Приглашаю на авторскую экскурсию, посвящённую любви трёх известных советских пар. У каждой — своя история, которую я расскажу во всех подробностях. Вы увидите дом, где творил Симонов, узнаете, кому в действительности посвящал стихи Вознесенский, и поймёте, о ком мечтал Пастернак за работой.

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Описание

Что вас ожидает

Я выбрала самые красивые локации на территории Дома творчества, сквера Пастернака, улиц Серафимовича и Павленко. Они помогут погрузиться в атмосферу романтики и сентиментальности. А стихи и песни, написанные авторами, обуреваемыми противоречивыми чувствами, не оставят шансов уйти без эмоций.

Вы услышите истории любви известных советских пар:

Поэта Константина Симонова и актрисы Валентины Серовой

Поэта Бориса Пастернака и писательницы Ольги Ивинской

Поэта Андрея Вознесенского и писательницы Зои Богуславской

Я покажу дом, в котором Симонов посвятил стихотворение любимой женщине. Той, которая не только дождалась его, но и стала его женой на счастливые 14 лет. Расскажу, о ком думал Пастернак, когда писал роман «Доктор Живаго». И поделюсь, кому на самом деле посвятил строки «Ты меня на рассвете разбудишь» Вознесенский.

Организационные детали

Ближайшие парковки (платная и бесплатная) — у храма Игоря Черниговского. От него до места встречи 15–20 минут пешком.