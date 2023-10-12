Узнать о любви поэтической и писательской на уютной прогулке
Вы увидите дом, где творил Симонов, узнаете, кому в действительности посвящал стихи Вознесенский, и поймёте, о ком мечтал Пастернак за работой.
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Описание
Что вас ожидает
Я выбрала самые красивые локации на территории Дома творчества, сквера Пастернака, улиц Серафимовича и Павленко. Они помогут погрузиться в атмосферу романтики и сентиментальности. А стихи и песни, написанные авторами, обуреваемыми противоречивыми чувствами, не оставят шансов уйти без эмоций.
Вы услышите истории любви известных советских пар:
- Поэта Константина Симонова и актрисы Валентины Серовой
- Поэта Бориса Пастернака и писательницы Ольги Ивинской
- Поэта Андрея Вознесенского и писательницы Зои Богуславской
Я покажу дом, в котором Симонов посвятил стихотворение любимой женщине. Той, которая не только дождалась его, но и стала его женой на счастливые 14 лет. Расскажу, о ком думал Пастернак, когда писал роман «Доктор Живаго». И поделюсь, кому на самом деле посвятил строки «Ты меня на рассвете разбудишь» Вознесенский.
Организационные детали
Ближайшие парковки (платная и бесплатная) — у храма Игоря Черниговского. От него до места встречи 15–20 минут пешком.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в сквере им. Пастернака
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.