Китай-город — древнейший район Москвы. Вы осмотрите его главные храмы: церковь Богоявления Господня, Заиконоспасский монастырь, храм Апостола Иоанна Богослова под Вязом и другие. Я поделюсь их богатой историей, удивительными легендами, загадочными преданиями и особенностями архитектуры. Всё это — живым доступным языком.

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Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Церковь Богоявления Господня. Я расскажу о бывшем Богоявленском монастыре — втором по древности в Москве. Вы узнаете, кем он был основан, как связан с братом Сергия Радонежского и другие интересные факты.

Заиконоспасский монастырь. Здесь вы услышите о Борисе Годунове, «Сигизмундовом плане Москвы» и Славяно-греко-латинской академии.

Храм Успения Пресвятой Богородицы на Чижевском подворье. Он был построен на средства бояр Салтыковых в стиле нарышкинского барокко. Я раскрою, при каких обстоятельствах храм оказался скрыт за трёхэтажными домами.

Храм Апостола Иоанна Богослова под Вязом. Это яркий образец поздней ампирной архитектуры. Историки выдвигают разные предположения о возникновении названия «под Вязом». Мы обсудим их на экскурсии.

Храм Космы и Дамиана в Старых Панех. По легенде, именно здесь Иван Грозный венчался с шестой женой Василисой Мелентьевой.

Храм Пророка Илии в Тёплых рядах. Я расскажу, как он связан с восстанием горожан 27 мая 1606 года против Лжедмитрия I.

Церковь Николая Чудотворца «Красный Звон». Вы узнаете, почему рядом с его алтарём была захоронена голова Алексея Соковнина — начальника Конюшенного приказа.

Церковь Рождества Иоанна Предтечи у Варварских ворот. Она находится в состоянии реставрации. Восстановлен декор и завершения колокольни и церкви, раскрыта первоначальная живопись в нишах над окнами. Но богослужения пока не ведутся.

Церковь Троицы Живоначальной в Никитниках. Эталон московского узорочья, созданный ярославскими купцами в Китай-городе. Именно эта церковь послужила образцом для множества московских храмов второй половины 17 века.

Организационные детали

Вы сможете зайти во все доступные для посещения храмы.