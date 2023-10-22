По следам московских привидений - групповая экскурсия

Познакомиться с мистической изнанкой российской столицы

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Ответы на вопросы
За 10 веков своей истории Москва скопила огромное количество привидений различных видов и фасонов.

В столице встречаются духи известных людей, слуховые фантомы, инфернальные животные, бродят жуткие проклятия и действуют старинные приметы.

Мы отыщем тропки, где можно встретить неугомонных призраков, и разберёмся в правилах жизни по соседству с ними.
По следам московских привидений - групповая экскурсия
По следам московских привидений - групповая экскурсия
По следам московских привидений - групповая экскурсия
По следам московских привидений - групповая экскурсия
По следам московских привидений - групповая экскурсия
По следам московских привидений - групповая экскурсия
Ближайшие даты:
22
окт
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ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы узнаете:

  • Какое место принадлежит Москве в списке самых мистических городов мира.
  • Где бродят призраки народной артистки СССР Марии Ермоловой, режиссёра Александра Таирова и актрисы Алисы Коонен.
  • Где можно повстречать самое известное привидение Москвы.
  • Как Савва Морозов превратился в призрака.
  • Что мистического в истории венчания Александра Пушкина.
  • Где любит гулять дух Максима Горького.
  • Что будет, если не спать 60 лет.
  • А также массу других удивительных и жутковатых фактов!

Вы увидите:

  • Подъезд дома с «нехорошей» квартирой.
  • Патриаршие пруды — известное «тёмное место» столицы.
  • Загадочный особняк Рябушинских.
  • Дом Морозовой, знаменитый своим призраком.
  • Самый мистический театр Москвы.
  • Место венчания Александра Пушкина.
  • Улицу, где появляется самое известное столичное привидение.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, поэтому одеваться нужно сообразно погоде.
  • Просьба приходить на экскурсию за 10 минут до начала.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро «Пушкинская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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