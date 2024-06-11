Вы прогуляетесь по жилому району Зиларт, который построен на территории бывшей промзоны. Увидите скопление архитектуры отечественных бюро (и не совсем отечественных). Узнаете, когда здесь охотился батюшка Петра I, и рассмотрите царский мост. А ещё поймёте, как преобразуется Москва у нас на глазах.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы пройдёте от парка Тюфелева роща через весь район и завершите путешествие на живописной набережной Марка Шагала. Рассмотрите дома и улицы, а ещё:
- Встретите объекты, которые дошли до нас с царских времён
- Проверите, можно ли назвать Зиларт человейником
- Выясните, исчез ли легендарный автомобильный завод бесследно
- Посчитаете зайцев на фасадах и увидите огромных голубей
- Найдёте бронзу, медаль, сталь, бриллиант, а если повезёт — жемчуг
Кому будет интересна экскурсия
Прогулка понравится жителям Зиларта и тем, кто планирует поселиться здесь. А ещё — любителям делать атмосферные фотографии в городской среде.
Организационные детали
Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 9 лет.
во вторник и воскресенье в 11:00, в четверг в 18:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|576 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На бульваре Братьев Весниных
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и воскресенье в 11:00, в четверг в 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Соня — ваш гид в Москве
Я Соня — гид в Москве. Имею официальную аттестацию экскурсовода. С удовольствием брожу как по старинным улицам города, так и по новым районам столицы. Приглашаю вас прогуляться, отдохнуть, сменить обстановку — как индивидуально, так и в группе.Задать вопрос
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