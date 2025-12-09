Приглашаем вас прогуляться по старинным улочкам Китай-города — сердцу древней Москвы. Когда-то здесь кипела жизнь ремесленников, купцов, подьячих, а ещё воришек, разносчиков и попрошаек.
Вашим гидом станет бравый стрелец Афонька Замахаев — каждый закоулочек покажет, всякую историю расскажет, а пропасть-заблудиться не даст.
Описание экскурсии
- Вы пройдёте вдоль линии Китайгородской стены, увидите сохранившиеся башни и ворота, узнаете, где у крепостных стен захаб, стрельница, прясло, печуры и мишукули. А также — где был парадный въезд, а где — неприметная калиточка к баням.
- Представите, как выглядела Москва времён царя Ивана Грозного, где текла Неглинная и располагался Пушечный двор.
- Разберётесь, откуда пошло загадочное название района и почему ворота назывались Курятными.
- Выясните, где находятся остатки старинной церкви Святой Троицы в полях и как она связана с судебными поединками.
- Заглянете в прошлое и попробуете угадать, для чего и как использовалась та или иная вещь 17 века.
- Узнаете, как несли службу и жили в своих полковых слободах московские стрельцы. А при желании сфотографируетесь с гидом-бравым стрельцом Афонькой Замахаевым.
Организационные детали
- Программа рассчитана на семейные группы и взрослых. Для детей младшего возраста она может оказаться утомительной.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Китай-город»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Александра — ваша команда гидов в Москве
Мы профессиональная команда Музея ратной истории Москвы. Это место, где интересно детям и взрослым, а обычная экскурсия превращается в увлекательное приключение во времени. Научим писать на бересте и стрелять из пушки. У нас можно примерить рыцарские доспехи или освоить богатырский меч. Это возможно, ведь путешествия в прошлое — это наша профессия!
