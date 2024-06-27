Старинные храмы Китай-города

Познакомиться с храмовым зодчеством исторического района Москвы с профессиональным гидом
Китай-город — древнейший район Москвы.

Вы осмотрите его главные храмы: церковь Богоявления Господня, Заиконоспасский монастырь, храм Апостола Иоанна Богослова под Вязом и другие.

Я поделюсь их богатой историей, удивительными легендами, загадочными преданиями и особенностями архитектуры. Всё это — живым доступным языком.
Старинные храмы Китай-города
Старинные храмы Китай-города
Старинные храмы Китай-города
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Церковь Богоявления Господня. Я расскажу о бывшем Богоявленском монастыре — втором по древности в Москве. Вы узнаете, кем он был основан, как связан с братом Сергия Радонежского и другие интересные факты.

Заиконоспасский монастырь. Здесь вы услышите о Борисе Годунове, «Сигизмундовом плане Москвы» и Славяно-греко-латинской академии.

Храм Успения Пресвятой Богородицы на Чижевском подворье. Он был построен на средства бояр Салтыковых в стиле нарышкинского барокко. Я раскрою, при каких обстоятельствах храм оказался скрыт за трёхэтажными домами.

Храм Апостола Иоанна Богослова под Вязом. Это яркий образец поздней ампирной архитектуры. Историки выдвигают разные предположения о возникновении названия «под Вязом». Мы обсудим их на экскурсии.

Храм Космы и Дамиана в Старых Панех. По легенде, именно здесь Иван Грозный венчался с шестой женой Василисой Мелентьевой.

Храм Пророка Илии в Тёплых рядах. Я расскажу, как он связан с восстанием горожан 27 мая 1606 года против Лжедмитрия I.

Церковь Николая Чудотворца «Красный Звон». Вы узнаете, почему рядом с его алтарём была захоронена голова Алексея Соковнина — начальника Конюшенного приказа.

Церковь Рождества Иоанна Предтечи у Варварских ворот. Она находится в состоянии реставрации. Восстановлен декор и завершения колокольни и церкви, раскрыта первоначальная живопись в нишах над окнами. Но богослужения пока не ведутся.

Церковь Троицы Живоначальной в Никитниках. Эталон московского узорочья, созданный ярославскими купцами в Китай-городе. Именно эта церковь послужила образцом для множества московских храмов второй половины 17 века.

Организационные детали

Вы сможете зайти во все доступные для посещения храмы.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Площадь Революции»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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