Прогулки М. – Гид из Москвы

Вы отправитесь на знакомство со столицей ⭐️ нашей страны.



В течение двух часов вас ждёт увлекательная прогулка 👣 по историческому центру Москвы.



В сопровождении знатока города вы увидите главные улицы и площади города: Красную площадь, улицы Варварка, Ильинка, Никольская, Лубянскую площадь и др.



Вас ждёт не просто набор энциклопедических фактов, а интересный рассказ, вы увидите реальные места, связанные с реальными людьми.



Посмотрите, где слез с обоза М.



В.



Ломоносов; узнаете, кто и когда построил первый в столице высотный дом, и многое другое.