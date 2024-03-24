Н Наталья Фотосессия с Москвой Добрый день! Сегодня была фотосессия с Оксаной. Спасибо большое! Были учтены все пожелания и бонусом получили несколько фотографий уже через несколько часов после окончания прогулки! Фотографии и эмоции - прекрасны! Спасибо еще раз!

М Мария Сокольники от давних времен до наших дней Чудесный гид, необычная экскурсия

И Ирина Фотосессия с Москвой Новогодняя Москва это сказка!!! Фотограф смогла воплотить мою мечту в реальность. Спасибо сайту и в частности Оксане

И Ирина Фотосессия с Москвой Добрый день! Фотопрогулка очень понравилась. Гулять с профессиональным фотографом круто, ведь сам, ты не сделаешь красивое фото на память. А также интересно послушать историю о выбранном месте. Рекомендую! Идея классная!

А Анна Сокольники от давних времен до наших дней читать дальше района Сокольники, с его незабываемой архитектурой и историей множества домов, заглянули в сам парк с многовековыми деревьями и удаляющимися аллеями, которые помнят великое множество достойных современников некогда посещаемых это сказочное место!)) Я с удовольствием порекомендую эту экскурсию, кто как не влюблённый в Сокольники человек может с любовью и трепетом поделиться такими глубокими знаниями!)) Наталья удачи Вам и огромное спасибо за такой замечательный вечер!)) Экскурсия прошла очень душевно, три часа пролетели незаметно в приятной компании квалифицированного экскурсовода!))) С Натальей мы прошлись по улочкам старинного

О Ольга Сокольники от давних времен до наших дней Спасибо Наташе за интереснейший рассказ о Сокольниках: городском районе, парке, исторической странице Москвы, о красивейшей частице России. А что касается 5-го вопроса данной анкеты, то друзьям я уже посоветовала.

v valeriya Москва с закрытыми глазами читать дальше Москве (парк Сокольники) с закрытыми глазами. Экскурсия длилась почти 2 часа, наш экскурсовод (с очень приятным голосом:)) Диляра проводила разные интерактивы, которые позволили нам с мужем повеселиться и даже немного больше узнать друг друга. Нам все понравилось, единственное цена в 6000 нам показалась немного дороговатой. Ходили на экскурсию с мужем на первую годовщину свадьбы. Решили разнообразить привычный отдых и посетить одно из любимых мест в

E Ekaterina Москва с закрытыми глазами Очень необычно. Ожидали экскурсию, а вышло свидание.