Что важнее: путешествие или пункт назначения? На экскурсии мы найдём ответ на этот вопрос. А также поговорим об истории, архитектуре и культуре в том месте, где не принято задерживаться — в центре крупного транспортного узла на Комсомольской площади. Вы посмотрите на логистические точки с неожиданного ракурса и научитесь замечать прекрасное даже в пути!

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Описание

Что вас ожидает

Мы встретимся у памятника Ленину на «Комсомольской» кольцевой, посетим здание вокзала и финишируем у «Депо». Я обращу ваше внимание на детали, которые вы раньше, скорее всего, не замечали. Вы увидите трамвайное депо, где после тяжёлых трудовых будней отдыхала «Аннушка», и панно, на месте которых могли быть десятки лиц восточных женщин. Полюбуетесь потрясающими башнями Казанского вокзала, понаблюдаете за реконструкцией путепровода по проекту Щусева, а также познакомитесь с людьми, которых можно поблагодарить за вклад в развитие железных дорог.

Вы узнаете:

Какую станцию метро в сталинские времена украшала настоящая икона.

Чем заняться на вокзале любителю искусства.

Какие башни надо скрестить, чтобы получить башню с Зилантом.

Где же в Москве всё-таки стоит пить и есть (но не шаурму с пивом).

И многое другое!

Кому подойдёт экскурсия

Программа будет интересна как гостям столицы, так и москвичам, которые привыкли к спешке мегаполиса, но хотят замедлиться, остановиться и узнать что-то новое о городе. Если вы уверены, что площадь трёх вокзалов — это бесконечная суета и хаос, обязательно приходите, будем бороться со стереотипами вместе.

Организационные детали