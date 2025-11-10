Маршрут этой экскурсии пройдёт через современные центры и памятные знаки комплекса «Лужники». Я познакомлю вас с историей большого спорта.
Расскажу интересные факты о легендарных спортсменах — Валерии Харламове, Льве Яшине, Николае Старостине и Эдуарде Стрельцове. И поделюсь секретами главного футбольного стадиона «Лужники».
Описание экскурсии
- Мы начнём экскурсию на станции метро «Воробьёвы горы».
- Пройдём к Центру самбо и бокса и вспомним исторические даты, связанные с мировым спортом.
- Побываем на Аллее славы и сделаем фотографии на фоне скульптур, памятников и артефактов времён Олимпиады 80.
- Увидим современные объекты, где тренируются будущие олимпийские чемпионы: ледовый центр «Кристалл», Дворец водных видов спорта и Центр художественной гимнастики Ирины Винер.
- Завершим экскурсию по территории комплекса знакомством с главным стадионом страны — Большой спортивной ареной (БСА).
Мы поговорим:
- об истории местности Лужники.
- московской Олимпиаде 1980 года и о том, что от неё осталось на память.
- самбо, хоккее и футболе.
Кому подойдёт экскурсия
Программа будет интересна:
- профессиональным спортсменам.
- любителям разных видов спорта.
- людям, ведущим активный и здоровый образ жизни.
- детям 6+, которые интересуются и занимаются спортом.
Организационные детали
- Отдельно оплачивается экскурсия на стадионе: взрослые — 900 ₽ за чел., дети — 500 ₽ за чел.
- Я выдам каждому участнику индивидуальные наушники, чтоб меня было хорошо слышно.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
: станция метро «Воробьёвы горы»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 384 туристов
Здравствуйте. Меня зовут Ольга. Я профессиональный московский гид с 2012 года. Занимаюсь делом, которое очень люблю как и город, в котором живу. Разрабатываю и провожу авторские экскурсии по Москве.Задать вопрос
