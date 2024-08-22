Москва Ивана Грозного – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Москва Ивана Грозного» в Москве, цены от 7000 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Храм Василия Блаженного: экскурсия по главному символу Москвы
23 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Храм Василия Блаженного: экскурсия по главному символу Москвы
Москву невозможно представить без пряничного храма Василия Блаженного. Узнайте его историю, архитектурные особенности и тайны изнутри и снаружи
Начало: У памятника Жукову
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
7000 за всё до 15 чел.
Загадки собора Василия Блаженного для детей и взрослых
Пешая
16 отзывов
2 часа
Квест
до 10 чел.
Загадки собора Василия Блаженного для детей и взрослых
Приглашаем на квест-экскурсию по собору Василия Блаженного! Узнайте легенды, разгадайте головоломки и найдите потайной ход вместе с детьми
Начало: У собора Василия Блаженного
13 фев в 11:00
14 фев в 11:00
13 000 за всё до 10 чел.
Квест «В поисках завещания Ивана Грозного»
Пешая
4 отзыва
1.5 часа
Квест
до 10 чел.
Квест «В поисках завещания Ивана Грозного»
Отыскать в центре Москвы клад и разгадать зашифрованное послание потомкам
Начало: В районе м. Китай-город
1 мар в 11:00
2 мар в 11:00
8000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    22 августа 2024
    Квест «В поисках завещания Ивана Грозного»
    Если бы можно было поставить 10 из 5, это тот самый случай. Во время экскурсии с Еленой и подростки, и
    читать дальше

    взрослые были включены на максимум: вспоминали, догадывались, смеялись. Коробочка с секретами, тайные местечки среди вроде бы знакомых улочек, новые факты о Романовых, Иване Грозном, о стенах и башнях рядом. Лучшая экскурсия за 10 дней нашего путешествия. Спасибо!!!

    Если бы можно было поставить 10 из 5, это тот самый случай. Во время экскурсии сЕсли бы можно было поставить 10 из 5, это тот самый случай. Во время экскурсии сЕсли бы можно было поставить 10 из 5, это тот самый случай. Во время экскурсии сЕсли бы можно было поставить 10 из 5, это тот самый случай. Во время экскурсии сЕсли бы можно было поставить 10 из 5, это тот самый случай. Во время экскурсии с
  • Ю
    Юля
    28 июля 2024
    Квест «В поисках завещания Ивана Грозного»
    Подходит для детей, не длино и очень интересно!
  • Е
    Екатерина
    18 июня 2023
    Квест «В поисках завещания Ивана Грозного»
    Больше спасибо Елене за отлично проведённое время! Понравилось и взрослым и детям (13-15 лет).

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Москва Ивана Грозного»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Храм Василия Блаженного: экскурсия по главному символу Москвы
  2. Загадки собора Василия Блаженного для детей и взрослых
  3. Квест «В поисках завещания Ивана Грозного»
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Храм Василия Блаженного
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Александровский сад
  10. Зарядье
Сколько стоит экскурсия по Москве в феврале 2025
Сейчас в Москве в категории "Москва Ивана Грозного" можно забронировать 3 экскурсии от 7000 до 13 000. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2025 год по теме «Москва Ивана Грозного», 43 ⭐ отзыва, цены от 7000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель