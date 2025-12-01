Один из самых старых московских бульваров появился в начале 19 века. В отличие от аристократического Тверского, здесь жили в основном купцы. В середине столетия бульвар приобрёл благородный облик и состоятельных обитателей.
Об этом и многом другом — архитектуре и истории, горожанах и даже салате Оливье — мы и поговорим на экскурсии.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Высоко-Петровский монастырь
- дом виноторговцев Депре
- городскую усадьбу А. Стрельцова — центр встреч московской интеллигенции
- здание с удивительным декором в восточном стиле
- гостиницу и ресторан, в котором появился салат Оливье
Вы узнаете:
- какой монастырь пользовался особым покровительством российских монархов
- в каком доме торговали вином, привозя его в цистернах с надписью «молоко»
- где родилась математик Софья Ковалевская
- как мир узнал о знаменитом салате Оливье
Организационные детали
Все объекты мы осматриваем только внешне.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около памятника В. Высоцкому
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 28 туристов
Я аккредитованный гид-экскурсовод по Москве, Московской и Владимирской областям, Золотому кольцу. Имею большой профессиональный опыт, автор разноплановых тематических экскурсий. Родился, вырос и живу в Москве, хорошо знаю историю родного города с его старинными храмами и монастырями, архитектуру и достопримечательности. С огромным удовольствием поделюсь своими знаниями.
Входит в следующие категории Москвы
