Экскурсии в Сокольники

Найдено 3 экскурсии в категории «Сокольники» в Москве, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Москва с закрытыми глазами
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Москва с закрытыми глазами
Начало: Адрес встречи назовет ведущий
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
8 000 за всё до 2 чел.
Сокольники от давних времен до наших дней
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Сокольники от давних времен до наших дней
Погулять по тихому и уютному району в центре Москвы и узнать его богатую историю
Начало: У метро Сокольники
5 июля в 10:30
12 авг в 18:30
3 000 за всё до 10 чел.
Фотосессия с Москвой
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
36 отзывов
Фотосессия с Москвой
От Воробьевых гор до ВДНХ - выбрать маршрут и получить отличные кадры на фоне столицы
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:30
6 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    24 марта 2024
    Фотосессия с Москвой
    Добрый день! Сегодня была фотосессия с Оксаной. Спасибо большое! Были учтены все пожелания и бонусом получили несколько фотографий уже через несколько часов после окончания прогулки! Фотографии и эмоции - прекрасны! Спасибо еще раз!
  • М
    Мария
    24 марта 2024
    Сокольники от давних времен до наших дней
    Чудесный гид, необычная экскурсия
    Чудесный гид, необычная экскурсияЧудесный гид, необычная экскурсияЧудесный гид, необычная экскурсияЧудесный гид, необычная экскурсияЧудесный гид, необычная экскурсияЧудесный гид, необычная экскурсияЧудесный гид, необычная экскурсияЧудесный гид, необычная экскурсия
  • И
    Ирина
    15 января 2024
    Фотосессия с Москвой
    Новогодняя Москва это сказка!!! Фотограф смогла воплотить мою мечту в реальность. Спасибо сайту и в частности Оксане
    Новогодняя Москва это сказка!!! Фотограф смогла воплотить мою мечту в реальность. Спасибо сайту и в частности ОксанеНовогодняя Москва это сказка!!! Фотограф смогла воплотить мою мечту в реальность. Спасибо сайту и в частности Оксане
  • И
    Ирина
    24 ноября 2023
    Фотосессия с Москвой
    Добрый день! Фотопрогулка очень понравилась. Гулять с профессиональным фотографом круто, ведь сам, ты не сделаешь красивое фото на память. А также интересно послушать историю о выбранном месте. Рекомендую! Идея классная!
    Добрый день! Фотопрогулка очень понравилась. Гулять с профессиональным фотографом круто, ведь сам, ты не сделаешь красивоеДобрый день! Фотопрогулка очень понравилась. Гулять с профессиональным фотографом круто, ведь сам, ты не сделаешь красивоеДобрый день! Фотопрогулка очень понравилась. Гулять с профессиональным фотографом круто, ведь сам, ты не сделаешь красивоеДобрый день! Фотопрогулка очень понравилась. Гулять с профессиональным фотографом круто, ведь сам, ты не сделаешь красивоеДобрый день! Фотопрогулка очень понравилась. Гулять с профессиональным фотографом круто, ведь сам, ты не сделаешь красивоеДобрый день! Фотопрогулка очень понравилась. Гулять с профессиональным фотографом круто, ведь сам, ты не сделаешь красивоеДобрый день! Фотопрогулка очень понравилась. Гулять с профессиональным фотографом круто, ведь сам, ты не сделаешь красивое
  • А
    Анна
    26 сентября 2023
    Сокольники от давних времен до наших дней
    Экскурсия прошла очень душевно, три часа пролетели незаметно в приятной компании квалифицированного экскурсовода!))) С Натальей мы прошлись по улочкам старинного
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    района Сокольники, с его незабываемой архитектурой и историей множества домов, заглянули в сам парк с многовековыми деревьями и удаляющимися аллеями, которые помнят великое множество достойных современников некогда посещаемых это сказочное место!)) Я с удовольствием порекомендую эту экскурсию, кто как не влюблённый в Сокольники человек может с любовью и трепетом поделиться такими глубокими знаниями!)) Наталья удачи Вам и огромное спасибо за такой замечательный вечер!))

  • О
    Ольга
    30 апреля 2022
    Сокольники от давних времен до наших дней
    Спасибо Наташе за интереснейший рассказ о Сокольниках: городском районе, парке, исторической странице Москвы, о красивейшей частице России. А что касается 5-го вопроса данной анкеты, то друзьям я уже посоветовала.
  • v
    valeriya
    10 августа 2021
    Москва с закрытыми глазами
    Ходили на экскурсию с мужем на первую годовщину свадьбы. Решили разнообразить привычный отдых и посетить одно из любимых мест в
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    Москве (парк Сокольники) с закрытыми глазами. Экскурсия длилась почти 2 часа, наш экскурсовод (с очень приятным голосом:)) Диляра проводила разные интерактивы, которые позволили нам с мужем повеселиться и даже немного больше узнать друг друга. Нам все понравилось, единственное цена в 6000 нам показалась немного дороговатой.

  • E
    Ekaterina
    5 июля 2021
    Москва с закрытыми глазами
    Очень необычно. Ожидали экскурсию, а вышло свидание.
  • О
    Ольга
    5 апреля 2021
    Москва с закрытыми глазами
    Экскурсия просто прекрасная! Это был подарок другу на день рождения. Для него это был сюрприз. Именинник был в восторге…. а его к слову, очень сложно чем то удивить!!!)))

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Сокольники»

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Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Сокольники" можно забронировать 3 экскурсии от 3 000 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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