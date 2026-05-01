Площадь трёх вокзалов и самый красивый узел метро

Погрузиться в глубины времени на Комсомольской площади и двух ярких станциях московской подземки
В ежедневной суете мегаполиса мы часто пробегаем мимо совершенно необыкновенных историй столицы. Предлагаю остановиться и познакомиться с судьбой одной из самых красивых площадей Москвы. И разобраться, как повлияло на это место строительство метро.
Описание экскурсии

На нашем маршруте: Казанский вокзал на Комсомольской площади — спуск в метро на станции «Комсомольская» Сокольнической линии — переход на станцию «Комсомольская» Кольцевой линии — выход из метро у Ярославского вокзала — центр площади

На экскурсии:

  • вы узнаете, что случилось с каланчой царского дворца на Каланчёвской площади
  • выясните, где находился погорелый театр
  • ужаснётесь тому, как от взрыва артиллерийского двора на воздух взлетела часть Москвы
  • обнаружите место, где располагался древнейший рукотворный пруд, по площади почти равный Кремлю
  • убедитесь, что есть в Москве точка, где время идёт не так, как везде
  • полюбуетесь сочетанием архитектурных мотивов разных стран на одном здании
  • раскроете, кто в 31 год сумел убедить Государя объединить всю Россию железной дорогой
  • поймёте, почему Никита Хрущёв по закону преследовал красоту и где находится здание, на которое ушли сокровища, которые так неистово разыскивал Ипполит Матвеевич Воробьянинов

Кроме того:

  • Я объясню, зачем станции метро так роскошно украшали
  • конструкция какой из станций признана наиболее удобной для пассажиров
  • откуда начал движение самый первый пробный поезд Московского метрополитена
  • какой из вокзалов столицы считается самым изысканным и почему

Организационные детали

  • Экскурсия проходит только в общедоступных помещениях Московского метрополитена и не распространяется на помещения технического назначения
  • Я использую радиогид, чтобы всем было хорошо слышно мой рассказ
  • Билеты в метро, в том числе для гида, вам нужно купить дополнительно

Экскурсия длится около 3 часов
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Лера
Лера — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 792 туристов
Гид по Москве и Московской области. Член Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров. Член Союза гидов России. Резидент телепередачи «Улицы московские» на телеканале «Москва Доверие» — спикер-москвовед. Гид-сопровождающий автобусного туризма по Европе. Аккредитована на
ведение экскурсий по Москве и Московской области, музею-заповеднику «Царицыно» (усадьба и дворец), музею-заповеднику «Коломенское» (усадьба и дворец), музею-заповеднику «Измайлово» (усадьба и музейный комплекс), музею-заповеднику «Кусково» (дворец, грот и парк), храму Христа Спасителя, Новодевичьему монастырю, Донскому монастырю, Московскому метрополитену, Музею Москвы, Государственной Третьяковской галерее на Крымском валу (Новая Третьяковка), Государственному музею А. С. Пушкина, музею М. А. Булгакова, Мемориальному музею космонавтики, выставочному комплексу ВДНХ и отдельным павильонам. С радостью покажу вам любимый город!

