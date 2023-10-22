Познакомиться с мистической изнанкой российской столицы
За 10 веков своей истории Москва скопила огромное количество привидений различных видов и фасонов.
В столице встречаются духи известных людей, слуховые фантомы, инфернальные животные, бродят жуткие проклятия и действуют старинные приметы.
Мы отыщем тропки, где можно встретить неугомонных призраков, и разберёмся в правилах жизни по соседству с ними.
В столице встречаются духи известных людей, слуховые фантомы, инфернальные животные, бродят жуткие проклятия и действуют старинные приметы.
Мы отыщем тропки, где можно встретить неугомонных призраков, и разберёмся в правилах жизни по соседству с ними.
Ближайшие даты:
22
окт
окт
5
ноя
ноя
19
ноя
ноя
26
ноя
ноя
3
дек
дек
17
дек
дек
24
дек
дек
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы узнаете:
- Какое место принадлежит Москве в списке самых мистических городов мира.
- Где бродят призраки народной артистки СССР Марии Ермоловой, режиссёра Александра Таирова и актрисы Алисы Коонен.
- Где можно повстречать самое известное привидение Москвы.
- Как Савва Морозов превратился в призрака.
- Что мистического в истории венчания Александра Пушкина.
- Где любит гулять дух Максима Горького.
- Что будет, если не спать 60 лет.
- А также массу других удивительных и жутковатых фактов!
Вы увидите:
- Подъезд дома с «нехорошей» квартирой.
- Патриаршие пруды — известное «тёмное место» столицы.
- Загадочный особняк Рябушинских.
- Дом Морозовой, знаменитый своим призраком.
- Самый мистический театр Москвы.
- Место венчания Александра Пушкина.
- Улицу, где появляется самое известное столичное привидение.
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная, поэтому одеваться нужно сообразно погоде.
- Просьба приходить на экскурсию за 10 минут до начала.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у метро «Пушкинская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Станислав — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 139 туристов
Меня зовут Станислав. Я профессиональный гид, краевед, актёр и писатель. Живу в Москве с раннего детства, окончил ТИ им. Щукина. Путешественники, побывавшие на моих экскурсиях, всегда остаются довольными и возвращаются не единожды.
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы
Групповые
Пешеходные
Мистические
Для пенсионеров
Необычные
Летние
Необычные дома
Патриаршие пруды
Популярные места
Особняк Рябушинского
Дворцы, замки и особняки
Для студентов
Похожие туры из Москвы
Мини-группа
2.5 часа
Групповая экскурсия «Адреса московских меценатов: как жили купцы накануне революции»
Увидеть наиболее выдающиеся памятники московского модерна и разузнать секреты их владельцев
в районе станции метро «Арбатская»
Завтра
23 окт
26 окт
29 окт
650₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Мистическая Москва: необычное в обычном
Погулять по центру и открыть для себя тайны столицы в мини-группе
в районе метро «Кропоткинская»
3 ноя
5 ноя
6 ноя
7 ноя
777₽ за человека
Групповая
3.5 часа
Привидения Москвы: автобусная экскурсия с графом Сен-Жерменом
Театрализованное путешествие в мир легенд, старинных преданий и мистических секретов столицы
в районе СТ.М. Маяковская
Сегодня
28 окт
4 ноя
5 ноя
1 200₽ за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании