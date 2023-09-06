Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода позволяет насладиться прогулкой на свежем воздухе. В это время меньше загруженности и больше возможностей для комфортного изучения местности. В зимние месяцы, с декабря по февраль, прогулка может быть менее комфортной из-за холода, но всё же возможна. В остальное время года, с марта по апрель и с октября по ноябрь, экскурсия также остаётся доступной, но стоит учитывать возможные погодные изменения.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Станция метро «Комсомольская»
Казанский вокзал
Трамвайное депо
Описание экскурсии
Мы поговорим об архитектурных особенностях станции метро «Комсомольской», посетим здание вокзала и финишируем у «Депо». Я обращу ваше внимание на детали, которые вы раньше, скорее всего, не замечали. Вы увидите трамвайное депо, где после тяжёлых трудовых будней отдыхала «Аннушка», и панно, на месте которых могли быть десятки лиц восточных женщин. Полюбуетесь потрясающими башнями Казанского вокзала, понаблюдаете за реконструкцией путепровода по проекту Щусева, а также познакомитесь с людьми, которых можно поблагодарить за вклад в развитие железных дорог.
Вы узнаете:
Какую станцию метро в сталинские времена украшала настоящая икона.
Чем заняться на вокзале любителю искусства.
Какие башни надо скрестить, чтобы получить башню с Зилантом.
Где же в Москве всё-таки стоит пить и есть (но не шаурму с пивом).
И многое другое!
Кому подойдёт экскурсия
Программа будет интересна как гостям столицы, так и москвичам, которые привыкли к спешке мегаполиса, но хотят замедлиться, остановиться и узнать что-то новое о городе. Если вы уверены, что площадь трёх вокзалов — это бесконечная суета и хаос, обязательно приходите, будем бороться со стереотипами вместе.
Организационные детали
Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро «Комсомольская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 252 туристов
Меня зовут Саша, я экскурсовод. Мои экскурсии — это искусство для всех! Это не опера, на которой сложно разобрать слова, и не выставка современного искусства, где сложно отличить объект от таблички «Осторожно, мокрый пол!». Каждый может отправиться со мной на экскурсию без подготовки и забрать с собой множество понятных и прикладных знаний.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Марина
Отличная экскурсия, чтобы разнообразить свой досуг и посмотреть на привычное под другим ракурсом. Как часто мы пробегаем мимо, не замечая важных деталей, за которыми скрываются целые истории! Впервые я посмотрела на потолок читать дальшеуменьшить
станции Комсомольская, впервые обратила внимание на то, что внутри вокзала есть панно. Узнала, насколько интересным человеком был Щусев! Спасибо Александре за новый взгляд на привычные места! Рекомендую экскурсию тем, кто часто бывает на вокзалах или в этом районе)
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А
Александра
Мы ходили на экскурсию небольшой компанией друзей. Попросили Александру не фокусироваться на тайнах и легендах, а рассказать побольше об истории и архитектуре этого места. Экскурсия прошла просто замечательно! Александра рассказывает читать дальшеуменьшить
очень интересно, она провела нас по очень интересным локациям, о которых мы и не знали, показала скрытые сокровища Казанского вокзала и в целом раскрыла для нас важность и красоту площади 3 вокзалов. Все участники нашей экскурсии остались очень довольны, однозначно рекомендую эту экскурсию и Александру!
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Алексей
Отличная экскурсия! Очень интересно, насыщенно и при этом не перегруженно. Александра - умница, очень увлеченный человек, мастерски владеет материалом, который далеко не только про три вокзала. Нам очень понравилось. Узнали еще целый ряд деталей и интересных объектов в районе Комсомольской площади, которые обязательно сами еще посетим. Большое спасибо!
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Лариса
Спасибо Александре за прекрасную экскурсию! Очень продуманы и план, и концепция, действительно, я никогда не обращала внимания на станцию метро - именно на Комсомольскую, по другим так не бегала. Экскурсия интересна и тем, что мы много узнали о транспортном сообщении как таком. Очень рекомендую
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О
Ольга
Спасибо Александре за подробный рассказ с акцентами на мелкие детали и факты
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