Таинственная страсть в Переделкине

Узнать о любви поэтической и писательской на уютной прогулке

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Приглашаю на авторскую экскурсию, посвящённую любви трёх известных советских пар. У каждой — своя история, которую я расскажу во всех подробностях.

Вы увидите дом, где творил Симонов, узнаете, кому в действительности посвящал стихи Вознесенский, и поймёте, о ком мечтал Пастернак за работой.
Таинственная страсть в Переделкине
Таинственная страсть в Переделкине
Таинственная страсть в Переделкине
Таинственная страсть в Переделкине
Таинственная страсть в Переделкине
Таинственная страсть в Переделкине
Ближайшие даты:
12
окт
16
окт
18
окт
19
окт
20
окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Я выбрала самые красивые локации на территории Дома творчества, сквера Пастернака, улиц Серафимовича и Павленко. Они помогут погрузиться в атмосферу романтики и сентиментальности. А стихи и песни, написанные авторами, обуреваемыми противоречивыми чувствами, не оставят шансов уйти без эмоций.

Вы услышите истории любви известных советских пар:

  • Поэта Константина Симонова и актрисы Валентины Серовой
  • Поэта Бориса Пастернака и писательницы Ольги Ивинской
  • Поэта Андрея Вознесенского и писательницы Зои Богуславской

Я покажу дом, в котором Симонов посвятил стихотворение любимой женщине. Той, которая не только дождалась его, но и стала его женой на счастливые 14 лет. Расскажу, о ком думал Пастернак, когда писал роман «Доктор Живаго». И поделюсь, кому на самом деле посвятил строки «Ты меня на рассвете разбудишь» Вознесенский.

Организационные детали

Ближайшие парковки (платная и бесплатная) — у храма Игоря Черниговского. От него до места встречи 15–20 минут пешком.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в сквере им. Пастернака
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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