Групповая пешеходная обзорная экскурсия ⛳ по главным достопримечательностям центра Москвы.
Маршрут: ст. м. Арбатская - Арбатская пл. - ул. Арбат - Арбатский переулок - ул. Новый Арбат - ул. Воздвиженка - Александровский сад - Красная пл. - ул. Варварка (возможна остановка на чай с пирожками в монастырской трапезной) - Рыбный пер. - ул. Ильинка (Биржевая пл. ) - Богоявленский пер. - Никольская ул. - Лубянская пл..
За три часа приятной прогулки в компании с профессиональным гидом вы узнаете:
об особняке Морозова и почему Толстой сказал об Арсении, что он "глупый и ненужный человек";
кто создал торт «Птичье молоко»;
где венчались граф Шереметьев и крепостная Прасковья Жемчугова;
откуда взялось название Китай-город;
где и когда построили первый в Москве высотный дом;
где слез с обоза М. В. Ломоносов;
где в Москве находится Соловецкий камень.
Вы увидите и узнаете много интересного о Красной площади, Мавзолее, Храме Василия Блаженного.
Зайдете в Александровский сад, увидите главный Вечный огонь, который охраняют солдаты Президентского полка. Узнаете, что садов там на самом деле три.
Закончится экскурсия на Лубянке.
Что входит
Возможность обогатит ваши знания о Москве
Знакомство с максимальным количеством знаковых достопримечательностей без потери времени
увлекательный рассказ сертифицированного гида
Что не входит
Приобретение сувенирной продукции, по желанию
Встреча в отеле и доставка обратно в отель
Питание не входит, возьмите с собой воду и легкий перекус
Личные расходы туриста
Начало
🚩 Лубянский пр-д, 25
Место завершения
🏁 Ст. м. Театральная
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.