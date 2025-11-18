Мои заказы

Найдено 5 экскурсий в категории «Best10» в Москве, цены от 1050 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Москва за 4 часа: обзорная на автобусе со смотровыми площадками
На автобусе
4 часа
-
20%
9325 отзывов
Групповая
Москва за 4 часа: обзорная на автобусе со смотровыми площадками
Расписание: Ежедневно
Завтра в 10:30
20 ноя в 10:30
1200 ₽1500 ₽ за человека
«Огни Столицы»: вечерняя обзорная экскурсия на автобусе
На автобусе
3 часа
-
10%
6911 отзывов
Групповая
«Огни Столицы»: вечерняя обзорная экскурсия на автобусе
Начало: СТ.М. Партизанская, Измайловское шоссе, 71к4Г-Д
Расписание: Ежедневно, кроме воскресения
Сегодня в 18:45
Завтра в 18:45
1260 ₽1400 ₽ за человека
Легенды и мифы сталинских высоток
На автобусе
3 часа
3009 отзывов
Групповая
Легенды и мифы сталинских высоток
Начало: Триумфальная пл., 2
Расписание: по субботам и воскресеньям в 15:00 и 16:00
Завтра в 14:00
22 ноя в 15:00
1500 ₽ за человека
Алмазный фонд и экскурсия по Александровскому саду
2 часа
2544 отзыва
Билеты
Алмазный фонд и экскурсия по Александровскому саду
Начало: СТ.М. Площадь Революции (внизу), в центре зала
Расписание: Ежедневно кроме четверга
Завтра в 09:00
21 ноя в 09:00
1700 ₽ за билет
По Большой Полянке - старинная архитектура и буйные жители
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
По Большой Полянке - старинная архитектура и буйные жители
Начало: Россия, Москва, улица Большая Полянка, 26с2
Расписание: По вторникам и воскресеньям в 13:00
23 ноя в 13:00
30 ноя в 13:00
1050 ₽ за человека

Сколько стоит экскурсия по Москве в ноябре 2025
Сейчас в Москве в категории "Best10" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1050 до 1700 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 21789 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
