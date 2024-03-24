1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Москва с закрытыми глазами
Начало: Адрес встречи назовет ведущий
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сокольники от давних времен до наших дней
Погулять по тихому и уютному району в центре Москвы и узнать его богатую историю
Начало: У метро Сокольники
5 июля в 10:30
12 авг в 18:30
3 000₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотосессия с Москвой
От Воробьевых гор до ВДНХ - выбрать маршрут и получить отличные кадры на фоне столицы
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:30
6 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья24 марта 2024Добрый день! Сегодня была фотосессия с Оксаной. Спасибо большое! Были учтены все пожелания и бонусом получили несколько фотографий уже через несколько часов после окончания прогулки! Фотографии и эмоции - прекрасны! Спасибо еще раз!
- ММария24 марта 2024Чудесный гид, необычная экскурсия
- ИИрина15 января 2024Новогодняя Москва это сказка!!! Фотограф смогла воплотить мою мечту в реальность. Спасибо сайту и в частности Оксане
- ИИрина24 ноября 2023Добрый день! Фотопрогулка очень понравилась. Гулять с профессиональным фотографом круто, ведь сам, ты не сделаешь красивое фото на память. А также интересно послушать историю о выбранном месте. Рекомендую! Идея классная!
- ААнна26 сентября 2023Экскурсия прошла очень душевно, три часа пролетели незаметно в приятной компании квалифицированного экскурсовода!))) С Натальей мы прошлись по улочкам старинного
- ООльга30 апреля 2022Спасибо Наташе за интереснейший рассказ о Сокольниках: городском районе, парке, исторической странице Москвы, о красивейшей частице России. А что касается 5-го вопроса данной анкеты, то друзьям я уже посоветовала.
- vvaleriya10 августа 2021Ходили на экскурсию с мужем на первую годовщину свадьбы. Решили разнообразить привычный отдых и посетить одно из любимых мест в
- EEkaterina5 июля 2021Очень необычно. Ожидали экскурсию, а вышло свидание.
- ООльга5 апреля 2021Экскурсия просто прекрасная! Это был подарок другу на день рождения. Для него это был сюрприз. Именинник был в восторге…. а его к слову, очень сложно чем то удивить!!!)))
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Сокольники»
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