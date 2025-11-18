-
20%
Групповая
Расписание: Ежедневно
Завтра в 10:30
20 ноя в 10:30
1200 ₽
1500 ₽ за человека
-
10%
Групповая
«Огни Столицы»: вечерняя обзорная экскурсия на автобусе
Начало: СТ.М. Партизанская, Измайловское шоссе, 71к4Г-Д
Расписание: Ежедневно, кроме воскресения
Сегодня в 18:45
Завтра в 18:45
1260 ₽
1400 ₽ за человека
Групповая
Легенды и мифы сталинских высоток
Начало: Триумфальная пл., 2
Расписание: по субботам и воскресеньям в 15:00 и 16:00
Завтра в 14:00
22 ноя в 15:00
1500 ₽ за человека
Билеты
Алмазный фонд и экскурсия по Александровскому саду
Начало: СТ.М. Площадь Революции (внизу), в центре зала
Расписание: Ежедневно кроме четверга
Завтра в 09:00
21 ноя в 09:00
1700 ₽ за билет
Мини-группа
до 10 чел.
По Большой Полянке - старинная архитектура и буйные жители
Начало: Россия, Москва, улица Большая Полянка, 26с2
Расписание: По вторникам и воскресеньям в 13:00
23 ноя в 13:00
30 ноя в 13:00
1050 ₽ за человека
