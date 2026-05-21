Эта экскурсия, словно приворотное зелье, заставит вас влюбиться в древний район Москвы — Арбат. Гуляя по его переулкам, вы узнаете, какие вулканы страстей здесь клокотали. Любви в наших историях — роковой, скандальной, мистической, счастливой — будет через край.
Пролитой крови тоже: Арбат напомнит, какую высокую цену порой приходится платить за сильные чувства.
Описание экскурсии
Мы пройдём по Арбату и его переулкам — Денежному, Сивцеву Вражку, Плотникову, Большому и Малому Власьевским, Гагаринскому и Староконюшенному.
О любовных драмах нам расскажут:
- Мемориальная квартира А. С. Пушкина на Старом Арбате, куда поэт привёл свою жену
- Есенинский культурный центр в Сивцевом Вражке — дом, где 25 лет прожила невенчанная жена Есенина
- Храм священномученика Власия в Старой Конюшенной слободе, в котором венчался с цыганкой граф Толстой-Американец
- Дом Танеева — музыканта, к которому ревновал жену другой Толстой — Лев Николаевич
- Дом-обормотник в Сивцевом Вражке, где свили семейное гнездо два недоучившихся гимназиста — Марина Цветаева и Сергей Эфрон
- Театр им. Евгения Вахтангова, который прославила мужененавистница принцесса Турандот
Вы узнаете:
- почему Пушкин рыдал перед свадьбой
- как у кровавой Салтычихи соседка увела любовника
- кто наставил рога главе НКВД Николаю Ежову
- как Марина Цветаева наворожила себе мужа
- зачем Александр Герцен позволил жить в своём доме возлюбленному жены
- где Киса Воробьянинов получил в ухо за домогательства к чужой жене
- как секретарь партийной организации МХАТа стала прототипом булгаковской Маргариты
- за что 11 мертвецов отравили семейное счастье графа Толстого-Американца
- приступы какой «очень тяжёлой болезни» начинались у поэта Михаила Матусовского, когда любимая жена уходила в магазин
Организационные детали
- Возрастное ограничение 16+
- Все дома осматриваем снаружи
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1750 ₽
|Пенсионеры
|1540 ₽
|Студенты
|1540 ₽
|Школьники 16+
|1400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Смоленская»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 17 туристов
Я аттестованный московский гид и журналист. 15 лет создавала городскую газету Metro. С 2020 по 2024 год была её главным редактором. А теперь окунулась в новое дело: провожу авторские экскурсии
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
экскурсию заказывала для мамы. она была очень довольна) время пролетело незаметно, хотя экскурсия пешая) мама заметила усталость только в метро)
Юлия
Ответ организатора:
Асель, я очень рада, что вашей маме понравилось! Приходите обязательно сами:)
Г
Больше спасибо Юлии за отличную экскурсию!
Очень понравилось все и так совпало, что на экскурсии были только я и девушка- мы остались в восторге!
Юлия
Ответ организатора:
Геннадий, очень рада нашему знакомству! Буду рада видеть вас и на других своих экскурсиях:)
М
Все отлично!
Юлия много знает по теме, можно задавать доп вопросы Посетили много интересных красивых зданий и узнали много нового!
Юлия
Ответ организатора:
Мария, спасибо большое за добрые слова! Буду ждать вас на других своих экскурсиях:)
