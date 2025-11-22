Приглашаю на авторскую групповую экскурсию по Переделкину.
Эта уютная прогулка позволит насладиться загородной атмосферой и ощутить творческий дух этого удивительного места.
Поговорим о литературе, вспомним местные байки и судьбы писателей, улыбнёмся шуткам и эпиграммам знаменитых дачников.
Описание экскурсии
Вы узнаете:
- К кому в Переделкино приезжали Квентин Тарантино, Боб Дилан и Нэнси Рейган.
- Как Валентин Катаев написал школьное сочинение для Дарьи Донцовой.
- О любовных треугольниках Переделкино.
- Как Чубайс уничтожил в Переделкино «неясную поляну» Бориса Пастернака.
• Как бесплатно отдохнуть в Доме творчества по системе «всё включено» и многое другое. Важная информация:
- Добираться лучше по МЦД-4 или пригородной электричкой от Киевского вокзала до ст. Переделкино (около 20 минут), либо автотранспортом. Можно до м. Новопеределкино, а далее на автобусе.
- Посетить дома-музеи Бориса Пастернака, Корнея Чуковского, Евгения Евтушенко и Булата Окуджавы можно самостоятельно после экскурсии (билет — 300 руб.).
- Прогулка не охватывает дачи шестидесятников.
- Продолжительность экскурсии 2 часа (при определённых обстоятельствах до 2 часов 30 минут).
См. расписание
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Летнюю резиденция Патриарха Московского и всея Руси, Преображенский храм и собор Игоря Черниговского
- Святой источник Казанской иконы Божией Матери
- Дом творчества писателей
- Дома-музеи К. Чуковского и Б. Пастернака (без посещения музеев)
- Книжный дом (дача В. Бахметьева) - с посещением
- Дачи В.П. Катаева, А. Вознесенского, Л. Кассиля, Л. Брик, М. Шагинян, В. Инбер, А. Чубайса, С. Щипачева, И. Андроникова, С. Смирнова, В. Лидина, А. Афиногенова и др. (внешний осмотр)
- Чудо-дерево и Федорино горе на даче К. Чуковского
- Архилес Николая Полисского
Что включено
- Услуги экскурсовода
- Радиогид с наушником каждому (для усиления звука)
- Показ дополнительных материалов с планшета
Что не входит в цену
- Проезд от Москвы до Переделкина и обратно
- Посещение домов-музеев (только наружный осмотр)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Москва, 7-я улица Лазенки, 42с9
Завершение: Дом-музей Б.Л. Пастернака (ул. Павленко, д. 3)
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
