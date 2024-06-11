Зиларт, чего там понастроили?

Познакомиться с современной архитектурой и увидеть, как меняется город (в группе)
Вы прогуляетесь по жилому району Зиларт, который построен на территории бывшей промзоны. Увидите скопление архитектуры отечественных бюро (и не совсем отечественных). Узнаете, когда здесь охотился батюшка Петра I, и рассмотрите царский мост. А ещё поймёте, как преобразуется Москва у нас на глазах.
Зиларт, чего там понастроили?
Зиларт, чего там понастроили?
Зиларт, чего там понастроили?
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы пройдёте от парка Тюфелева роща через весь район и завершите путешествие на живописной набережной Марка Шагала. Рассмотрите дома и улицы, а ещё:

  • Встретите объекты, которые дошли до нас с царских времён
  • Проверите, можно ли назвать Зиларт человейником
  • Выясните, исчез ли легендарный автомобильный завод бесследно
  • Посчитаете зайцев на фасадах и увидите огромных голубей
  • Найдёте бронзу, медаль, сталь, бриллиант, а если повезёт — жемчуг

Кому будет интересна экскурсия

Прогулка понравится жителям Зиларта и тем, кто планирует поселиться здесь. А ещё — любителям делать атмосферные фотографии в городской среде.

Организационные детали

Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 9 лет.

во вторник и воскресенье в 11:00, в четверг в 18:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет576 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На бульваре Братьев Весниных
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и воскресенье в 11:00, в четверг в 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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