Вы можете посетить одну из предложенных ниже локаций (на выбор):

Красная площадь — прогуляться по самому сердцу столицы, сфотографироваться напротив Спасской башни и кремлевских стен, пройтись по Никольской и ГУМу, а также узнать историю города.

Китай-город — вы исследуете секретную Москву: заглянете в старинные дворики Хитровки, узнаете историю некогда самого криминального района, сфотографируетесь в атмосферных подворотнях, хранящих в себе городские тайны.

ВДНХ — вас ждет прогулка по аллее национальных елок России, яркие фотографии на ВДНХ и увлекательные рассказы об этом удивительном месте.

Патриаршие — интересные факты, живой рассказ о богемных Патриках и стильные фотографии.

Москва-Сити — помимо профессиональной фотосессии в кварталах сити, вы обойдете все небоскребы и узнаете интересные факты о деловом центре.

Старый Арбат — услышите историю возникновения места сбора неформалов и сделаете стильные кадры в лучших локациях одной из самых старых улиц Москвы.

Царицыно — прогуляетесь по территории музея-заповедника «Царицыно», насладитесь живописными пейзажами и сделаете профессиональные фото.

Измайловский Кремль — антуражные терема и красочные расписные домики станут идеальными декорациями для вашей фотосессии в русском стиле. Вы получите стилизованные фотографии в русском народном колорите! Важная информация:.

