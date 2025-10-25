Красная площадь, Москва-Сити, ВДНХ, Арбат, Патриаршие, Китай-город — любое из этих мест вы сможете посетить в рамках увлекательной фотоэкскурсии! Фотограф-гид поможет выбрать удачные ракурсы и запечатлеет ваши эмоции.
Вы не только узнаете больше об интересующей вас локации, но и получите на память профессиональные фото с красавицей-Москвой.
Описание фото-прогулки
Вы можете посетить одну из предложенных ниже локаций (на выбор):
- Красная площадь — прогуляться по самому сердцу столицы, сфотографироваться напротив Спасской башни и кремлевских стен, пройтись по Никольской и ГУМу, а также узнать историю города.
- Китай-город — вы исследуете секретную Москву: заглянете в старинные дворики Хитровки, узнаете историю некогда самого криминального района, сфотографируетесь в атмосферных подворотнях, хранящих в себе городские тайны.
- ВДНХ — вас ждет прогулка по аллее национальных елок России, яркие фотографии на ВДНХ и увлекательные рассказы об этом удивительном месте.
- Патриаршие — интересные факты, живой рассказ о богемных Патриках и стильные фотографии.
- Москва-Сити — помимо профессиональной фотосессии в кварталах сити, вы обойдете все небоскребы и узнаете интересные факты о деловом центре.
- Старый Арбат — услышите историю возникновения места сбора неформалов и сделаете стильные кадры в лучших локациях одной из самых старых улиц Москвы.
- Царицыно — прогуляетесь по территории музея-заповедника «Царицыно», насладитесь живописными пейзажами и сделаете профессиональные фото.
Измайловский Кремль — антуражные терема и красочные расписные домики станут идеальными декорациями для вашей фотосессии в русском стиле. Вы получите стилизованные фотографии в русском народном колорите! Важная информация:.
- Фотоэкскурсию проведу я или другой опытный гид из команды.
- Вы получите от 40 фотографий в цветокоррекции в течение недели после прогулки ссылкой в личные сообщения.
- Можно провести и для большего количества людей. Доплата составит +1000 рублей за доп. участника.
- Длительность 1 час.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Красная площадь: ГУМ, Улица Никольская, Храм Василия Блаженного, Спасская башня, Никольская башня
- Китай-город: Храм на Кулишках, Подвалы Солянки, Лютеранский костел, Дворы Хитровки, Ивановская горка, Места съемки фильма «Брат 2»
- ВДНХ: Главная арка ВДНХ, Павильон РСФСР, Фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок", Павильоны Казахстан, Армения, Космос, Беларусь, Центральная аллея ВДНХ
- Патриаршие: Патриаршие пруды, Дом-музей Булгакова, Городская усадьба художницы Н.С. Гончаровой, Скоропечатная Левенсона, Особняк Ф. Шехтеля
- Москва-Сити
- Старый Арбат: Особняк Морозова, Кинотеатр «Художественный», Стена Цоя, Дом Мельникова, Высотка МИД
- Царицыно: Хлебный дом, Оперный дом, Фигурные (виноградные) ворота, Павильон Миловида, Башня-руина
- Измайловский Кремль
Что включено
- Услуги гида
- Фотосессия (от 40 фотографий в цветокоррекции, ссылка на облачное пространство с фотографиями в течение недели)
Что не входит в цену
- Ретушь фотографий
Где начинаем и завершаем?
Начало: Нулевой километр (метро Охотный ряд выход 7)
Завершение: Красная площадь 3 (ГУМ)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 43 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
25 окт 2025
К
Кутузова
5 окт 2025
Полное впечатление, что ты гуляешь со старым знакомым, который решил показать тебе Москва Сити и конечно сделать фото. Телефон даже доставать не нужно, Саша и расскажет интересно и сделает отличные фото!
Г
Глеб
19 сен 2025
очень хорошее впечатление, интересный гид и фотограф, фотографии получились отличные, было интересно
Е
Елена
7 сен 2025
Ж
Женя
29 авг 2025
Даже не смотря на то, что Красная площадь была перекрыта, мы отлично погуляли по ГУМу и Зарядью. Фотографии были готовы очень быстро (прогулка в понедельник вечером, фотографии в пятницу днём). Гид очень приятный в общении и сильно помог с постановкой фотографии
Т
Татьяна
24 авг 2025
Нам очень все понравилось! Фотки просто супер!!!!! Спасибо Марии огромное
L
Lorenzo
21 авг 2025
Экскурсия была прекрасной, а фотографии получились очень красивыми. Спасибо!
Е
Елена
18 авг 2025
Спасибо Александру за чудесную прогулку по Москве - сити и ВДНХ и за невероятно красивые и стильные фотографии! Александр - удивительный, эрудированный гид, талантливый фотограф и просто очень приятный и лёгкий в общении человек! Мы узнали много нового, замечательно провели время… Очень рекомендую 👌 Спасибо большущее!
О
Ольга
11 авг 2025
Это было удивительно доброе, познавательное путешествие по Москва-Сити..
А фотогид Александр прекрасный гид, знающий историю, отличный собеседник, надеюсь и так же отличная будет его работа по нашей семейной фотосъемки.. Нам очень все понравилось… Придется если еще раз обратиться,то только к нему… Спасибо ему большое!!
Г
Глафира
21 июл 2025
Замечательная прогулка, интересная экскурсия. Спасибо большое нашему гиду Александре за прекрасные фотографии!
М
Михаил
8 июл 2025
Отличный фотограф и гид
Н
Наталья
29 июн 2025
Прекрасная экскурсия с Александром! Много интересных и удивительных фактов из истории Царицыно позволили погрузиться в мир доекатерининской эпохи. Замечательные локации и атмосферные фото! Спасибо большое!
М
Марина
11 июн 2025
Е
Елена
31 мая 2025
А
Анастасия
18 мая 2025
Входит в следующие категории Москвы
