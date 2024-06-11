Вы прогуляетесь по жилому району Зиларт, который построен на территории бывшей промзоны. Увидите скопление архитектуры отечественных бюро (и не совсем отечественных). Узнаете, когда здесь охотился батюшка Петра I, и рассмотрите царский мост. А ещё поймёте, как преобразуется Москва у нас на глазах.

Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ваш гид в Москве

Соня Ваш гид в Москве

Время начала: 11:00, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы пройдёте от парка Тюфелева роща через весь район и завершите путешествие на живописной набережной Марка Шагала. Рассмотрите дома и улицы, а ещё:

Встретите объекты, которые дошли до нас с царских времён

Проверите, можно ли назвать Зиларт человейником

Выясните, исчез ли легендарный автомобильный завод бесследно

Посчитаете зайцев на фасадах и увидите огромных голубей

Найдёте бронзу, медаль, сталь, бриллиант, а если повезёт — жемчуг

Кому будет интересна экскурсия

Прогулка понравится жителям Зиларта и тем, кто планирует поселиться здесь. А ещё — любителям делать атмосферные фотографии в городской среде.

Организационные детали

Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 9 лет.