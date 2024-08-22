2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Храм Василия Блаженного: экскурсия по главному символу Москвы
Москву невозможно представить без пряничного храма Василия Блаженного. Узнайте его историю, архитектурные особенности и тайны изнутри и снаружи
Начало: У памятника Жукову
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
7000₽ за всё до 15 чел.
2 часа
Квест
до 10 чел.
Загадки собора Василия Блаженного для детей и взрослых
Приглашаем на квест-экскурсию по собору Василия Блаженного! Узнайте легенды, разгадайте головоломки и найдите потайной ход вместе с детьми
Начало: У собора Василия Блаженного
13 фев в 11:00
14 фев в 11:00
13 000₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Квест
до 10 чел.
Квест «В поисках завещания Ивана Грозного»
Отыскать в центре Москвы клад и разгадать зашифрованное послание потомкам
Начало: В районе м. Китай-город
1 мар в 11:00
2 мар в 11:00
8000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена22 августа 2024Если бы можно было поставить 10 из 5, это тот самый случай. Во время экскурсии с Еленой и подростки, и
- ЮЮля28 июля 2024Подходит для детей, не длино и очень интересно!
- ЕЕкатерина18 июня 2023Больше спасибо Елене за отлично проведённое время! Понравилось и взрослым и детям (13-15 лет).
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Москва Ивана Грозного»
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