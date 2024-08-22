читать дальше взрослые были включены на максимум: вспоминали, догадывались, смеялись. Коробочка с секретами, тайные местечки среди вроде бы знакомых улочек, новые факты о Романовых, Иване Грозном, о стенах и башнях рядом. Лучшая экскурсия за 10 дней нашего путешествия. Спасибо!!!

Если бы можно было поставить 10 из 5, это тот самый случай. Во время экскурсии с Еленой и подростки, и