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Пешеходная обзорная экскурсия по Москве

4.8
296 отзывов
Прогулки М.
Прогулки М. – Гид из Москвы
Вы отправитесь на знакомство со столицей ⭐️ нашей страны.

В течение двух часов вас ждёт увлекательная прогулка 👣 по историческому центру Москвы.

В сопровождении знатока города вы увидите главные улицы и площади города: Красную площадь, улицы Варварка, Ильинка, Никольская, Лубянскую площадь и др.

Вас ждёт не просто набор энциклопедических фактов, а интересный рассказ, вы увидите реальные места, связанные с реальными людьми.

Посмотрите, где слез с обоза М.

В.

Ломоносов; узнаете, кто и когда построил первый в столице высотный дом, и многое другое.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 590 ₽ за человека

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Пешеходная обзорная экскурсия по Москве
Пешеходная обзорная экскурсия по Москве

Что вы увидите

  • Воскресенские ворота
  • Красная площадь
  • Казанский собор
  • ГУМ
  • Мавзолей
  • Храм Василия Блаженного
  • Палаты Старого Английского двора
  • Палаты бояр Романовых
  • Старый Гостиный двор
  • Печатный двор
  • Большой и Малый театры
  • и многое другое
Групповая пешеходная обзорная экскурсия ⛳ по главным достопримечательностям центра Москвы.
Маршрут: ст. м. Арбатская - Арбатская пл. - ул. Арбат - Арбатский переулок - ул. Новый Арбат - ул. Воздвиженка - Александровский сад - Красная пл. - ул. Варварка (возможна остановка на чай с пирожками в монастырской трапезной) - Рыбный пер. - ул. Ильинка (Биржевая пл. ) - Богоявленский пер. - Никольская ул. - Лубянская пл..

За три часа приятной прогулки в компании с профессиональным гидом вы узнаете:

  • об особняке Морозова и почему Толстой сказал об Арсении, что он "глупый и ненужный человек";
  • кто создал торт «Птичье молоко»;
  • где венчались граф Шереметьев и крепостная Прасковья Жемчугова;
  • откуда взялось название Китай-город;
  • где и когда построили первый в Москве высотный дом;
  • где слез с обоза М. В. Ломоносов;
  • где в Москве находится Соловецкий камень.
  • Вы увидите и узнаете много интересного о Красной площади, Мавзолее, Храме Василия Блаженного.
  • Зайдете в Александровский сад, увидите главный Вечный огонь, который охраняют солдаты Президентского полка. Узнаете, что садов там на самом деле три.
  • Закончится экскурсия на Лубянке.
Что входит
  • Возможность обогатит ваши знания о Москве
  • Знакомство с максимальным количеством знаковых достопримечательностей без потери времени
  • увлекательный рассказ сертифицированного гида
Что не входит
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
  • Встреча в отеле и доставка обратно в отель
  • Питание не входит, возьмите с собой воду и легкий перекус
  • Личные расходы туриста
Начало
🚩 Лубянский пр-д, 25
Место завершения
🏁 Ст. м. Театральная
Пешеходная обзорная экскурсия по Москве
Пешеходная обзорная экскурсия по Москве
Пешеходная обзорная экскурсия по Москве
Пешеходная обзорная экскурсия по Москве

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Прогулки М.
Прогулки М.
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296 отзывов оставили туристы

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