстречу ветру»: спортивный квест на Воробьёвых горах
Пешая
2 часа
1 отзыв
Квест
до 5 чел.
«Навстречу ветру»: спортивный квест на Воробьёвых горах
Начало: Станция метро «Воробьёвы горы» (выход 3)
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
6900 ₽ за всё до 5 чел.
Велопрогулка «Самые фотогеничные места Москвы»
На велосипеде
2 часа
9 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Велопрогулка «Самые фотогеничные места Москвы»
Исследуйте скрытые уголки столицы на велосипеде, создавая уникальные фотографии и получая яркие впечатления. Погрузитесь в атмосферу города
Начало: В районе станции метро «Деловой центр»
Расписание: в воскресенье в 15:00
16 ноя в 15:00
23 ноя в 15:00
1800 ₽ за человека
Экскурсия по Москве-реке на роскошном корабле
На яхте
2.5 часа
-
15%
6 отзывов
Водная прогулка
Экскурсия по Москве-реке на роскошном корабле
Полюбоваться городом с воды и узнать о нём самое интересное
Начало: У причала «Гостиница Украина»
Сегодня в 17:30
Завтра в 13:00
11 645 ₽13 700 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве