Окунуться в историю и открыть для себя Комсомольскую площадь с новой стороны
А также поговорим об истории, архитектуре и культуре в том месте, где не принято задерживаться — в центре крупного транспортного узла на Комсомольской площади.
Вы посмотрите на логистические точки с неожиданного ракурса и научитесь замечать прекрасное даже в пути!
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даты
Описание
Что вас ожидает
Мы встретимся у памятника Ленину на «Комсомольской» кольцевой, посетим здание вокзала и финишируем у «Депо». Я обращу ваше внимание на детали, которые вы раньше, скорее всего, не замечали. Вы увидите трамвайное депо, где после тяжёлых трудовых будней отдыхала «Аннушка», и панно, на месте которых могли быть десятки лиц восточных женщин. Полюбуетесь потрясающими башнями Казанского вокзала, понаблюдаете за реконструкцией путепровода по проекту Щусева, а также познакомитесь с людьми, которых можно поблагодарить за вклад в развитие железных дорог.
Вы узнаете:
- Какую станцию метро в сталинские времена украшала настоящая икона.
- Чем заняться на вокзале любителю искусства.
- Какие башни надо скрестить, чтобы получить башню с Зилантом.
- Где же в Москве всё-таки стоит пить и есть (но не шаурму с пивом).
- И многое другое!
Кому подойдёт экскурсия
Программа будет интересна как гостям столицы, так и москвичам, которые привыкли к спешке мегаполиса, но хотят замедлиться, остановиться и узнать что-то новое о городе. Если вы уверены, что площадь трёх вокзалов — это бесконечная суета и хаос, обязательно приходите, будем бороться со стереотипами вместе.
Организационные детали
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе станции метро «Комсомольская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Как часто мы пробегаем мимо, не замечая важных деталей, за которыми скрываются целые истории!
Впервые я посмотрела на потолок станции Комсомольская, впервые обратила внимание на то, что внутри вокзала есть панно. Узнала, насколько интересным человеком был Щусев!
Спасибо Александре за новый взгляд на привычные места!
Рекомендую экскурсию тем, кто часто бывает на вокзалах или в этом районе)